Тернопіль – головна нота в гастрономічному стані західноукраїнської кулінарії. Якщо у Львові ви можете випити келих найкращого в Україні пива, а на Закарпатті скуштувати найсмачніший український банош, то у файному місті все це вам можуть подати в одному закладі, приправивши неймовірним мішленівським смаком та п’янким одеським гумором.

У Тернополі на кулінарному іподромі головні призи отримують два ресторанних об’єднання – «Самогонна ресторація» та «Сім’я ресторанів Файного міста». Отже, «Самогонна ресторація» ідентифікує себе як «мережа колоритних закладів» та складається з 6 ресторанів. Розглянемо найвідвідуваніші з них.

Піцерія «Фламінго» найкраща в Тернополі. Саме там ви зможете поринути в затишну італійську атмосферу та відсвяткувати день народження. Крім цього, на першому поверсі знаходиться відкрита кухня, де ви зможете слідкувати за приготуванням свого замовлення.

Пивоварна ресторація «Ковчег» – це знахідка для затятих пивоманів. У підвальному приміщенні закладу цілодобово працює броварня, в якій вариться ексклюзивне пиво з якісного німецького солоду Pilsner, Munchen і Carafa. Крім того, кухарі спеціалізуються на приготуванні різних видів м’яса, які бездоганно підійдуть до підібраних напоїв. Також «Ковчег» – ідеальне місце, якщо ви турботливі батьки, оскільки, окрім дитячої кімнати, там є ще ферма равликів. Вашим діткам неодмінно сподобається.

Відпочинковий комплекс «Грибова хата», на території якого працює однойменний ресторан. Цей заклад прославився гуцульським баношом, шпундрою, варениками зі шкварками, грибною зупою та ласими ковбасками з мангалиці. До речі, кава там не гірша за славетну віденську. Окрім цих трьох закладів, які тернополяни вважають топовими у складі мережі, працює також музейна ресторація «Старий млин», суші-бар «Каламбур» та пастерія «Фламінго».

Абсолютно протилежними по своїй концепції, але нічим не гіршими є шість ресторанів із «Сім’ї ресторанів Файного міста». Найпопулярніший заклад цієї мережі – паб «Файне місто», відвідувачами якого щодня стають сотні тернополян та туристів. Ще одне місце, де ви можете випити смачного пива за українською ціною, що теж дуже важливо. Крім цього, «Файне місце» – це головний осередок збору галасливих спортивних тусовок, адже там ви не тільки зможете покуштувати будь-що з меню для великої компанії, але й знайти нових друзів під час перегляду футбольних матчів.

Ресторан Na nebі – місце, в якому ви дійсно відчуваєте себе на небі, оскільки заклад розташований на останньому поверсі торгового центру. Та головна особливість ресторану – європейська кухня в українському стилі та навпаки. Лише там ви можете скуштувати смачні німецькі сосиски в українській інтерпретації або ж спробувати наш холодець, який нічим не відрізняється від дорогої мішленівської позиції. Крім цього, справжньою перлиною закладу є великий гриль, розташований просто посеред зали.

Нічний клуб YOUNG – це найсмачніша азіатська кухня в Тернополі. Тут ви не лише спробуєте паназіатські страви та оригінальні алкогольні напої Азії, а й зможете замовити найкращий у Тернополі кальян. Тому, якщо нічне життя в Файному місті таке ж бурхливе, як розповідають студенти, то воно точно починається саме в YOUNG. Не менш крутими та популярними в Тернополі є бар «Клуб Файного міста», ресторан Jan Amor, та бар «Пасаж Адлера», які теж належать «Сім’ї ресторанів Файного міста».

А взагалі, всі ці заклади прославилися не лише класними кухнями, але й крутим обслуговуванням. У будь-якому з них ви отримаєте своє смачне європейське замовлення з такою ж швидкістю, з якою вам подають картоплю в McDonald’s. Як тільки ви відвідаєте хоча б один із цих закладів – про знамените бістро забудете назавжди. Смачного!

Вікторія Хмілевська