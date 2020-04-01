Краса та велич Вашингтона

Якщо Вам колись пощастить одного разу опинитися у місті, де твориться світова історія, обов’язково відвідайте визначні місця, які справляють незабутнє враження і залишаються в пам’яті на все життя.

Вашингтон – офіційна столиця США. Місто, розташоване в межах округу Колумбія, є окремою територією, що не належить до жодного зі штатів, і засноване в 1790-му році. Назву міста було вибрано на честь першого президента Америки – Джорджа Вашингтона, аби підкреслити його заслуги в здобутті незалежності американської держави. Вашингтон розташований на сході країни, недалеко від атлантичного узбережжя США, на території, яку відвели для нього два штати – Вірджинія і Меріленд. Саме у Вашингтоні зосереджені три гілки влади США: Президент, Конгрес та Верховний Суд.

Білий Дім

Найвідоміша будівля Сполучених Штатів Америки.

Білий Дім вважається однією з головних і навіть культових пам’яток Вашингтона і всієї країни. Він розташований в урядовому кварталі, який одночасно вважається і найбільш туристичним районом міста. Ця будівля не просто офіційна й головна резиденція Президента США, Білий Дім є символом американської держави. Стоїть він у самому центрі міста на Пенсильванія авеню. Це вишукана, але разом з тим, досить стримана за архітектурою споруда, якщо врахувати той факт, що її мешканці часто визнаються найвпливовішими людьми світу.

Будівництво Білого Дому почалося в 1792 році і тривало 8 років, автором проекту став архітектор ірландського походження Джеймс Хобан. Він спроектував резиденцію в популярному в ті роки палладіанському стилі. За задумом автора, цей стиль хоча і простий, але за рахунок колон, симетричності, а головне кольору (під час будівництва використовувався рідкісний білий піщаник) повинен був надати будівлі елегантності й презентабельності.

Будівництво Білого Дому було завершено у 1800 році, таким чином першим його господарем став другий Президент США Джон Адамс. В ті часи резиденцію президента було прийнято називати Президентським Палацом. Саме ж словосполучення «Білий дім» щодо резиденції, ввів Теодор Рузвельт.

Загальна площа прилеглої до Білого Дому ділянки становить 7,3 гектара. Навколо розбитий сад і відома нам з новин галявина Білого Дому, на якій американські Президенти роблять свої найбільш важливі заяви для преси. Біля Східного крила резиденції розташований сад, створений Жаклін Кеннеді, а на протилежному боці розбитий сад, який висадила дружина Президента Вудро Вільсона.

Резиденція глави держави займає чотири поверхи, загалом це 132 кімнати. Найвідомішим приміщенням є, звичайно ж, робочий кабінет глави держави, іменований «Овальним Кабінетом». Іншими важливими кімнатами резиденції є їдальня, перехресний зал, зелений зал, який використовується для переговорів з офіційними, високопоставленими гостями Президента США. Відомо, що резиденція має 32 ванні кімнати, в ній функціонують 3 ліфти, 8 сходів, а також 28 камінів.

Білий Дім, крім своєї головної функції – резиденції глави держави, є одним з найцікавіших музеїв Вашингтона. Прогулянка цією будівлею запам’ятається надовго, адже вона зберігає пам’ять про історичних персонажів, які в прямому сенсі слова, створювали американську державу.

Капітолій

Місце розташування конгресу Сполучених Штатів Америки – як верхньої, так і нижньої палати парламенту країни. Капітолій – єдина пам’ятка Вашингтона, яка може позмагатися з Білим Домом за звання головної визначної пам’ятки Вашингтона, і всієї країни. Будівля Капітолію розташована в центрі міста Вашингтон, на Капітолійському Пагорбі і є архітектурною домінантою міста.

Створити окрему будівлю для засідання головного законодавчого органу країни, було рішенням першого Президента США Джорджа Вашингтона. Саме він у 1793 році урочисто закладав перший камінь у фундамент будівлі.

Перше засідання конгресу країни було проведено в ще не повністю завершеній будівлі Капітолію, вже в 1800 році. Однак, Капітолій був спалений 14–ма роками пізніше британськими військами. На відновлювальні роботи витратили наступні п’ять років, а пізніше, в 1827 році над будівлею спорудили величний і настільки впізнаваний сьогодні купол.

Під час будівництва цього найскладнішого архітектурного елемента, інженери використовували креслення Петербурзького Ісаакіївського Собору, деякі конструктивні елементи були запозичені від собору Святого Петра в Римі й Будинку Інвалідів у Парижі. Пізніше у верхній частині купола була встановлена копія Статуї Свободи.

З тих пір Капітолій більше не змінював свого вигляду. Впродовж ХХ століття відбувалася лише незначна реконструкція будівлі, яка не позначилася на його зовнішньому вигляді.

Капітолій оточує великий парк і численні мальовничі, ідеально вистрижені галявини, головна з яких, розташована безпосередньо навпроти головного фасаду будівлі і є улюбленим місцем фотографування гостей міста. Будівля Капітолію композиційно з’єднується широкою алеєю з іншими визначними пам’ятками столиці – меморіалом Лінкольна і меморіалом Джефферсона.

Туристам також будуть цікаві урядові установи, які розташовані неподалік – Бібліотека Конгресу і Верховний суд. Щороку Капітолій приймає не менше 4,5 млн. відвідувачів з різних країн світу, які приходять сюди на екскурсії. З 540 приміщень будівлі, туристам доступна для відвідин приблизно одна третина. На перших поверхах працюють офісні приміщення і кабінети помічників конгресменів, третій поверх зайнятий Палатою представників, тобто нижньою палатою парламенту США.

Капітолій є однією з найкрасивіших будівель країни, він запам’ятається і пересічним туристам, і любителям архітектурного мистецтва. У денний час будівля постає суворою і величною, вечорами ж її підсвічують, що ще більш додає будівлі монументальності.

Національна Алея

Алея розташована в центральній частині міста Вашингтон і є його географічним центром. Саме в межах Національної Алеї розташовані всі головні визначні пам’ятки Вашингтона – Білий Дім, Капітолій та Монумент Вашингтона.

Національна Алея є найтуристичнішим місцем міста, щорічно її відвідує понад 24 мільйони людей.

Національна Алея є великою парковою територією з безліччю галявин, фонтанів, скульптур та інших місць відпочинку. В її межах розташована велика кількість музеїв – Національний Музей Авіації (визнаний одним з кращих в світі), Національна Галерея Мистецтв, Музей природознавства і Музей Голокосту.

Алея була закладена ще у 18 столітті. Тоді до проекту з ініціативи американського уряду залучили відомого французького архітектора П’єра Ланфана. Ланфану доручили створити план центральної частини міста. Але проекту не судилося бути втіленим у життя. Довгі роки на цій території Вашингтона розташовувалися лише численні ринки. Потім у 19 столітті був представлений проект, який визначив майбутнє озеленення цієї території. Проект об’єднав усі головні визначні пам’ятки столиці в єдиний парковий ансамбль. На території майбутньої алеї були викопані штучні озера, висаджено безліч в’язів і влаштовані майданчики для відпочинку.

Основний бульвар Національної Алеї відкрили в 1965 році. Зараз Національна Алея вважається справжнім надбанням і невід’ємною частиною столиці США.

Меморіал Лінкольна

У Вашингтоні також розташований меморіал, важливий для кожного мешканця цієї країни. Він був створений на честь 16-го Президента країни – Авраама Лінкольна. Меморіал Лінкольна розташований в центрі столиці, в туристичній частині міста, поруч з Білим Домом і, так само як і резиденція президента США, є сьогодні однією з головних визначних пам’яток Вашингтона.

Меморіал Лінкольна це одна з найвідоміших робіт американського архітектора Генрі Бекона, він же займався створенням пам’ятникового комплексу в місті Лінкольн, в штаті Небраска. Спорудження пам’ятника було розпочато в 1914 році, а закінчилося в 1922 році. Під час відкриття монумента його відвідало 50 тисяч осіб.

Меморіал Лінкольна приваблює туристів не тільки через особистість американського президента. Його виконання було задумано архітектором як відсилання до грецьких храмів, для яких властиві вражаючі величезні розміри, високі колони і сліпуча білизна каменю. Багато експертів порівнюють Меморіал Лінкольна з Парфеноном. Меморіал Лінкольна зустрічає відвідувачів написом «В цьому храмі зберігається пам’ять про американського президента Авраама Лінкольна. Нехай пам’ять зберігається століттями».

По периметру меморіалу розташовані колони, виконані з цілісного мармуру, вони вражають туристів дивовижно чистим і світлим кольором. Всього є 36 колон, і звичайно, їх кількість не випадкова, справа в тому, що саме 36 штатів входило до складу країни за часів президентства Авраама Лінкольна.

Меморіал Лінкольна сьогодні є особливим символом цілісності нації, адже саме на час президентства Лінкольна країні випало жорстоке випробування громадянською війною, в той час Сполучені Штати Америки ледь не розпалися на дві окремі держави, але Лінкольн зміг відновити і зберегти цілісність країни.

Усередині меморіалу, в центрі великого залу, на високому кріслі розміщена величезна статуя Авраама Лінкольна авторства скульптора Даніеля Честера Френча. Лінкольн спрямував свій погляд на Капітолій, його поза випромінює впевненість і спокій за майбутнє великої країни.

Меморіал Джефферсона

Меморіал був споруджений в американській столиці в пам’ять про одного з найважливіших політичних діячів, батьків-засновників Сполучених Штатів Америки – Томаса Джефферсона. Поряд з меморіалом Лінкольна, меморіал Джефферсона є на сьогодні однією з визначних пам’яток Вашингтона.

Томас Джефферсон це політичний діяч, який зіграв одну з ключових ролей в процесі набуття американською державою незалежності від Великобританії, він є автором Декларації Незалежності, яка разом із Конституцією країни, є головними основоположними документами Сполучених Штатів Америки. Після того, як Декларація незалежності була підписана і оприлюднена, Томас Джефферсон став першим міністром закордонних справ країни, а далі – третім президентом США.

Меморіал Джефферсона зводився протягом чотирьох років, з 1939 до 1943 року, на березі озера Тідаль, в парку Західний Потомак, з північного боку від Національної Алеї, уздовж якої, в свою чергу, розташовані музеї міста Вашингтона. Своїм головним фасадом Меморіал Джефферсона дивиться на Монумент Вашингтона і Білий Дім.

Монумент Вашингтона

169-метровий, чотиригранний, мармуровий обеліск – Монумент Вашингтона – розташований в центральній частині міста Вашингтон, на перехресті між Капітолієм, Меморіалом Лінкольна і Білим Домом.

Монумент важить понад 90 тисяч тонн. Він символізує повагу і визнання громадян Сполучених Штатів Америки першому президентові країни Джорджу Вашингтона.

Ідея створення меморіалу на честь першого президента країни виникла у жителів американської столиці в 1832 році, коли відзначався 100-річний ювілей Джорджа Вашингтона. Мешканці створили благодійний фонд, який і акумулював пожертви на майбутній Монумент Вашингтона.

Монумент Вашингтона розташований у центрі величезного парку, загальною площею понад 15 гектарів. Оздоблений він високоякісним білим мармуром зі штату Меріленд. Монумент Вашингтона оточують 50 прапорів США, за кількістю штатів країни. У верхній частині стели, з її східного боку, висічені латинські слова, які перекладаються «Хвала Богу». Щоранку промені сонця освітлюють цей напис, як і було задумано автором.

Із західного боку від монумента було облаштоване прямокутне озеро. Воно розташоване таким чином, що вода залишається захищеною від вітру в будь-яку погоду. Вранці, після сходу сонця, і впродовж усього дня, монумент Вашингтона повністю відбивається в водоймі, створюючи практично 3D ефект.

Бібліотека Конгресу

Це найбільше зібрання книг, газет і журналів нашої планети. Бібліотека Конгресу налічує 164 мільйони примірників, з яких 72 мільйони є рукописами і 17 мільйонів мікроформами.

Бібліотека Конгресу – це найбільший науково-освітній центр, в завдання якого входить обслуговування американського уряду, вчених аналітиків, а також приватних осіб – фахівців і учнів американських університетів та шкіл.

Бібліотека Конгресу була заснована в 1800 році другим президентом країни Джоном Адамсом в самому кінці його правління, це рішення було прийнято ним разом з рішенням про перенесення столиці Сполучених Штатів Америки з Філадельфії до Вашингтона. Уряд виділив на створення установи дуже велику на ті часи суму – 5000 доларів. Перші кілька років доступ до сховища бібліотеки, яке налічувало тоді лише 740 книг, могли мати тільки сам Президент, а також члени Конгресу. Саме так бібліотека отримала своє ім’я.

Весь комплекс бібліотеки складається з 3-х будівель, які розташовані поруч з Капітолієм і є сьогодні відомою пам’яткою Вашингтона. Кожну з будівель названо в честь Президентів країни, що мають відношення до історії заснування бібліотеки. Фонд установи просто безцінний, тут знаходиться 5 500 книг першодрукарів Європи, там є і один екземпляр першої друкованої книги – Біблії Гутенберга. Крім того, Бібліотека Конгресу є власником найбільшої світової колекції карт.

Вашингтонський Кафедральний собор

Головний храм міста Вашингтон. Кафедральний собор належить англіканської Єпископальній Церкві Сполучених Штатів Америки. Собор зведений у псевдоготичному стилі, йому трохи більше 100 років або трохи менше 30. Суперечності тут немає – його просто дуже довго будували – 83 роки.

Хоча рішення про його зведення Конгрес прийняв ще у 1893, закладено храм було в 1907 р. при президенті Теодорі Рузвельті, а закінчений він був лише в 1990, за Джорджа Буша. Кафедральний собор міста Вашингтона є другим за розміром в США і шостим в світі.

Варто розповісти про значення собору і релігії, яку він уособлює. Незважаючи на те, що Єпископальна Церква ніколи не була найчисленнішою в США, де, як відомо, величезна кількість християнських релігійних напрямків, вона залишається однією з найвпливовіших.

У Вашингтонському Кафедральному Соборі похований 28-й президент США – Вудро Вільсон, адже це релігія батьків-засновників США, яка відокремилася від Англіканського протестантизму після Війни за Незалежність. 11 американських президентів були прихожанами цієї церкви, не дивлячись на те, що англікани складають менше 3% населення країни.

До кінця XX століття понад чверть американської еліти зараховували себе до цієї релігії, і до сьогоднішнього дня прибуток єпископальної церкви вважається найвищим за рівнем доходів серед усіх релігійних груп країни.

Марина Нечай