Будапешт – перлина на березі Дунаю

Заглянути в рибальський бастіон, купити на ринку салямі, покататися на річковому трамвайчику по Дунаю, порахувати знамениті на весь світ мости і вирушити до купальні — далеко не повний перелік занять, які пропонує туристам Будапешт.

Коли йдеш вулицями цього міста, відчуваєш себе зіркою Голлівуду, тому що воно немов створене для кіно. У ньому немає помпезності Відня, але цього і не потрібно. У нього можна закохатись, просто вийшовши на набережну Дунаю.

Варто йти стандартним туристичним маршрутом, щоб отримати найкращі враження: переправитися по Ланцюговому мосту з Пешти на зарослу садами Буду. А потім піднятися на старому фунікулері до Королівського палацу. Тут відкривається дивовижний краєвид.

Ще одна визначна пам’ятка — головний собор країни, названий на честь короля Матьяша. Рідкісний для міста готичний стиль виділяє цю споруду із загальної картини. Поруч з ним — Рибальський бастіон, побудований в 1899-1905 роках. Навпроти сходів, що ведуть до набережної Дунаю, є магазин з марципанами, адже саме ці солодкі подарунки зазвичай забирають із собою з Будапешта. Саме тут можна знайти безліч закладів, в яких смачний обід і уважне обслуговування забезпечені кожному відвідувачу.

Найшвидший спосіб об’їхати всі визначні пам’ятки Будапешта – сісти на трамвай №6 або №4 біля мосту Магрит і проїхати по колу. Коротший маршрут №2 йде по набережній.

Неодмінний атрибут візиту до Будапешт – прогулянка Дунаєм. Варіантів дуже багато: від знайомого з дитинства річкового трамвайчика до міні-круїзу з вечерею на борту. Задежить від того, скільки може дозволити вам товщина гаманця.

Ранок варто почати з Центрального ринку, який працює з 6 ранку. Тут можна смачно поснідати і накупити смакоти. Паприка, гусяча печінка і знаменита салямі «Pick».

Єлизаветинський міст (Ержебет) може стати відправною точкою до подальших подорожей. Неподалік знаходиться знаменита парафіяльна церква Белвароші. Храм поєднує в собі безліч архітектурних стилів: елементи бароко і готики, вівтарі в стилі Ренесансу, а молитовна ніша і зовсім в турецькому стилі михраб. Вечорами тут грають концерти органної музики.

Любителям небанальних екскурсій варто звернути увагу на компанію Imagine Budapest. Це співдружність небайдужих людей, які хочуть показати своє місто всім охочим. Наприклад, кожну другу суботу о 15:30 починається прогулянка, присвячена великому композитору Ференцу Лісту. В рамках цієї екскурсії кожен може оволодіти початковими навичками диригування і познайомитися з кумедними подробицями особистого життя музиканта. Музична академія Ференца Ліста — архітектурний шедевр, який нікого не залишить байдужим.

Якщо вам цікаво дізнатися, як відпочиває місцева молодь, вибір величезний. Йдіть в VII округ в Пешті. Тут, у колишньому старому єврейському кварталі знаходяться безліч клубів, різних за дизайном, але схожих за ідеологією: покинутий будинок і меблі, зібрані на смітниках або блошиних ринках.

Будапештський парламент — ключова архітектурна пам’ятка міста. Грандіозний будинок у неоготичному стилі будували, здається, всією Угорщиною. До речі, можна не боятися пропустити екскурсію цією дивовижною будівлею, адже вони тут влаштовуються кожні півгодини в будь-який день. Поряд із парламентем знаходиться Площа Героїв, яка вплітається в проспект Андраші — найширшу вулицю Будапешта. Тут варто помилуватися також оперним театром, побудованим у стилі неоренесансу, музичною академією і російським культурним центром. Прямо під проспектом проходить найстаріша на континенті гілка метро.

У міському парку Варошлігет завжди людно і весело, тут є ретро-атракціони початку минулого століття, цирк, зоопарк і середньовічний замок Вайдахуняд. Тут знаходиться одна з найпопулярніших громадських купалень — водолікарня Сечені. Її відкрили 1868 року в розкішному будинку в стилі бароко. Відвідувачів багато, тому в саунах і лазнях може бути дуже тісно. Головна розвага — три відкритих басейни у внутрішньому дворику, в найтеплішому з яких можна пограти в шахи з місцевими жителями. Під землею міста течуть термальні лікувальні води, їх температура становить від 25 до 75 градусів за Цельсієм. У них міститься сірка, радій, кальцій, магній і багато інших речовин, які роблять воду лікувальною.

Недалеко від парку Варошлігет є ще одне улюблене місце відпочинку жителів міста і туристів — острів Маргіт, який славиться своїми пляжами.

Величний Дунай омиває своїми водами безліч міст. Але тільки побувавши в Будапешті стає зрозуміло, чому саме його називають «перлиною Дунаю». Найдавніша історія, культура та традиції роблять це місто унікальним і незабутнім.

Ніканора Нетідова