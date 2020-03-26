Як інстаграм спричинює овертуризм

Часто можна помітити в соціальних мережах світлини різних людей на одних і тих геолокаціях, які є найпопулярнішими у всьому світі. Це такі собі “інстаграмні місця” – локації, які вважаються кращими для фотографування. Саме вони набирають найбільше вподобань та коментарів.

Що це за явище – overtourism

Багато відвідувачів обирають певні туристичні зони, які найбільш розрекламовані та часто з’являються на світлинах. Таким чином, індустрія подорожей швидко перетворилася на явище, де мандрівники прагнуть не відкрити для себе щось нове, незвідане, а побачити вже сто разів показане, а потім самим поширити це в соцмережах. Це і є однією з причин явища, яке отримало назву – overtourism («занадто великий наплив туристів»).

Іншими словами, овертуризм виникає тоді, коли в певному місці збирається занадто багато відвідувачів. Звичайно, “занадто багато” – це суб’єктивний термін, але його визначають місцеві мешканці, господарі, власники бізнесу та туристи в кожному пункті призначення.

Коли вузькі дороги загромаджені туристичними транспортними засобами, то це – овертуризм. Коли туристи не можуть побачити визначні пам’ятки мистецтва через величезні натовпи людей, як, наприклад, у Луврі не всім вдається розгледіти “Мону Лізу” через скупчення фотографів-туристів. Коли середовище стає деградаційним – все це ознаки овертуризму.

Це явище виникає внаслідок того, що зростає достаток середнього класу і все з’являється все більше людей, які здатні витратити частину свого доходу на подорожі. До того ж вартість проїзду постійно зменшується, а кількість міжнародних вильотів з будь-якого аеропорту збільшується з кожним роком. Індустрія туризму зростає незалежно від глобальних проблем. Ефективно створює руйнівну силу для гучних напрямків та попиту.

Овертуризм створює суспільні проблеми

Проблема оренди нерухомості.

Оскільки зупинятись у готелі вже не обов’язково, багато хто обирає оренду квартири. Це негативно позначається на економіці: ціни підвищуються, і для місцевих жителів оренда стає все менш доступною. Попутно зростають ціни на споживчі товари, а також середні чеки в кафе і ресторанах.

Оскільки зупинятись у готелі вже не обов’язково, багато хто обирає оренду квартири. Це негативно позначається на економіці: ціни підвищуються, і для місцевих жителів оренда стає все менш доступною. Попутно зростають ціни на споживчі товари, а також середні чеки в кафе і ресторанах. Проблема інстаблогерів.

Доморощені фотографи не цікавляться історією пам’яток – вони просто фотографують будівлі або природні об’єкти з тих ракурсів, які популярні в інтернеті. За прикладами далеко ходити не треба.

Доморощені фотографи не цікавляться історією пам’яток – вони просто фотографують будівлі або природні об’єкти з тих ракурсів, які популярні в інтернеті. За прикладами далеко ходити не треба. Екологічна проблема.

Загальна дешевизна подорожей прищеплює людям «цінності» споживчої культури. Як наслідок, багато хто байдуже ставиться до довкілля, до природи того місця, куди приїжджає. Туристи смітять, ламають речі і навіть мимоволі сприяють знущанням над тваринами. Взяти, наприклад, катання на слонах в Азії.

У містах, які найбільше страждають від великої кількості мандрівників, проходять акції протесту. Найбільш негостинні в цьому сенсі вважаються Барселона, Венеція і Амстердам. Крім протестуючих жителів, гостей можуть чекати й інші неприємності, починаючи з плакатів, де прямим текстом говориться: «Ми не хочемо туристів», «Забирайтеся звідси» і закінчуючи відмовою в обслуговуванні в кафе та інших громадських закладах. В Амстердамі навіть заборонили продавати канабіс та висунули правила для відвідування району “червоних ліхтарів”, аби хоч якось знизити наплив туристів.

Подібна ситуація склалася в Дубровнику (Хорватія), де знімали «Гру престолів». З виходом нових серій в місто почала прибувати така кількість фанатів, що воно буквально стало задихатися. Йшлося навіть про те, щоб повністю закрити до нього доступ. Але влада вирішила обмежитися тим, що лімітували щодобову кількість гостей. Також з вулиць прибрали частину сувенірних крамниць і зменшили число стільців у місцевих кафе.

Дещо по-іншому справи йдуть в Таїланді. Ще в 2000 році на екрани вийшов фільм «Пляж» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Знімали кіно на пляжі Майя Бей, розташованому на острові Пхі-Пхі-Лей. Після прем’єри туристів стало стільки, що вони буквально витоптали острів. Коли екологічна ситуація була вже на межі, влада вирішила тимчасово закрити доступ до пляжу.

У Ванкувері є такий «інстаграмний» будинок. Заради знімків туристи порушують закон про приватну власність і проникають всередину. Але жителі стурбовані навіть не цим. Їх хвилює, що фотографи-любителі заради класних кадрів залазять на перила і звисають з них, ризикуючи впасти у сходовий проліт і зламати собі шию.

А ось в Лондоні жителі району Ноттінг-Хілл не змогли домогтися від влади прийняття закону, який забороняв би туристам фотографуватися поруч з мальовничими будинками, і вирішили діяти самостійно. Вони розкидають сміття і брудні памперси у дворі, щоб відлякати інстаграмерів. Їх можна зрозуміти: навряд чи б вам сподобалося, якби щоранку під вашими вікнами товпилися люди з телефонами, та ще й ходили прямо по дбайливо висаджених квітах.

Велика Китайська стіна повільно, але невпинно руйнується. Крім часу і негоди, цьому сильно сприяють натовпи гостей. Майже кожен з них хоче забрати з собою частинку цього пам’ятника, а місцеві жителі крадуть камені, щоб продати їх мандрівникам за пару десятків юанів. Влада займається активною реставрацією і туристичний потік обмежувати поки не планують. Але не виключено, що в найближчому майбутньому доведеться це зробити.

В результаті ситуація, що складається, відлякує «якісних» туристів і вони відмовляються від поїздок, хоча й готові платити більше грошей, щоб відчувати себе комфортніше. Звичайно, ніхто нікому не забороняє відвідувати популярні туристичні локації, однак до цього просто потрібно підходити вдумливо і відповідально.

Альона Малюкова