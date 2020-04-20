Віртуальні мандри: дива природи

Нова порція незабутніх онлайн-вражень від OtiumPortal! У попередніх добірках ми зосереджували увагу на музеях, замках і палацах. Настав час показати, якою прекрасною є природа на нашій планеті. Що ми можемо робити, не виходячи з дому?

1. Милуватися сакурами в Японії

Щороку тисячі туристів вирушають до різних куточків Землі, щоб побачити на власні очі, як чарівно квітує сакура. В Японії для явища милування цвітом навіть існує окреме слово — ханамі. Одним із найбільш відомих місць, де можна це робити, є ріка Мегуро в Токіо. Сама ріка більше нагадує канал, однак увагу привертає зовсім не вона. Щовесни обабіч неї квітують понад 800 дерев сакури. У цей короткотривалий період там влаштовують фестиваль Накамегуро Сакура, під час якого дерева ще й підсвічуються з настанням темряви.

Прогулятися і помилуватися квітом можна за посиланням .

2. Спускатися до печери у В’єтнамі

Печеру Шондонг у національному парку Фонгня-Кебанг вважають найбільшою у світі. Вона простягнулася на цілих 9 км. Її назва перекладається як «печера гірської річки». Це абсолютно виправдана назва, адже всередині справді є підземна ріка, яка й утворила 5 млн років тому цю фантастичну пам’ятку природи. Під час сезону дощів вона підтоплює деякі ділянки і створює небезпеку для туристів. Печера вражає своїм різноманіттям: місця, де всередину потрапляє сонячне світло, потопають у зелені дерев і трав, утворюючи підземні сади, а темні ділянки заповнені гігантськими сталактитами і сталагмітами.

Прогулятися лабіринтами печери можна за посиланням .

3. Спостерігати за пандами в Китаї

У китайській провінції Сичуань існує комплекс із 7 заповідників і 9 природних парків. Ця територія входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: тут мешкає понад 30% популяції великої панди, яка є рідкісним і вразливим видом. Вони вподобали цей регіон, оскільки тут є багато бамбукових лісів. Найбільше панд (150 особин) проживають у заповіднику Улун. На його базі створено Китайський центр зі збереження і дослідження великої панди. Щороку це місце відвідують близько 100 тисяч туристів, особливу увагу яких привертають маленькі панденята, за якими хочеться спостерігати годинами.

Дивитися на панд онлайн можна за посиланням .

4. Мандрувати каньйоном у США

Національний парк Гранд-Каньйон у штаті Аризона — це один із найбільш дивних природних об’єктів, занесених до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Великий каньйон утворився внаслідок роботи річки й підйому плато Колорадо. Тепер тут глибокі улоговини, плоскогір’я та незвичайні форми рельєфу, які зовсім не схожі на земні. Під час перебування на території каньйону може здатися, що ви потрапили на іншу планету. Це пояснюється тим, що в його гірських породах збереглися залишки чотирьох геологічних епох. Є припущення, що каньйон навіть міг «бачити» динозаврів.

Прогулятися каньйоном можна за посиланням .

5. Дивитися на полярне сяйво з Лофотенських островів

Лофотенські острови вважають надзвичайно вдалим місцем для спостережень за полярним сяйвом. Тут розташований Центр полярного сяйва, в якому ви зможете дізнатися про незвичайне природне явище абсолютно все. Коли сяйво не дуже активне, можна побачити безкрає Норвезьке море. А в ті лічені дні, коли воно запалює небо на всю потужність, світло віддзеркалюється у воді та продовжується у вигляді зірниць на березі. З наукової точки зору, полярне сяйво — це світіння окремих ділянок неба у верхніх шарах атмосфери, але для звичайних туристів це просто магія, яку обов’язково варто побачити.

Спробувати «впіймати» сяйво можна за посиланням .

Природа вміє дивувати і піднімати настрій, чи не так? Обирайте, що сподобалося найбільше, і плануйте свою відпустку. Навіть якщо вона віртуальна:)

Анастасія Нікуліна