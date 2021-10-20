Бровари — затишне передмістя столиці

Інколи здається, що тільки кияни чули про Бровари — тихе і затишне місто за 20 кілометрів від столиці. Та його несправедливо обділяють увагою і зараз розповімо чому.

Бровари — місто з багатою і цікавою історією, яка тягнеться аж з неоліту. Так-так, це не помилка. Перші поселення на території Броварів з’явилися близько 5000 років до нашої ери! Після цього Бровари були і частиною Київської русі, і Золотої орди, і Великого Князівства Литовського, хоча офіційною датою заснування вважається 1956 рік.

Загальні відомості

В Броварах зараз проживає більше 100 тисяч мешканців. Інфраструктура міста добре розвинена, дороги рівні, тротуари оновлені. Мабуть, все ж дається взнаки близькість до столиці.

Є досить велика кількість затишних кав’ярень та ресторанів, ціни в яких приємніші за київські. Зелені вулички та ліс для поціновувачів природи або закинуті будівлі на промзоні для шукачів пригод — знайдеться забава на будь-який смак.

Як добратися

У Києві потрібно доїхати до метро Лісова і пересісти на будь-який броварський автобус. Номер автобуса залежатиме від того, в який район міста ви хочете потрапити. До центра (вона ж площа) міста легко доїхати на 402, 403 чи 411. Дорога займає близько 20 хвилин, можна встигнути навіть трохи подрімати перед прогулянкою.

Що подивитися

У центрі міста знаходиться досить великий парк Перемоги. Нещодавно там оновили пішохідні доріжки та поставили нові лавки, щоб гуляти у парку теплими вечорами було ще приємніше. Також в парку встановлені пам’ятники: справжнісінькі літак і танк (навіть два!) часів ВВВ. В центрі парку — штучно створене озеро. А якщо вам пощастить, можна навіть побачити черепашок, які мешкають в ньому. Ці черепашки вже стали місцевими зірками.

Ще один парк є в районі Пекарні, там теж досить затишно і можна покататися на велосипедах приватним сектором та парком.

Ще одним відомим місцем у Броварах є аквапарк (до речі, вже навіть у Києві немає, а в Броварах є!). Тому з собою можна брати купальник, щоб влаштувати собі день забав. На території розважального центру «Термінал» є боулінг, кінотеатр, льодова арена та картинг. До торгового центру їде автобус номер 404.

Для поціновувачів творчості Шевченка у Броварах є сквер імені Кобзаря, де становлений пам’ятник поету. Сквер було створено на честь однієї з зупинок процесії перепоховання. У ньому дуже гарне нічне освітлення.

Тож, подивитися в Броварах є на що, тому збирайте рюкзаки і мерщій за спокоєм чи пригодами.

Наталя Наконечна