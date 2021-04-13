Мандрівка до Будапешта

Будапешт – столиця Угорщини, яскравий представник кращих європейських традицій. Подорож до Будапешта не займе багато часу, але залишить безліч приємних спогадів.

Прогулянка Будапештом

Місто Будапешт утворилося в кінці XIX століття внаслідок злиття двох міст: Пешта, що на східній стороні річки Дунай, та Буди, що на заході від річки.

Місто розділяє навпіл та віддаляє одне від одного могутня річка Дунай. Колись давно, коли вирішили утворити Будапешт, майбутню столицю всієї країни об’єднав ланцюговий міст Сечені, що став не тільки першим мостом, завдяки якому відбулось поєднання, але й справжнім символом міста.

Зараз він поєднує в собі важливу історичну та символічну споруду з більш практичною ціллю – він і досі залишається важливою транспортною структурою для сполучення різних берегів тепер вже одного міста. Декоративний (прикрашений скульптурами та чавунним литтям) та прагматичний. Піша прогулянка по ньому має бути обов’язковим пунктом будь-якої туристичної програми. Тим паче, що він розташований поряд з Парламентом і замок Буда (знаменитими архітектурними прикрасами Пешти та Буди відповідно).

Зазвичай самі жителі міста рекомендують туристам, що приїхали вперше, почати огляд саме з Буди. Там є велика оглядова площадка, з якої чудово видно місто, зокрема Парламент та ланцюговий міст, що й створює перше позитивне враження. І коли на Вас буде дивитися Парламент, позаду буде височіти Будайська фортеця. Це одна зі значних пам’яток Будапешта, що протягом семи століть служила місцем пристановища угорських королів.

Краса Будапешта – Парламент

З іншого боку від Будайського замку – легендарний величний Парламент, що своєю вишуканістю встиг прославитися якщо не на весь світ, то на всю Європу так точно. Це ще один символ Будапешта, його візитна карточка, а також одна з найбільших чинних урядових резиденцій у світі. Але про Парламент не потрібно говорити, його потрібно побачити. Працювати в такому місці повинно бути одне задоволення! У своєму зовнішньому вигляді будівля несе суспільству ще одну символіку: колись вона виражала високі сподівання та надії угорського народу, пов’язані зі створенням власного королівства.

Головна площа міста

Проспект Андраші – головний проспект Будапешта, що проходить через центр міста. Він сполучає площу Деака з одного боку та площу Героїв з іншого. Протяжність проспекту становить 2,5 км. Він також відомий історією створення: проект передбачав, що знесуть понад двісті будинків і замінять їх новими, проте виконаними в псевдоісторичному стилі. Реалізація такого масштабного проекту зайняла 40 років.

Якщо Вам лінь ходити далеко, але хочеться побачити якнайбільше історичних пам’яток міста, то найкращий варіант, щоб вони згуртувались одна біля одної. Саме цим місцем є проспект Андраші. Обабіч проспекту, неначе обступивши його тісним кільцем, знаходиться велика кількість визначних споруд, таких як поштовий музей, Угорський державний оперний театр, Музична академія Ференца Ліста, Дім терору тощо.

У кінці проспекту Андраші розташована площа Героїв – головна площа Будапешта. Вона розташована прямо перед міським парком, на території якого розмістився замок Вайдахуняд – ще одна визначна пам’ятка Пешти.

Трагічний Будапешт

Будапешт привертає увагу не лише своїми архітектурними прикрасами, а й різнобарвними, насиченими історіями. Іноді вони бувають пишними, веселими та грандіозними, іноді – скупими, сумними та трагічними. Особливість Будапешта в тому, що він не соромиться говорити про минуле, яким би воно не було. Він все пам’ятає та намагається нагадати іншим про трагедії минулих часів.

60 бронзових пар взуття – відомий меморіал на березі Дунаю. Чоловічі, жіночі та дитячі черевики, що простягаються вздовж краю. Поржавілі та покинуті, їх власників неначе змила вода. Вони нагадують про те, як під час Другої світової війни на цьому місці масово розстрілювали єврейські родини.

А ще є Музей терору, що також знаходиться на проспекті Андраші. Там можна більше дізнатися про історію Угорщини та жахливий період тоталітарних режимів. Експонати присвячені двом тоталітарним течіям: комуністичному режиму СРСР та націонал-соціалістичному режиму Німеччини. Дім терору розташовується у будівлі колишнього Управління державної безпеки Угорщини, де в післявоєнний період містилася в’язниця, в якій піддавали тортурам політичних в’язнів (противників режиму).

Студентам на удачу

Для студентів є особливо цікаве місце, що може принести успіх. Звичайно, якщо Ви забобонні. Це спосіб трохи повеселитись та віддати данину неписаним «традиціям» міста. Місце успіху – це кінний пам’ятник Андраша Гадікова. Монумент знаходиться на Замковому пагорбі біля церкви Маттіаса. Андраш Гадіков був фельдмаршалом і таємним радником, а також талановитим полководцем. За його видатні заслуги угорці поважають його як національного героя, але завдяки місцевим студентам пам’ятник придбав трохи іншу популярність. Вважається, що якщо потерти коня, то складеш сесію на відмінно. Відтоді як поширилася ця чутка, студенти та просто туристи приходять до монумента.

Натирати пам’ятники в Європі – це особливий, поширений звичай. У Вероні, наприклад, потирають пам’ятник Джульєтті та за це пророчать успіх у коханні, а у Празі на Карловому мосту натирання статуї виконає будь-яке Ваше нематеріальне бажання.

Їстівний Будапешт

На відміну від деяких інших країн Європи, Угорщина радує туристів помірними цінами, тому Ви зможете без проблем знайти собі бюджетний хостел або готель, а також поласувати тамтешніми смаколиками. Наприклад, знаменитий угорський гуляш – одна з головних традиційних страв, яку Ви з легкістю знайдете в кожному другому кафе. Справжній гурман обов’язково оцінить цю страву.

А щоб привезти з Угорщини щось цікавіше за звичайний магнітик, раджу відвідати блошиний ринок «Ескера Піак». Це один з найбільших блошиних ринків у всій Європі. Там Ви зможете знайти антикваріат, старовинні прикраси, порцелянові або фарфорові сувеніри, військові медалі та інші пам’ятки того періоду тощо.

Аліна Хомченко