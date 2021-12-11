Каппадокія: Місце Незабутніх Вражень

Усі звикли асоціювати Туреччину з літнім відпочинком та морем, проте варто розглянути її іншу сторону: гори та Каппадокію, що не поступаються своєю красою та шармом.

Гірська Туреччина та Каппадокія – це не про спокійний відпочинок на березі моря, коли можна поніжитися на сонці, попиваючи коктейлі. Це про актив, шалений ритм та отримання нескінченних емоцій в перемішку з новими відкриттями. Проте, судячи з кількості знімків та позитивних відгуків туристів, це аж ніяк їх не відштовхує.

Каппадокія – це одне з найвідвідуваніших місць Туреччини, що вражає своїми неймовірними краєвидами, колоритом та багатою культурною спадщиною. В першу чергу, до Каппадокії їдуть, щоб покататись на повітряній кулі та помилуватись видами з висоти пташиного польоту, проте це не єдина причина, яка робить місце популярним.

Каппадокія – це не місто, і не курорт. Це територія, яка об’єднує декілька містечок та селищ. Містечко Гьореме є центром Каппадокії, воно знаходиться всередині піщаного парку. У туристів завжди є можливість заселитись, адже тут найбільша кількість готелів. Головною відмінністю в Гьореме є готелі, що розміщені у печерах. Крім того, містечко є багатим на різноманітні розваги та атмосферні заклади. Є й інші містечка неподалік Гьореме – Ургюп, Аванос та Учісар. Сюди приїздить небагато туристів, готелів менше, але з нижчим рівнем комфорту.

Незалежно від пори року, у Каппадокії завжди є туристи. Катання на повітряних кулях доступно протягом цілого року. Щоправда, влітку буде доволі спекотно, а взимку холодно. Найкращою порою для катання вважається весна та перший місяць осені. Якщо ви хочете добре зекономити – варто їхати взимку, тоді діють найбільші знижки через не сезонність. Варто бути готовими до того, що запланований політ можуть змістити по часу, або зовсім скасувати через появу вітрів.

Щодо особливостей Каппадокії, головна відмінність не лише у повітряних кулях. В Україні, як і в будь-якій іншій країні, можна замовити подібний політ. Різниця у численності куль: у повітря їх підіймається близько тисячі і все це відбувається одночасно. Інша особливість – у дивовижному місцевому ландшафті, який Ви споглядаєте згори. Ущелини, прірви, висота польоту – усе це робить екскурсію більш екстремальною. Подібний ефект не створить політ над рівнинною місцевістю.

Прогулянка у повітрі триває близько години. Краще планувати екскурсію на ранок, щоб опинитись у повітрі на сході сонця. Тоді можна застати помаранчеве небо надзвичайної краси. Після приземлення відбувається нагородження: капітан вручить Вам медаль та диплом за відважність, а потім запропонує випити по келиху шампанського. Замовити екскурсію можна через готель, у якому Ви проживаєте або у місті. Вартість екскурсії складає від 60 до 150 євро з людини, в залежності від розміру кулі, сезону та компанії, у якої ви замовляєте послугу. Різниця у ціні між компаніями зумовлена їхньою популярністю та наявністю капітанів, у яких більше досвіду.

Ранок – це найатмосферніша частина дня для прогулянки Каппадокією. Фантастичний схід сонця, казкове небо і екскурсія печерними поселеннями – що може бути краще? Печерні поселення є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Раніше тут знаходилось поселення ранніх християн, яке було у пошуках прихистку. Люди вискрібали свої домівки у вулканічних туфах, оскільки вони легко піддавались обробці. Згодом таким чином побудували цілі будинки, церкви та конюшні.

Якщо ви любите коней – варто звернути увагу на кінне сафарі. Прогулянки верхи по живописних долинах із захопливими пейзажами закарбуються у вашій пам’яті на все життя.

Неподалік знаходиться сучасне місто Кайсері, воно є обласним центром Каппадокії. Звідси можна дістатись до екскурсій чи гірськолижних курортів максимум за годину. Щодо транспорту: можна купувати квитки на автобус безпосередньо у самому готелі або орендувати власне авто за невисоку плату. Зазвичай, туристи з України прилітають і заселяються саме у Кайсері, адже тут розміщений аеропорт з прямими перельотами з Києва. А також найкомфортніші готелі: Wyndham Grand, Radisson Blu Hotel та Holiday Inn. У них доступний вибір системи харчування: сніданки з вечерями, або лише сніданки. Система аll inclusive тут явно лишня, адже більшість часу туристи проводять на екскурсіях, взимку в горах, катаючись на лижах, вечеряють у місцевих ресторанах.

У Кайсері є великі торгові центри, де можна знайти KFC, McDonald’s, Starbucks та інші відомі мережі магазинів. Поруч з готелями простягнулись довгі вулиці, обабіч яких розташовані різноманітні крамнички з їжею: пахлавою, свіжою шаурмою, люля-кебабом та іншою. Біля готелю Holiday Inn роблять свіжий сік з апельсина чи гранату, коштує такий напій 2-3 долари. Неподалік є величезний колоритний ринок, на якому можна придбати будь-що за вигідними цінами, від речей до продуктів харчування. Навіть є салони з весільними сукнями та вишуканими прикрасами. До всіх місць можна дістатися пішки, дорога в середньому займає 10-20 хв. Не всі магазини та крамниці приймають євро, так само як і на гірськолижних курортах та в самій Каппадокії. Часто розраховуються турецькими лірами, тому для свого ж комфорту варто розміняти хоча б невелику суму коштів на дрібні витрати. Це можна зробити неподалік готелів у місцевих обмінниках.

Взимку особливо популярними є гірськолижні курорти. Ерджієс – це найближчий курорт, розташований за 25 кілометрів від Кайсері. Його рослинність дуже бідна, адже раніше це був вулкан, що згодом згас. Гора Ерджіес, на схилах якої розташований курорт є найвищою точкою у регіоні. Курорт обладнаний сучасними підйомниками і снігопушками, виготовленими за австрійськими технологіями. Снігопушки забезпечують достатню кількість снігу, щоб в умовах малосніжної зими була змога покататись. Зона катання знаходиться на висоті від 2 до 3 тисяч метрів над рівнем моря. Довжина трас складає від 1 до 2,5 кілометра. Курорт оснащений великою парковкою та точкою з усім спортивним спорядженням, яке можна придбати за невисоку плату – в середньому 400 грн на день. Є декілька місць, де можна перекусити. Невеликі кафешки з фастфудом, де можна пообідати за 10 євро та ресторани на вершинах витягів. На горі Ерджієс часто проводяться різні змагання, проте якщо Ви новачок у лижному спорті – Вам буде дуже зручно навчитись кататись саме тут, тренуючи та покращуючи свої вміння на трасах різного рівня складності.

Гірська Туреччина та Каппадокія – це казковий регіон, який набирає колосальної популярності серед туристів і не дивно чому, адже це новий вид відпочинку. Відпочинку у режимі нон-стоп, коли нових вражень та відкриттів настільки багато, що Ви забуваєте про плинність часу.

Анна Коваль

(Фото автора)