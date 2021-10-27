Світанок на повітряній кулі. Кращі місця світу

Споглядати пробудження світу на 360° високо в небі, вдихати свіже повітря, наповнене свободою та отримувати заряд натхнення, адреналіну – саме для цього варто політати на повітряній кулі хоча б раз у житті.Сьогодні для цього існує безліч можливостей. Одні кулі злітають тільки під час фестивалів, інші – регулярно. Ми зібрали для вас кращі локації, де на світанку відкривається вражаючий вид. Полетіли?

Каппадокія, Туреччина

Повітряні кулі давно вже стали візитною карткою Каппадокії. Причому неважливо, ви на висоті пташиного польоту чи очікуєте на землі – обидва глядачі будуть зачаровані красою цього видовища. Особливим місце роблять ландшафти вулканічного походження. На відмінну від популярних повітряних фестивалів, у Каппадокії кулі підіймаються кожен день, якщо цьому не заважають погодні умови. Безпека туристів під час польоту ретельно контролюється. Для кожного оформлюється страхування. Синоптики постійно проводять аналітику і в разі сумнівних погодних умов не допускають до вильоту. Політ скасовують тоді, коли вітер сильніший 20 км за годину, сильний дощ чи туман. Уважно ознайомтеся зі сторінкою компанії, у якої замовили політ. Усі пілоти висококваліфіковані фахівців. За якістю послуг наглядає держава, оскільки туризм відіграє важливу роль у житті регіону. Щоб звести до мінімуму можливість відкладення польоту, рекомендуємо вам приїжджати в Каппадокію у період з квітня до червня та з вересня до жовтня.

З землі за повітряними кулями можна спостерігати в Долині кохання, Долині голубів. Видершись на скелю, ви зможете насолоджуватися унікальним сходом сонця та зробити прекрасні фото. Зверніть увагу, що перед походом варто завчасно уточнити маршрути куль, оскільки вони можуть не пролітати цими Долинами.Ще одним популярним місцем є тераса Sultan Cave Suites, спеціально оздоблена в якості фотозони. Неважливо робите ви фото на професійну камеру чи телефон, у будь-якій якості вони виглядатимуть наче з обкладинки туристичного журналу. На терасі викладені яскраві подушки, стіл із фруктами та напоями.

Вартість польоту складає 250$ за людину, приватний – 2500$. Політ триває годину, за яку куля встигає пролетіти декілька кілометрів. Делюкс-тур на повітряній кулі відрізняється від стандартного часом польоту (90 хвилин) і маленьким кошиком. Приватні тури дозволяють оригінально відсвяткувати весілля чи день народження. Час польоту – від 60 або 90 хвилин.

Якщо ви плануєте зустрічати світанок на кулі, то доведеться прокидатися близько 4 години, але воно того точно варте. Разом із сонцем в небо підіймається 250 куль. Окрім захопливого виду, ви ще й отримаєте нагороду за мужність – сертифікат про здійснений політ, зможете випити шампанського та, за бажанням, придбати відеозапис під час польоту.

Альбукерке, Нью-Мексико

До Альбукерке варто вирушати під час фестивалю Albuquerque International Balloon Fiesta у жовтні, який влаштовують уже близько 40 років поспіль. Його називають “найбільш зафотографованим у світі”. Одного року святові вдалося потрапити в Книгу рекордів Гіннеса завдяки одночасному підняттю в небі 345 куль. Особливо увагу туристів привертає частина під назвою Special Shape Rodeo. У цей час з’являються кулі чудернацьких форм тварин чи людей. Повітряні кулі під час фестивалю запускають цілодобово, тому помилуватися можна як денними, так і нічними видами. Запуск відбувається в долині Ріо-Гранде. Вартість входу – близько 60$, вартість польоту від 275$.

Прованс, Франція

Лавандові ароматні долини прекрасні не тільки з землі. А якщо до них додати блакитні озера, зелені пагорби, будиночки в прованському стилі, то це місце залишиться у вашій пам’яті назавжди. Піднятися на повітряній кулі можна з провінції Орезон чи в містечку Валенсоль, недалеко від Марселя. В Орезоні кулі підіймаються регулярно. Вартість польоту складає від €230 з людини. Приїздити сюди варто з середини червня до початку серпня, адже саме в цей період квітнуть лавандові поля.

Кам’янець-Подільський, Україна

Якщо перспектива далеких подорожей вам не дуже імпонує, ви можете підійнятися в небо в Україні. Зокрема, у Кам’янці-Подільському проводяться фестивалі повітряних куль “Кубок Поділля” і “Лютневі пригоди”, які проводяться вже більше 10-ти років. Фестиваль являє собою не просто гарне видовище, але слугує спортивною розвагою для учасників. У змаганнях беруть участь команди з України та з-за кордону. У місті наявний спеціальний центр повітроплавання “Триглав”, заснований ще в 2005 році.

Особливістю індивідуальних та групових польотів у тому, що ви зможете підійнятися прямо над старовинним містом з його розкішним замком та каньйоном річки Смотрич. Подорож на кулі удвох обійдеться від 3500 гривень.

За сприятливих погодних умов польоти під час фестивалю організовуватимуться двічі на день – рано вранці та ввечері. Спостерігати за кулями можна буде з кількох оглядових майданчиків Старого міста – біля Замкового мосту, на валах Нового замку і з майданчика на вул. Ковальській (за костелом св. ап. Петра і Павла).

Що варто знати про повітряні подорожі?

Вирушати в мандрівку повітряною кулею дозволяють дітям від 6 років, проте знижок для них не дають. Вагітним літати не дозволено. Не відкладайте бронювання польоту на останній день перебування в регіоні, оскільки через погодні умови їх можуть відкласти.

На одній кулі, залежно від виду, може летіти максимум 20 осіб. Вартість квитка залежать від кількості людей у групі. Чим менше, тим дорожче це коштує. Політ відбувається стоячи, проте наявні поручні, щоб триматися. На відмінну від літака, підйоми та спуски відбуваються дуже плавно, тому хвилюватися немає підстав. У вартість польоту, як правило, включається трансфер до місця, який відбувається перед зустріччю в офісі. Перед польотом вас обов’язково проінструктують та дадуть відповіді на всі запитання.

Щодо одягу радять вибирати джинси і взуття на плоскій підошві. Зазвичай, кулі сідають недалеко від дороги, але може статися, що доведеться пройти пішки певну дистанцію. У політ можете взяти із собою кофту. На самій кулі холодно не буде, оскільки тепло йтиме від згорання. Але після посадки може бути прохолодно.

Якщо ви вирушаєте в політ самі, можете не соромитися попросити про фото в персоналу. Фотографують вони не гірше професіоналів. Перед і під час польоту не можна пити алкогольні напої.

Якщо ви любитель фотографувати, то не забудьте звільнити достатньо місця, адже знімків буде дуже багато, бо кожна хвилина і кожен новий вид захоплює дух. Але ми радимо не концентруватися на цьому, аби мати змогу повністю поринути в атмосферу повітряних подорожей, відчути цілковиту свободу, захоплення та любов до прекрасного світу.

Повітряні подорожі досліджувала Анна Ваглай