Зараз слова «Чорнобиль» та «Прип’ять» асоціюються з чимось страшним і трагічним, але колись місто жило мирно і щасливо. Квиток у Прип’ять – це квиток у розлогі ліси минулого.

Жахлива катастрофа, що сталася 35 років тому – вибух на четвертому блоці Чорнобильської АЕС – назавжди змінила місто Прип’ять.

Як потрапити?

У Прип’ять водять організовані екскурсії, тому потрапити в зону відчуження зовсім неважко. Радіація в деяких місцях досі перевищує норму в тисячу разів, але це не відлякує туристів, які хочуть побувати у минулому. Мандрівникам, які обрали тур у Чорнобиль, пропонують обід і вельми комфортні умови, але у подорож необхідно вдягнутися «по-туристичному», наче у похід: зручне взуття, теплі та комфортні речі. Якщо турист не дотримується правил, то його виводять із території.

Тури можна купити як через інтернет, так і в Києві. Вартість відносно невисока — приблизно 50–100 доларів. У турі потрібно виконувати всі вказівки провідника — небезпека криється не лише у рівні радіації, але і у деяких будівлях: їх руйнують час і сили природи.

В’їзд до міста

На в’їзді до зони відчуження розташований офіс державного агентства «Чорнобиль Інтерінформ». Тут можна отримати повну і доступну інформацію про роботу з ліквідації наслідків катастрофи в тридцятикілометровій зоні, найбільш небезпечних місцях. Звідси туристи зможуть побачити місто, яке протягом доби назавжди покинуло 50 тисяч осіб. Чорнобиль навічно залишився у Радянському Союзі, він сповнений згадок про минуле. Люди кидали свої квартири на три дні, але не знали, що не зможуть повернутися додому і через тридцять років.

Подорож зоною відчуження

Під час поїздки в десятикілометрову зону через блок-пост «Лелев» туристів вразять земляні вали обабіч дороги, вкриті табличками з червоним трилисником у жовтому трикутнику. Ці вали — місця поховань радіоактивних відходів.

У Прип’яті панує дух радянських часів: герб УРСР та СРСР, написи «Мир. Труд. Май», червоно-жовті телефонні будки та інші об’єкти, які можна було побачити на вулицях СРСР у 80-х роках.

Найзнаменитіші фотографії Прип’яті — кадри з парку розваг з жовтим колесом. Парк зовсім невеликий, він навіть не встиг попрацювати, адже відкриття було заплановано на 1 травня. Атракціони увібрали всю радіацію, тому провідники не радять надовго тут затримуватися: це одне з найбільш «брудних» місць Прип’яті.

Раніше у місто активно їздили мародери, які залишили по собі розбиті вікна і безлад в квартирах. Вони витягали залізні вітражі (головні вітражі ПК «Енергетик», торгового центру, готелю «Полісся»), з квартир викрадали меблі, вибивали вікна, скидали ліфти, деякі з яких можна і досі знайти застряглими між поверхами.

Проїхати одинаком

Відвідати Прип’ять без супроводу не вийде — туристів пускають лише організованими групами. В інтернеті можна знайти безліч роликів і фотографій з «вільних» поїздок у зону, деяким людям вдалося сховатись від охорони і інших туристів, але навіть поодинокі мандрівники розуміють, що без дозиметра не слід відвідувати Чорнобиль. Радіація — страшна річ, тому прогулянка вуличками міста може коштувати років життя за умови порушення техніки безпеки.

Жителі покинутих домівок

Багато хто вважає, що у зоні відчуження немає жителів. Це не зовсім так, адже у Чорнобилі є і магазин, і кафе, і навіть пральня. ЧАЕС припинила виробляти електрику тільки в XXI столітті, бо три інших реактора ще працювали, і їх поступово закривали. 2000 року закрили останній блок на вимогу Європи, але станція досі функціонує, тому в місті живуть її працівники.

Зона відчуження — особлива зона, яка сподобається поціновувачам містичного. Це історичне місце, яке розповідає про події всесвітнього масштабу. Безстрашні туристи обов’язково мають відвідати покинуте місто.

Катерина Заглада