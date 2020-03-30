Розкіш та краса сонячного Маямі

Місто-розкіш, місто мільйонерів. Розповідаємо, де справді варто побувати, аби на всі 100% відчути дух Маямі.

Місто розташоване на краю півострова (території штату Флорида), що омивається водами Атлантики і Мексиканської затоки. Маямі є четвертим за кількістю жителів містом США — загальне населення міста з прилеглими до нього територіями налічує 6 млн чоловік.

Вілла Віскайя

Один із найвідоміших музеїв Маямі. Вілла Віскайя — не лише музей мистецтва, а й музей архітектури і музей ландшафтного дизайну.

Головну будівлю комплексу було зведено на початку 20-го століття у стилі венеціанських палаців часів ренесансу. Палац оточують відомі на весь світ Сади Віскайя, створення яких зайняло чи не більше часу, ніж будівництво головної будівлі. Комплекс Вілла Віскайя розташований в одному з найкрасивіших районів Маямі під назвою Коконат Гроув.

У 1914 році великий американський бізнесмен Джеймс Дерінг, який здобув свої статки в сільськогосподарській галузі, вирішив побудувати свою зимову резиденцію у Флориді. Спочатку проект мав бути скромнішим, але запрошені замовником фахівці, американські архітектори Хоффман і Челфін, переконали Дерінга, що ділянка має значно більші можливості.

Архітектори взяли за основу італійські палаци 16 століття, всі деталі екстер’єру та інтер’єру виконані в стилі тієї епохи, включаючи колонади, оздоблення і навіть меблі та інші предмети інтер’єру.

Ландшафтним оформленням займався відомий проектувальник Суарес з Колумбії, який прибув до Маямі і жив тут під час створення саду.

Сади Вілли Віскайя розплановані за всіма канонами венеціанських садів епохи Середньовіччя: прикрашені численними фонтанами, кам’яними скульптурами, водоспадами і сходовими маршами. Тут росте безліч рослин унікальних видів, які важко зустріти будь-де в межах Флориди.

У парку є безліч різноманітних локацій, оглядових майданчиків, доріжок для прогулянок. Тінисті дуби не дозволять вам втомитися від палючого сонця. На особливу увагу заслуговують красиві гроти з великих шматків коралів. Після завершення будівництва Джеймс Дерінг був вражений результатом, який перевершив всі його найсміливіші очікування.

Однак прожити в ній він зміг лише п’ять наступних років. Після смерті господаря, з 1925 року, Вілла Віскайя перейшла до його племінників. Через деякий час частина землі була передана у володіння католицькій парафії для подальшого влаштування на цій території медичного закладу.

На початку п’ятдесятих років вілла Віскайя була продана спадкоємцями Джеймса Дерінга на користь міста Маямі за мінімальну вартість, а меблі і картини були подаровані місту. Усе це було зроблено з однією єдиною умовою, що комплекс буде прирівнюватися до національної галереї мистецтв. З того часу сам палац і його сади були відкриті для публіки і стали однією з головних пам’яток Маямі.

Арт-район Віндвуд

Арт-район Вінвуд Воллс є сьогодні одним із найцікавіших районів Маямі завдяки тому, що зібрав на своїх вулицях роботи всіх найкращих світових майстрів стріт-арту.

Це унікальний і незвичайний музей сучасного мистецтва, що розташувався просто неба. Арт-район Вінвуд однаково цікавий як гостям міста, так і його місцевим жителям.

Під час планування відвідування району Вінвуд треба врахувати, що навіть на його побіжний огляд вам доведеться витратити не менше чотирьох годин. Крім стріт-арту на стінах будівель, у Вінвуд розташовано близько 70 галерей сучасного мистецтва і п’ять великих арт-комплексів. Іншими словами, гуляти районом можна цілу добу.

Близько 60 років тому в районі проживали вихідці з Пуерто-Ріко, від яких і пішла традиція прикрашати свої будинки графіті. У 90-ті роки район був одним із найбільш несприятливих і дешевих для проживання.

Сучасна історія району Вінвуд як художнього простору починається з девелопера Тоні Голдмана, який, купивши кілька будівель, вирішив не зафарбовувати картини на їх стінах, а додавати до них інші твори в стилі стріт-арт, запросивши з цією метою професійних майстрів.

Далі процес вже став автоматичним і за три роки арт-район Вінвуд перетворився на один цілісний арт-об’єкт, популярність якого поширилася на весь світ.

Техніка робіт не обмежується лише графіті, є також і аплікації, і скульптури. На території району проходить найпрестижніший щорічний ярмарок сучасного мистецтва Арт-Базель, де представляють свої роботи «альтернативні» творці з різних куточків світу.

Оушен Драйв

Вулиця Маямі, що проходить уздовж узбережжя Тихого океану, в районі Маямі-Біч.

Вулиця Оушен Драйв розташована в межах найвідомішого пляжу міста — Саус Біч, її протяжність близько 2,3 км. Саус-Біч, як і сама вулиця Оушен Драйв, вважаються найстарішими туристичними частинами міста.

Оушен Драйв забудовувалась в 30-х і 40-х роках, коли в Сполучених Штатах Америки був бум архітектурного стилю Арт-Деко. Сьогодні ця вулиця заслужено вважається музеєм Арт-Деко просто неба.

Внаслідок того, що на Оушен Драйв навідуються усі туристи міста, на ній розташована велика кількість готелів, ресторанів, кафе і нічних клубів, тому ця вулиця ніколи не спить.

Однак найважливішою пам’яткою Оушен Драйв є середземноморська вілла «Каса-Касуаріна», в якій жив відомий італійський фешн-дизайнер Джанні Версаче.

Джанні Версаче придбав віллу в 1992 році. Вілла побудована архітектором Альденом Фриманом у 1930-х роках для власних потреб. Після смерті першого власника будівля була продана за $ 100 000 і перетворена на житловий комплекс на 24 квартири.

На Оушен Драйв ніколи немає поспіху, люди спокійно ходять вулицею, автомобілі їздять дуже повільно. Старовинні будівлі та сучасні ресторани створюють неймовірно позитивне враження. Тут завжди панує атмосфера щастя й безтурботності.

Лінкольн Роуд

Центральний пішохідний бульвар міста Маямі, що розташований в районі Маямі-Біч. Бульвар Лінкольн Роуд простягнувся упоперек острова, на сім кварталів із заходу на схід.

Вулиця повністю закрита для руху автомобільного транспорту і обабіч заповнена бутиками, магазинами і ресторанами. Кілька років тому ця пам’ятка Маямі була офіційно занесена до переліку історичних місць Сполучених Штатів Америки.

Ще на початку 20-го століття відомий міський підприємець-девелопер Карл Фішер вирішив, що місту Маямі бракує центральної, торговельної вулиці, яка була би схожа на знамениту П’яту Авеню в Нью-Йорку. У той час Маямі було невеличким прибережним містечком, укритим манговими лісами. Фішер організував широку пряму просіку поперек усього острова, якій до середини 20 століття судилося стати центральною вулицею містечка Маямі-Біч.

Крім прогулянок магазинами, туристи можуть відвідати міні-театр, розташований на Лінкольн Молл, і смачно повечеряти на відкритих верандах ресторанів і кафе.

Дизайн Дистрикт

Район міста Маямі, в якому гостям міста з перших хвилин стає зрозуміло, що вони потрапили до місця стилю й розкоші.

Маямі Дизайн Дистрикт, як зрозуміло вже з назви, квартал міста з величезною кількістю брендових бутиків, дизайнерських шоу-румів і дорогих галерей мистецтв. Місцеві магазини дуже схожі на музеї, адже більшість із них продають справжні витвори мистецтва й ексклюзивні предмети інтер’єру.

До речі, справжні музеї Маямі в районі Дизайн Дистрикт теж є. Це, перш за все, музей при Інституті Сучасного Мистецтва, а також дві найкращі приватні галереї міста — «Галерея Боса» і «Колекція Де-ла-Крус». Крім того, на відміну від музеїв, приватні художні галереї можна відвідувати абсолютно безкоштовно.

Коконат Гроув

Прибережний район Маямі, що є одним із найстаріших районів міста. Сьогодні район Коконат Гроув вважається престижним житловим районом міста. Тут розташована велика кількість відомих, але при цьому не лише туристичних ресторанів, барів і нічних клубів міста.

Раніше на території нинішнього Коконат Гроув селилися жителі Багамських островів, які всіма правдами і неправдами перетинали океан і намагалися закріпитися на великій землі. Але вже на початку 20 століття це місце вподобали художники, музиканти і всі ті, для кого була важлива свобода самовираження.

Коконат Гроув визнаний одним із «найзеленіших» районів великого Маямі. На початку 90-х років, під час міського будівельного буму, на район Коконат Гроув звернули свою увагу численні забудовники і девелопери Маямі.

Пляж Хауловер

Пляж щорічно займає одну з топових позицій у переліку найкращих пляжів Сполучених Штатів Америки. Він прекрасно упорядкований, тут багато майданчиків для гри у волейбол і баскетбол.

Пляж Хауловер є частиною однойменного парку і виділяється навіть на тлі інших відомих і популярних пляжів Маямі ідеальною чистотою, доглянутістю та ландшафтом невимовної краси.

Марина Нечай