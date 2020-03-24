Філадельфія – місто-музей Незалежності США

Одне з найстаріших міст Сполучених Штатів Америки, і саме з цієї причини, одне з найцікавіших для відвідування туристами.

Місто розташоване на східному узбережжі США, на річці Делавер за декілька кілометрів від узбережжя Атлантичного Океану. В старій частині міста до сьогодні збереглася атмосфера тихого, затишного і провінційного містечка, з брукованими мостами й будівлями, виконаними в колоніальному стилі, як правило з червоної керамічної цегли.

Філадельфія є пам’ятником американської архітектури й відображає як ранні роки зародження молодої американської держави XVIII століття, відразу після війни з Великобританією і здобуття незалежності, так і величні хмарочоси періоду «гонки в небо» або «манхеттенізаціі» 30-40 років. Саме це поєднання старовинних, кількаповерхових цегляних будиночків і сяючих склом величних хмарочосів і приваблює туристів з усього світу до Філадельфії.

Парк Незалежності

Національний Парк Незалежності – це те, чим дуже пишається місто Філадельфія. Сам Парк Незалежності відносно молодий, він був створений в 1948 році, але включає в себе всі головні історичні пам’ятки Філадельфії віком понад 250 років. Одні пам’ятки, розташовані тут, пов’язані з історією самого міста, але більшість належать до періоду подій американської революції та історії країни в цілому, як, наприклад, Індепенденс Холл, де були прийняті два найважливіших документи – Декларація Незалежності і Конституція США.

Звичайно, жоден турист, який приїхав до Філадельфії, не покине місто, не відвідавши усі розміщені тут міські пам’ятки федерального значення – Дзвін Свободи, Національний Центр Конституції, будівля Дешлер-Морріс, Стару Міську Ратушу.

І як же можна не побачити чорнильницю, з використанням якої були підписані два головні документи країни – Конституція і Декларація Незалежності.

Оскільки парк Незалежності розташований в самому серці Філадельфії, то прогулюючись його територією, ви побачите приголомшливий краєвид сучасного міста. При цьому сам Парк Незалежності дуже навіть нагадує стару Європу: всі його будівлі виконані з червоної керамічної цегли, бруковані кругляком вулиці і зелені газони. Все тут просякнуте спокоєм і тишею, такий собі оазис в центрі великого мегаполісу.

Індепенденс Холл

Індепенденс Холл в Філадельфії вважається буквально місцем народження Сполучених Штатів Америки. Саме тут були підписані такі важливі для Штатів документи як знаменита Декларація Незалежності і Конституція країни. Сьогодні будівля визнана всесвітньою спадщиною за версією ЮНЕСКО, а також є популярним місцем «паломництва» для туристів зі всього світу.

Для повноцінного знайомства з Індепенденс Холлом варто подивитися не тільки основну споруду, але й дві сусідні будівлі – зал конгресу і будівлю міськради. Всередині досі зберігається стілець і чорнильниця Вашингтона – їх використовували під час підписання Декларації. Оздоблення приміщень відтворено з урахуванням часу виникнення таких важливих для американців документів.

Відмінний вид на площу Незалежності відкривається з башти, на яку можна піднятися сходами – раніше тут знаходився оригінальний Дзвін Свободи. Сьогодні він замінений новим – Віковим дзвоном, а старий з тріщиною виставлений в окремому павільйоні.

Дзвін Свободи

Символ боротьби Сполучених Штатів Америки за свою незалежність від Британської Імперії. У XVIII столітті Дзвін Свободи був встановлений на вежі будівлі Індепенденс Холл, і в день підписання Декларації Незалежності, він своїм дзвоном сповістив жителів міста Філадельфія про те, що відтепер вони є жителями незалежної країни. Дзвін Свободи є пам’яткою Філадельфії і всієї країни.

Історія зберігає дуже небагато інформації про нього. Відомо те, що він був замовлений в одному з ливарних цехів Англії в 1751 році, після чого був доставлений на американський континент. На будівлю Індепенденс Холл Дзвін Свободи встановили в наступному році, і після декількох років служби на дзвоні з’явилася тріщина.

Полагодити такий дефект без втрати дзвонарних якостей було неможливо, і місцевим ливарникам довелося відливати дзвін заново. Перша спроба закінчилася невдало, а ось вдруге вийшла точна копія, яка нічим не відрізнялося від оригіналу.

Виконувати свою функцію щодо оповіщення жителів Філадельфії про важливі події Дзвін Свободи почав в 1753 році. Його дзвін відкривав судові засідання, скликав депутатів на сесії, дзвонив під час інших подій, пов’язаних з роботою уряду.

Точної інформації немає, але місцеві жителі говорять про те, що вдруге Дзвін Свободи був пошкоджений, коли дзвонарі сповіщали жителів Філадельфії про похорони Міністра Юстиції країни Джона Маршалла.

Наступні спроби майстрів з реставрації дзвона успіхом не увінчалися – тріщина в корпусі збереглася, але його продовжували використовувати ще деякий час, через це тріщина збільшилася і виникла серйозна загроза розколу дзвона на дві частини. Після цього, було прийнято рішення про його демонтаж і заміну на новий тільки в 1976 році.

Старий Дзвін Свободи був дбайливо збережений городянами, адже він прослужив більше двох століть і став свідком і учасником історичних подій. Сьогодні в старий Дзвін Свободи б’ють тільки два рази на рік – на День Незалежності країни (в цей день прийнято бити в дзвін 13 разів – за кількістю колоній, які оголосили про свою незалежність від Великобританії), а так само в День Мартіна Лютера Кінга.

Міська Ратуша

Справжня гордість міста Філадельфія, одна з найкрасивіших і величних будівель міста. З моменту свого спорудження в 1901 році, протягом наступних семи років міська ратуша стала однією з головних визначних пам’яток Філадельфії, так як носила титул найвищої будівлі світу з висотою 167 метрів.

Після втрати титулу, вона ще довго залишалася найвищою будівлею штату Пенсільванія.

Міська ратуша є цегляною будівлею, яка зовні облицьована гранітом. Товщина стін споруди сягає рекордних 6,7 метрів, які необхідні були для забезпечення стійкості висотної вежі.

Нагорі вежі встановлена ​​статуя Вільяма Пенна – засновника як Філадельфії, так і штату Пенсільванія. Міська ратуша занесена під номером 21 до списку Американського Архітектурного Інституту «150 найкрасивіших будівель США, які варто побачити».

В’язниця Істерн Стейт

У центральній частині міста розташована величезна будівля, що нагадує своєю нео-готичною архітектурою справжній середньовічний замок. Як не дивно, цей замок з майже двохсотрічної історією, ні що інше, як відома в’язниця Істерн Стейт, де раніше ув’язнювали особливо небезпечних злочинців США.

В’язниця Істерн Стейт була зведена і відкрила свої двері для перших ув’язнених в далекому 1829 році. Похмура, неоготична архітектура і темний колір кам’яної кладки, повинні були вселяти певний страх в громадян, схильних до скоєння злочину і таким чином стримати їх від можливих проступків і порушень закону.

Усередині ж в’язниця Істерн Стейт, завдяки своїм довгими коридорами і арочним склепінням більш схожа на монастир, де злочинець повинен був усвідомити свою провину і встати на шлях виправлення, отримавши прощення як Господа, так і держави.

Сама ж система утримання ув’язнених була по-справжньому революційною для тих років. Тут вперше в світі було реалізовано поняття одиночних камер, для утримання в’язнів окремо один від одного, в повній ізоляції, яка, показавши свою ефективність, була поширена пізніше на багато інших в’язниць, і навіть отримала назву «Пенсильванская система утримання ув’язнених».

Сьогодні в’язниця Істерн Стейт – справжній історичний музей, хоч і з дещо специфічною спрямованістю. Проте величезна кількість туристів відвідує цей заклад, аби на власні очі побачити в яких умовах утримувалися особливо небезпечні злочинці США, схильні до рецидиву і втечі.

Марина Нечай