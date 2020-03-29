Лас-Вегас — світовий центр азарту та вічного свята

Лас-Вегас — туристична мекка США. Його щорічно відвідують мільйони туристів з усього світу, щоб на власні очі побачити першокласні казино, готелі, ресторани високої кухні, щоденні популярні шоу і концерти світових зірок естради.

Лас-Вегас — дуже молоде місто, яке було засновано зовсім нещодавно, в 1905 році, як велика залізнична розв’язка між заходом і сходом Сполучених Штатів, яка використовувалася переважно для дозаправки поїздів і відпочинку машиністів.

Дивно, але сьогодні про це вже нічого не нагадує — залізничне сполучення Лас-Вегаса з іншими містами повністю відсутнє. Мільйони туристів відвідують місто щороку, використовуючи два можливих види транспорту — автомобілі або авіасполучення.

У 1931 році відбулася подія, яка визначила майбутнє Лас-Вегаса як світового центру азартних ігор: в штаті Невада був дозволений гральний бізнес. Це сталося в той же час, коли на решті території США цей вид бізнесу піддавався тотальним заборонам і переслідуванням.

Наступний поштовх до розвитку Лас-Вегас отримав після завершення Другої світової війни, коли американські мафіозі з метою «відмивання» злочинних капіталів обрали саме Лас-Вегас для будівництва своїх казино, найпершим з яких стало існуюче і до сьогодні казино «Фламінго», відкрите нью-йоркським гангстером Баксі Сігелом в 1946 році на головній вулиці міста — бульварі Стріп.

Протягом наступних двох десятиліть на гроші мафії в Лас-Вегасі були побудовані ще близько 15 великих гральних будинків. Сьогодні гральний бізнес і залежні від нього туризм та індустрія розваг є основою процвітання цього оазису в центрі пустелі.

Саме в Лас-Вегасі постійно діють такі шоу як «Цирк дю Солей» і «Шоу Девіда Коперфільда», щодня проводяться концерти світових зірок естради, таких як Дженіфер Лопес і Селін Діон.

Лас-Вегас — місто, в якому розташовано безліч копій світових пам’яток: Статуя Свободи, Ейфелева Вежа, Статуя Сфінкса, венеційські канали з гондолами, копії головних визначних пам’яток Нью-Йорка — фрагмент Бруклінського моста і головного хмарочоса Нью-Йорка — Емпайр стейт білдінг, а також готелі у вигляді єгипетської піраміди і дубайського вітрила.

Головні готелі і визначні пам’ятки Лас-Вегаса розташовані уздовж основної вулиці міста — бульвару Лас-Вегас, головна частина якого (близько 6 кілометрів) має назву Лас-Вегас-Стріп.

Лас-Вегас-Стріп

Центральна вулиця Лас-Вегаса, точніше її частина, має протяжність чотири милі (близько семи кілометрів).

Саме на Лас-Вегас-Стріп розташовані всі визначні пам’ятки міста, найбільш відомі і дорогі готелі та казино Лас-Вегаса. На самому початку вулиці, на в’їзді до міста, красується знаменитий символ міста — вивіска Welcome to Fabulous Las Vegas, на фоні якої так люблять фотографуватися туристи.

Цікава деталь полягає в тому, що за своїм географічним розташуванням Лас-Вегас-Стріп вважається передмістям. Він розташований в містечку Парадайз.

Сьогодні тут розташовані практично всі найпопулярніші і найдорожчі казино, готелі та розважальні комплекси, а також безліч інших визначних пам’яток міста: Вежа Стратосфера, танцюючі музичні фонтани Белладжіо тощо.

У верхній частині бульвару Лас-Вегас-Стріп був зведений величезний торговельний комплекс «Кристал», який пропонує своїм відвідувачам велику кількість бутиків найвідоміших світових брендів.

Фонтани Белладжіо

Танцюючі музичні фонтани є сьогодні в багатьох містах світу, але саме в Лас-Вегасі розташовані найвідоміші з них — Фонтани Белладжіо.

Сьогодні Фонтани Белладжіо є головною пам’яткою Лас-Вегаса. Вони зачаровують своєю граційністю і красою всіх гостей міста.

У першій половині дня фонтани не працюють, у цей час проводяться всі необхідні профілактичні дії, ремонт і налаштування. У вихідні дні фонтани виконують своє перше шоу о 12:00, в будні о 15:00 з періодичністю раз на 30 хвилин. А у вечірній час, після 20:00, фонтани танцюють кожні 15 хвилин.

Фонтани Белладжіо складаються з 1175 струменів, що підсвічуються світлом 4500 ламп.

Під час шоу глядачі можуть насолодитися захопливим дійством — гармонійним танцем водяних струменів під музичний супровід як з території самого готелю Белладжіо, так і з боку вулиці. Кожен раз музична композиція змінюється, тому найчастіше туристи затримуються на кілька шоу.

Спостерігати за цим дивовижним видовищем можна коли завгодно, але особливо ефектно Фонтани Белладжіо виглядають у нічний час. Після заходу сонця до музики і танців води додається і світлове шоу. Фонтани Белладжіо танцюють як під твори відомих класичних композиторів, безсмертні хіти Френка Сінатри або Андреа Бореллі, так і під популярні хіти сучасних виконавців — Мадонни, Елтона Джона. Для кожного музичного твору написана окрема комп’ютерна програма, яка регулює тиск водяних струменів і світловий супровід.

Алея Фремонт

Крита пішохідна вулиця в історичній частині Лас-Вегаса, Алея Фремонт, раніше була центром грального бізнесу. Саме тут було побудовано перше міське казино, а потім на ній стали зводити всі інші заклади ігрової індустрії.

До 1994 року вулицею Фремонт ще їздив транспорт. Потім, враховуючи різке зростання відвідуваності ігрових залів і величезну кількість пішоходів, вулицю вирішено було зробити винятково пішохідною.

Вулиця Фремонт з’явилася на початку 1900-х років і була однією з центральних вулиць міста, коли Лас-Вегас був далекий від грального бізнесу і вдавав із себе маленьку залізничну станцію посеред пустелі.

Свою назву Фремонт Стріт отримала на честь американського експедитора і політичного діяча Чарльза Фремонта, який в середині XIX століття одним з перших перетнув пустелю на місці нинішнього Лас-Вегаса.

Після перенесення грального центру на бульвар Лас-Вегас-Стріп Алея Фремонт втратила свою колишню популярність і незвично спорожніла. Тоді міська адміністрація знизила вартість оренди площ вздовж вулиці й вирішила відвести цю частину міста для менш заможних туристів. Тому тут розміщено безліч готелів економ-класу. Уздовж цієї вулиці стоять переважно старі казино, з яких починалася історія перетворення Лас-Вегаса на гральну столицю країни.

Вежа Стратосфера

Найвища споруда в Лас-Вегасі і друга за висотою в західній частині Сполучених Штатів Америки.

Вежа Стратосфера — це частина однойменного готелю, розташованого на бульварі Стріп. Хоча готель і казино не можна назвати дуже успішними, 350-ти метрова вежа Стратосфера є однією з найбільш визначних пам’яток Лас-Вегаса. У її верхній частині розташований оглядовий майданчик і кілька екстремальних атракціонів.

Будівництво вежі, готелю і казино було завершено в 1996 році, але через своє розташування далеко від інших популярних готелів і казино міста і в стороні від найбільш жвавої частини бульвару Стріп, казино і готель не стали популярними у відвідувачів Лас-Вегаса.

У готелі Стратосфера 2 444 номери, а площа його казино становить більше 7 000 м². Низька фінансова віддача незабаром призвела до зміни власника комплексу. Покупцем став Карл Айкан, який в 2001 році реконструював комплекс, істотно розширивши і готель, і казино.

Але і після реконструкції вежа Стратосфера не стала популярною. Причиною була все та ж віддаленість як від бульвару Лас-Вегас-Стріп, так і від Алеї Фремонт.

Коли кілька років по тому міська влада запустила регулярне, цілодобове транспортне сполучення між цими двома гральними центрами Лас-Вегаса, вежа Стратосфера стала єдиною проміжною зупинкою на лінії, завдяки чому її популярність різко зросла.

Відвідати вежу Стратосфера будь-який турист зобов’язаний хоча би для того, щоб помилуватися прекрасним, нічним краєвидом міста з висоти її оглядового майданчика. Це дійсно дуже захопливе видовище. Крім цього, у верхній частині вежі на гостей чекає ресторан, що обертається, тому його відвідування не залишить нікого байдужим.

Акваріум Шарк Риф

Це головна визначна пам’ятка відомого готелю Mandalay Bay.

Акваріум Шарк Риф — місце, де гості Лас-Вегаса можуть відпочити, насолоджуючись прекрасними видами морських глибин і океанськими мешканцями: акулами, черепахами, медузами. Акваріум Шарк Риф налічує близько 2 000 різних мешканців.

Акваріум Шарк Риф є затишним місцем, де можна прекрасно і з задоволенням провести час всією родиною. На відвідування потрібно виокремити не менше двох годин. Серед морських мешканців, присутніх в експозиції, найбільш вражає риба-пилка, тигрова акула і восьминіг величезних розмірів.

Відвідувачів акваріуму від його мешканців відокремлює лише скло, а самі морські мешканці дуже цікаві і часто підпливають впритул до людей, дозволяючи розглянути себе у всій красі. В акваріумі влаштовано два скляних тунелі, опинившись в яких відчуваєш себе в батискафі, на дні океану.

Парк Адвенчердом

Парк розваг, розташований в Лас-Вегасі, на території готелю Circus Circus, в межах бульвару Лас-Вегас-Стріп.

Парк Адвенчердом відкрився для відвідувачів у 1993 році і з того часу залишається однією з улюблених пам’яток Лас-Вегаса, особливо серед найменших гостей міста. У парку постійно діють 25 атракціонів, є тир, скеледром, ролердром і безліч інших розваг.

Парк Адвенчердом є ідеальним місцем для сімейного відпочинку. Для дітей тут передбачено безліч варіантів проведення часу. Батьки можуть на деякий час віддати дитину професійним аніматорам.

Для любителів традиційних розваг — американські гірки з подвійною петлею, але цим вже нікого не здивуєш. А після випробування організму на міцність, якщо захочеться відпочити, то можна відвідати поле міні-гольфу і провести час за неквапливою, але дуже захопливою грою.

Заповідник Спрингс

На відстані 5 км на захід від міста Лас-Вегас розташувався справжній оазис посеред пустелі — заповідник Спрингс. Він має значну площу (понад 70 гектарів) і розкинувся на узбережжі водосховища, яке забезпечує водою все місто.

Заповідник Спрингс порівняно молодий, його створення почалося в 2005 році і було завершено за два роки. Проектувальником був відомий архітектор Галат Лючеші.

Головна вимога полягала у зведенні довгої звукоізолюючої стіни, яка б захищала заказник від траси №95. Потім була виконана велика робота зі створення туристичної інфраструктури, забезпечення підтримки в чистоті водних джерел, будівництва водопровідної станції та інших інженерних об’єктів.

Заповідник Спрингс пропонує відвідувачам цікаві освітні екскурсійні тури чотирма унікальними маршрутами, які охоплюють його найбільш мальовничі місця.

Крім поширених в пустелі рослин (безлічі різновидів кактусів і чагарників), у заповіднику є кілька критих ботанічних садів, розділених на різні кліматичні зони, а також павільйон, який присвячений різним видам метеликів.

На трьох інтерактивних стендах, розташованих на в’їзді до заповідника Спрингс, туристів знайомлять з історією Долини Лас-Вегаса, причому з історією не лише освоєння міста, а й виникнення в цьому місці пустелі протягом останніх декількох мільйонів років. Стенд розповідає, як змінювався і формувався ландшафт, хто жив у цих місцях до приходу європейських колоністів.

У заповіднику є унікальний «Центр Життя в Пустелі» —кампус LEED (міжнародна організація енергоекологічного проектування). Проект покликаний стати прикладом екологічності сучасних мегаполісів, які не будуть руйнувати природу, а зберігатимуть і відновлюватимуть її.

Марина Нечай