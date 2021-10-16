Іран — один з центрів виникнення цивілізації на планеті, місце народження однієї з найбільших імперій світу й одна з найбільш самобутніх країн Азії. Велика країна, що розкинулася від теплого моря до снігових гірських вершин, Іран має унікальний набір по-справжньому цікавих пам’яток, які можуть вважатися надбанням всієї цивілізації.

У надрах країни приховані багатющі історичні реліквії: стародавні руїни, напівзруйновані міста, статуї та археологічні розкопки древніх династій зустрічаються тут на кожному кроці. Мандрівники знайдуть тут стародавні міста, багато з яких цілком комфортно почувають себе і в наш час, унікальні зразки мистецтва й архітектури, безводні пустелі з дорогоцінними оазисами й зелені ліси гірських районів.

Через особливості своєї геологічної будови країна дуже багата печерами, найцікавіші з яких можна виявити в провінціях Азербайджан, Курдистан, близько Хамадана, близько Ісфахана і Тегерана.

Гори Ельбрус привабливі з точки зору альпінізму і скелелазіння. Лижні курорти Шамшак (висоти 3050-2550 м, 7 підйомників), Дізін (висоти 2650-3600 м, 13 підйомників) і Аб-е Алі (висоти 2400-2650 м, 9 підйомників) дозволяють з листопада по квітень займатися всіма зимовими видами спорту. І навіть рибалкам є що подивитися в цій пустельній країні. Гірські річки в районі Кередж багаті фореллю, а узбережжі Каспійського моря здавна вважається одним з кращих рибальських місць на Землі.

Схід приховує в собі загадку і таємницю. Думаючи про нього, відразу спливають східні красуні в дивовижних вбраннях, які танцюють та зачаровують, чудові східні палаци та храми, квітуча сакура, химерні статуетки невідомих нам божеств і різнокольорові килими. Культура східних країн складалася тисячоліттями, вона багата, різноманітна, витончена і приваблива. Мистецтво Сходу відіграє особливу роль, воно не схоже на мистецтво інших країн світу.

На Сході люди пройшли свій довгий шлях розвитку, самобутній і самодостатній, заснований на їх релігійних віруваннях і мудрих філософських навчаннях. На Сході будь-яка дія перетворюється на мистецтво. Для них мистецтво це не тільки архітектура, література, музика, танці й живопис, але і чайні церемонії, бойові мистецтва, засновані на спостереженнях за рухами диких звірів, особлива гімнастика, мистецтво йоги, що приводить до гармонійного існування душі і тіла людини, навіть свій стиль життя вони перетворили на мистецтво.

Шах-Черах (شاه چراغ,) – один з найкрасивіших мавзолеїв в іранському Ширазі. Його неофіційна назва «Дзеркальна мечеть»: стіни багато прикрашені шматочками скла, коштовностями та срібними пластинами, а купол повністю покритий дзеркалами й смальтою. Усипальниця братів Ахмеда і Мухаммеда, побудована в 14 столітті, приваблює туристів з усього світу. Абсолютно особливим мавзолей робить внутрішнє оздоблення з дзеркал.

Мавзолей був споруджений в 14 столітті при правительці Таші Хатун. «Шах-е-Черах» по-перському означає «Повелитель світла». Таку назву це місце отримало через дивовижну історію свого відкриття.

За легендою, аятолла Дастахіб побачив світло і вирішив знайти його джерело. Наблизившись, він зауважив, що світло виходить з могили на кладовищі. У могилі, з якої йшло світло, знаходилося тіло в обладунках і з кільцем на руці. Напис на кільці свідчив: «Честь належить Богу, Ахмед, син Муси». Таким чином з’ясували, що на цьому місці поховані сини аль-Кадіма. Брати Ахмед і Мухаммед були вбиті в 835 році під час скандалу, що розгорівся між Аббасидами та шиїтами. У 14 столітті братська могила стала місцем паломництва мусульман. За наказом цариці Таші Хатун над гробницею був споруджений купол.

Абсолютно особливим і неповторним мавзолей робить внутрішнє оздоблення з дзеркальної мозаїки. Купол зсередини цілком викладений фрагментами дзеркала, зеленуватим склом кольору берилу та бірюзи, дорогоцінним камінням, і променем світла, який заломлюється в люстрах. Гробниця, що характерно для мавзолеїв Шираза, розташована не прямо під куполом, а в алькові між мавзолеєм і мечеттю. Мавзолей Шах-Черах входить в число національних пам’яток Ірану, а в народі за ним закріпилася назва «Дзеркальна мечеть».

У 14 столітті місце спочинку братів стало центром паломництва і продовжує залишатися їм дотепер. Своєю чарівною красою Шах-Черах притягує не тільки віручих мусульман, але і цілком світських туристів. Це дуже вражаюча, яскрава будівля, і вона дійсно здатна вразити будь-яку людину, попри сповідану віру.

Схід по своїй природі багатоликий і недосяжний для розуміння західних цивілізацій. Мистецтво Сходу залишається нерозгаданою загадкою, інтерес до якої згодом тільки підсилюється. Вивчаючи східну культуру, дивуєшся її глибині й багатогранності, що залишає великий простір для думки та уяви. Шах-Черах є найунікальнішою мечеттю в Ірані, яку ви маєте побачити!

Козярчук Наталія