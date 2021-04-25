Столиця мистецтва, вальсу та Захеру

Місто мистецтва та класичної музики. Відень – не тільки столиця Австрії, а й культурна столиця усієї Європи. Австрійська столиця вважається одним із найкомфортніших для проживання міст світу. Тому тут точно є на що подивитися, чим надихнутися та що привезти додому.

Палац Шенбрунн

Побудований у XIV ст. був основною літньою резиденцією імператорської династії Габсбургів. У палаці налічується 1441 кімната. Сьогодні територію палацу прикрашає парк з фонтанами і скульптурами. Також тут розташований найстаріший в світі Шенбруннський зоопарк. Ансамбль включений у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Віденська державна опера

Бути у Відні та не потрапити у віденську оперу — злочин. Тим паче, що біля заднього входу за три години до вистави відчиняється каса, де можна придбати квитки за 3 євро. Але будьте готові вистояти в черзі. За кількістю вистав, що проходять 285 днів в році, опера займає передове місце в світі.

Музейний квартал

Великий музейний комплекс, площа якого займає 60 тис. квадратних метрів. Тут знаходяться: Музей сучасного мистецтва, Музей Леопольда, Кунстхалле, дитячий Zоом Kindermuseum, установи мистецтва і культури. Музейний квартал також містить велику колекцію творів австрійського художника-експресіоніста Е. Шіле. На подвір’ї комплексу можна відпочити від метушні та насолодитися спокоєм.

Карлскірхе

Церква св. Карла Борромея — Карлскірхе. Жодна екскурсія Віднем не проходить без історії Карлскірхе. Приводом для будівництва цієї церкви була епідемія чуми у Відні, яка спустошувала місто в 1713 році. Тоді Карл VI дав Господу обітницю: після позбавлення від напасті звести грандіозний храм на честь свого небесного покровителя — святого Карла.

Проживання

Номер у готелі краще бронювати завчасно, адже Відень — дуже популярна точка на карті Європи. Та разом з тим пропозицій дуже багато, тому туристи завжди мають з чого обрати.

Де поїсти?

Відень справедливо вважають однією із кавових столиць світу. І ви обов’язково мусите скористатися нагодою і скуштувати смачної віденської кави. Тут налічується більш ніж 1100 кафе, майже 1000 еспресо-барів й 200 кав’ярень-кондитерських. Тому точно є з чого вибрати. Наші поради:

Cafe-Konditorei Aida — розташована в різних районах Відня. У кав’ярні існує свій секрет змішування і обсмажування зерен, пропорції вони тримають у найсуворішому секреті. Каву обсмажують три рази на тиждень, а їх рожеву фірмову упаковку не сплутати ні з чим.

Fenstercafe — невеличка кав’ярня, яку відкрив українець у центрі Відня. Тут можна придбати кавові зерна, насолодитися авторськими напоями та еспресо, який коштує менше 1 євро.

Вікторія Ярошенко