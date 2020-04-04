Віртуальні мандри: музеї Європи

Серед величезної кількості інформації навколо коронавірусу та карантину стає дедалі важче знайти щось позитивне. Так, ситуація небезпечна, але ж варто розуміти, що, коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Зараз, під час майже всесвітньої самоізоляції, заклади культури та інші організації розвивають віртуальний туризм. Сьогодні ми пропонуємо вам відвідати 5 європейських музеїв онлайн.

Театр-музей Сальвадора Далі (Фіґерас, Іспанія)

Це один із найцікавіших та найвідоміших музеїв, присвячених життєвому шляху та творчості Сальвадора Далі. Оскільки Фіґерас — його батьківщина, митець мав можливість повністю присвятити себе цьому проєкту. На відміну від більшості музеїв, ця будівля була спроектована самим Далі, який продумав у ній усе до найменших дрібниць. Тому навіть її, окремо від експозиції, вже можна назвати справжнім витвором мистецтва.

Експозиція теж заслуговує на окрему увагу. Тут зібрано найбільш різноманітну та масштабну колекцію творів іспанського сюрреаліста. До того ж, мова йде не лише про картини, а й про скульптури, інсталяції, гравюри тощо. Загалом у театрі-музеї представлено близько 1500 робіт. Кожна зала є неймовірним синтезом картин, меблів і декорацій. Стіни і стелі одних зал прикрашені збільшеними копіями найвідоміших творів Далі, інших — оригінальними авторськими композиціями, створеними спеціально для цього місця. Це другий за популярністю музей в Іспанії, тому завітати до нього хоча б онлайн варто кожному.

Відвідати музей можна за посиланням .

Пергамський музей (Берлін, Німеччина)

Перед вами — найвідоміший та найпопулярніший музей Берліна, занесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Щороку його відвідують близько мільйона осіб, а зараз можете відвідати і ви. Пергамський музей має три експозиції: Античне зібрання, Музей Близького Сходу та Музей ісламського мистецтва.

Один із найцінніших експонатів, заради якого спочатку будували музей, перебуває в античній колекції. Це — Пергамський вівтар, або Великий вівтар Зевса. На ньому зображено битву богів і титанів, а присвячений він Зевсу та Афіні. Не менш цікавими в цій колекції є рельєфи стародавньої Ассирії, на яких можна знайти тварин, міфічних створінь та батальні сцени. У відділі, присвяченому Близькому Сходу, особливу увагу слід звернути на головну браму Вавилону, що присвячена богині Іштар, а також на фасад зали вавилонського царя Навуходоносора ІІ. А Музей ісламського мистецтва містить унікальну колекцію килимів.

Відвідати музей можна за посиланням .

Музей ван Гога (Амстердам, Нідерланди)

Найбільш відвідуваний музей у Нідерландах. В основі його — понад 200 картин, 500 малюнків і 800 листів Вінсента ван Гога — найбільша колекція цього художника. Тут ви можете дізнатися про різні аспекти життя та творчості митця, а також побачити оригінали його всесвітньо відомих картин, зокрема «Соняшники», «Їдці картоплі» і«Спальня в Арлі». Загалом твори ван Гога поділено тут у хронологічному порядку на 5 етапів: рання творчість, Париж, Арль, Сен-Ремі та Овер-сюр-Уаз.

Крім того, в музеї зібрані імпресіоністичні та постімпресіоністичні полотна його сучасників, інших відомих митців XIX століття: Клода Моне, Жоржа Сера, Поля Гогена та інших. Більшість із них свого часу вплинули на формування творчого стилю художника.

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Національна галерея (Лондон, Велика Британія)

Входить до трійки найбільш відвідуваних музеїв Європи. За рік її гостями стають майже 6,5 млн осіб! У музеї на 5 поверхах представлено понад 2300 картин, вік яких варіюється від кількох десятків до 700 років. Полотна розташовані в хронологічній послідовності.

Найвідоміші картини — «Мадонна в скелях» да Вінчі, «Венера з дзеркалом» Веласкеса, «Пейзаж із замком» Рубенса, одна із версій «Соняшників» ван Гога тощо. Не менш цінними та захопливими є роботи Тиціана, Боттічеллі, Рембрандта, Рафаеля, Моне та інших.

Цікавий факт: інтер’єри музею, виконані в стилі пізньої вікторіанської епохи, можна побачити в декількох сценах популярного серіалу «Шерлок».

Відвідати музей можна за посиланням .

Музей Лувру (Париж, Франція)

Наостанок пропонуємо екскурсію найбільш відвідуваним музеєм світу — 10 мільйонів туристів щороку! Експозиція Лувру охоплює майже всі часові (від античної епохи до середини XIX століття) та географічні (від Європи до Сходу) межі: усього понад 380 тисяч експонатів.

У музеї є поділ усіх представлених витворів мистецтва на 9 колекцій. За підрахунками, для того, щоб побачити всю експозицію, вам потрібно 3 дні. Найвідоміші роботи — статуя Венери Мілоської, картина «Джоконда» Леонардо да Вінчі та багато інших. Крім того, тут є незвичайна виставка, присвячена шедеврам первісного мистецтва африканських, азійських, американських народів та народів Океанії.

Цікавий факт: Лувр став особливо популярним після виходу в 2006 році фільму за книгою Дена Брауна «Код да Вінчі», адже саме тут проходили його зйомки.

Відвідати музей можна за посиланням .

Який музей ви вподобали найбільше? Обирайте та вирушайте в онлайн-мандрівку! А ми тим часом підготуємо для вас наступні добірки віртуальних турів і екскурсій.

Анастасія Нікуліна