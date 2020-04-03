Кілька цікавих фактів про Нью-Йорк

Нью-Йорк — місто, яке відоме на весь світ. Місто, яке можна назвати фінансовим центром світу. Скільки фільмів там зняли? Скільки людей побувало? Скільки ж там мільйонерів і скільки тих неперевершених жовтих таксі?

Назва «Манхеттен» походить від слів «манна хата», що в перекладі з однієї із алгонкінських мов (одне з найбільших мовних об’єднань Північної Америки) означає «горбистий острів».

У нью-йоркському метрополітені мешкає понад 12 тисяч форм життя.

Очі Альберта Енштейна зберіг лікар Генрі Абрамс і тримає їх в сейфі одного з нью-йоркських банків.

Близько половини мешканців вдома говорять не англійською мовою. Нью-Йорк вважається найбільш багатонаціональним містом у світі. На його вулицях лунає більше ніж 800 мов.

У Нью-Йорку налічується близько 30 тисяч бездомних. Переважна більшість із них живе на Мангеттені. Цікаво, що 97% з них ведуть такий спосіб життя абсолютно добровільно, і лише 3% не можуть впоратися зі складними життєвими обставинами.

Кожен 21-й мешканець міста — мільйонер.

Жовті таксі Нью-Йорка є жовтими, тому що Джон Хирц, засновник транспортної компанії, провівши дослідження, дійшов висновку, що жовтий колір є найбільш приємним для очей.

Щоб тримати маленький пересувний МАФ у центральному парку, треба близько $300 тисяч на рік.

У Нью-Йорку більше 28 000 ресторанів і закладів харчування, а середня вартість обіду становить близько 50 доларів. У вартість обіду додається напій, податок і чайові.

Офіціанти в Нью-Йорку часто працюють за 3-4 долари на годину. Основний їхній заробіток — чайові.

Чайові в Нью-Йорку прийнято залишати в розмірі від 15% до 25% від рахунку, але не менше 5 доларів.

Відділення невідкладної допомоги не можуть НЕ надати медичну допомогу на підставі відсутності медичної страховки. Якщо ви чесно сказали своє ім’я, адресу й номер соціального страхування, то рахунок ви отримаєте потім. Якщо ні — то ні.

У нью-йоркському водопроводі мешкають мікроскопічні рачки.

У місті розташована величезна кількість стадіонів, спортивних майданчиків і тенісних кортів. Влітку пів міста грає в бейсбол та інші дивні види спорту. Всі спортивні споруди безкоштовні, а за їх чистотою і збереженням стежить місто.

У Нью-Йорку все і завжди облаштовується для людей з особливими потребами. На всіх перехрестях зроблені спеціальні з’їзди з тротуару на бруківку. Усі автобуси обладнані підйомниками для інвалідних візків. Деякі станції метро обладнані ліфтами для людей з особливими потребами. Якщо в будинку живе така людина, то господар будинку зобов’язаний обладнати вхід пандусом. Навіть у дрібних медичних офісах має бути ліфт.

Тут є хмарочос, у якому немає вікон. Він належить багатонаціональній телекомунікаційній компанії AT&T. Споруда виглядає як фортеця і може витримати ядерний вибух та захистити співробітників від його наслідків протягом, як мінімум, двох тижнів.

Цей список фактів можна продовжувати вічно, принаймні ще 100 точно легко написати можна.

Але краще самому поїхати до Нью-Йорка й відчути той шалений ритм та велич міста. І головне — знайти щось цікаве для себе.

Каріна-Іванна Рискіна