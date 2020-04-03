TRAVELTOMORROW: як подолати кризу в туризмі

ЮНВТО розробила низку рекомендацій, для зменшення наслідків безпрецедентної кризи в галузі подорожей та туризму, яку спричинила пандемія коронавірусу.

Захистити тих, хто залишився без роботи, зменшити або взагалі скасувати податки та збори, підтримати малий та середній бізнес і подумати про “завтра” – це лише кілька з багатьох рекомендацій Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) .

Туризм, подорожі та транспортна галузь – одні з тих, які зараз найбільше потерпають від обмежень, що були змушені запровадити уряди різних країн у боротьбі з коронавірусом. Тому UNWTO наголошує на тому, що вже зараз слід зробити все максимально можливе, щоби мінімізувати наслідки в майбутньому. Від дій сьогодні залежить те, як швидко світ зможе оговтатися й повернутися до звичного життя.

Рекомендації, які розробили у Всесвітній організації туризму спрямовані на підтримку урядів країн, приватного сектору та міжнародної спільноти в подоланні кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. Не варто забувати про те, що вплив на кожну з країн буде різним. Тому, звичайно, його масштаби теж різнитимуться. Та попри це збитків не уникне жодна з країн. І це вже очевидно.

Слід врахувати й те, що держави по-різному реагуватимуть на цю безпрецедентну кризу. Це пов’язано з багатьма чинниками: економічний потенціал, людські ресурси, інфраструктура. Ці рекомендації спрямовані на те, щоб зменшити наслідки кризи, забезпечити відновлення туризму. Вони побудовані на трьох основних принципах: 1) управління кризою та зменшення наслідків; 2) пришвидшення відновлення; 3) підготовка до майбутнього.

Отож серед дій, які треба зробити першочергово є ті, які кожна країна вже почала застосувати на власній практиці. Експерти ж радять:

усіма можливими способами стимулювати збереження робочих місць (за підрахунками WTTC 75 мільйонів робочих місць можуть зникнути) та захищати найбільш незахищенні групи населення (надавати субсидії, допомогу по безробіттю, спеціальні виплати, допомогу працівникам, які перебувають удома для догляду за дітьми та людьми похилого віку);

забезпечити засобами індивідуального захисту тих, хто продовжує працювати;

скасувати або зменшити розмір податків та зборів;

допомогти малому й середньому бізнесу, щоб ті уникнули банкрутства, наприклад, за рахунок субсидованих позик;

розробити кризові сценарії на основі даних та поточної динаміки кризи.

У рекомендаціях також наголошують на тому, що відновлення галузі туризму є пріоритетним, адже це може забезпечити відновлення економіки в цілому. Тому слід також докласти зусиль, аби прискорити цей процес. І для цього слід вдатися до цілої низки заходів. Головне при цьому – не забути про те, що після кризи не всі зможуть витрачати на поїздки стільки ж грошей, як могли собі дозволити раніше. Тож на цьому етапі є такі поради:

потурбуватися про тих, хто був змушений скасувати бронювання і таким чином зберегти довіру туристів;

спростити візову політику для тимчасових візитерів;

сприяти розвитку внутрішнього туризму, щоб розпочати відновлення національної економіки;

заохочувати роботодавців давати своїм працівникам відпустки, щоб підвищити попит після кризи;

створити більш конкурентоспроможні ціни, спеціальні акції та пропозиції.

Експерти також наголошують на тому, що слід постійно моніторити ситуацію у світі. Будь-які обмеження на поїздки, що запровадженні урядами країн, аби зупинити поширення COVID-19, мають бути пропорційними небезпеці життю та здоров’ю людей. Тому скасувати всі ці заходи треба буде теж своєчасно. І вже в такому випадку тоді слід вдатися до таких заходів:

створити Комітет із відновлення туризму з представниками туристичних адміністрацій усіх рівнів та інших відповідних міністерств, асоціацій приватного сектору, авіакомпаній;

встановити спільний план дій із чіткими цілями, інклюзивним підходом, розподілом ресурсів та відповідальністю;

забезпечити включення туризму до національних пріоритетів.

Звичайно, зараз повернення до минулого життя на фоні безлюдних міст та закритих туристичних візитівок видається чимось утопічним. Та слід пам’ятати, що це вимушені кроки, які довелось застосувати, аби люди були живі та здорові. Усім нам треба налаштуватись на боротьбу й поки що залишатись удома.

Шашлики, прогулянки й обійми – усе це обов’язково буде, але тільки за умови, що зараз ми всі обмежимо свої виходи у світ. І вже потім крок за кроком будемо відновлювати все, що зараз призупинилось і деякою мірою, можливо, почало занепадати.

Глобальні кризи потребують глобальних рішень.

Інна Лебеденко