Місто-привид: знищена Прип’ять

Сьогодні Прип’ять дуже популярне місто серед туристів-екстремалів та режисерів голлівудських фільмів. На жаль, саме катастрофа прославила Прип’ять. Про це місто пишуть книжки, знімають серіали та роблять комп’ютерні ігри.

Прип’ять – місто у Київській області, яке опинилося у зоні відчуження після жахливої катастрофи на Чорнобильський АЕС 26 квітня 1986 року.

До вибуху ж реактора це було досить невідоме, молоде місто. Його заснували у 1970 році, а вже за 16 років воно було спустошене. До катастрофи населення Прип’яті становило 45 тисяч осіб. Зараз там майже нікого не зустрінеш.

Катастрофа на ЧАЕС

Вночі 26 квітня 1986 року Україну і світ сколихнула одна із найстрашніших катастроф в історії людства. Рівно о 1:23:50 у четвертому енергоблоці пролунав вибух. Через його силу енергоблок і реактор були знищені, а в навколишнє середовище хлинула радіація. Надпотужний викид речовин порівнюють із вибухом 300 Хіросім. Зараз забрудненими офіційно вважаються 50 тисяч квадратних кілометрів території України, але не варто забувати ще про радіоактивну хмару, яка спричинила забруднення чималої частини території Європи. Найбільше серед сусідів України постраждала Білорусь – там осіло майже 60 % радіоактивних елементів.

Доля Прип’яті

Колись маленьке затишне містечко перетворилося на мовчазного привида. Заіржавілий парк, покинуті домівки, іграшки, фотографії: усе це нагадує про життя до катастрофи.

Починаєш гадати, як жили люди, що вони робили у вільний час, як багато людей каталося на оглядовому колесі… Тоді розумієш, як мало контролює людина.

На нескінченні кілометри довкола розкинулися самі лише жахливі сліди від боротьби за життя, за дім і спогади.

Від Прип’яті до сумнозвісної ЧАЕС усього лише три кілометри. Недарма вона приваблює туристів. Хтось їде аби на власні очі побачити масштаби аварії, хтось – по гострі враження. Трапляються і такі туристи, які хочуть перевірити, чи правдиві усі ті містичні історії, якими оповита Прип’ять.

Така популярність серед українських і іноземних туристів не могла залишитися без уваги. Відомий у всьому світі журнал Forbes назвав територію Чорнобильської АЕС найекзотичнішим місцем для туризму на планеті.

Утім, окрім туристів, кожної річниці катастрофи до міста приїздять ті, хто допомагав ліквідувати наслідки аварії та колишні місцеві мешканці. Щороку 26 квітня вони вшановують пам’ять загиблих у ті дні.

Як потрапити до Прип’яті

Сьогодні місто відкрите для туристів. Це стало можливим після будівництва захисного саркофагу над зруйнованим реактором. Для українців найдоступніший шлях потрапити до Прип’яті – це поїхати із туристичною групою. Такі подорожі організовуються дуже часто. Щоправда, коштують вони відносно недешево. Поїздка до міста-привиду обійдеться щонайменше у 800 гривень.

Варто пам’ятати, що для в’їзду на територію зони відчуження вам знадобляться паспорт і спеціальна перепустка. На місці радимо не відставати від туристичної групи, адже зовсім поруч пролягає державний кордон із Білоруссю.

Крім того, з особливою увагою треба обирати одяг. У таку туристичну подорож можна їздити лише у закритому щільному вбранні. Футболки, майки, шорти і спідниці небезпечні для прогулянок у забрудненій місцевості.

Для тих, хто боїться радіації, нагадуємо, що рівень опромінення, який отримують при медичній рентгенографії, вищий за рівень опромінення, який можна отримати під час такої екскурсії. Однак, туроператори все ж вимагають від тих, хто бажає потрапити до Прип’яті, підписати документ, згідно з яким вони беруть на себе відповідальність за можливі ризики під час або після поїздки.

Катерина Черновол