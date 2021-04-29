Барселона – сонячне серце Іспанії

Барселона – столиця Каталонії, найзаможнішого регіону Іспанії, що вирізняється власною культурою, історією й навіть має свою, каталонську мову. Барселона зовсім не схожа на будь-яке інше європейське місто, це край яскравих і темпераментних людей, які ніколи не старіють душею. Пропонуємо дізнатися більше про визначні місця та традиції Барселони!

Трохи історії

Про заснування міста існує дві легенди. Перша з них розповідає, що Барселону заснував герой грецьких міфів Геракл за 400 років до заснування Риму. Друга наголошує, що місто розбудував античний полководець Гамількар Барка. Він створив військовий табір Барціо 237 року до н.е. на місці, де зараз розташована сучасна Барселона. 15 року до н.е. римляни завоювали місто й почали його розбудовувати. 801 року вже нашої ери Барселона стала столицею Іспанської марки. У період пізнього Середньовіччя навіть існувала Каталонська республіка, але після її краху 1652 року, каталонцям більше не вдавалось відновити свою державність.

Що подивитись?

Храм Святого сімейства

Найбільш незвичаний та найбільш відомий храм Барселони, що був збудований на кошти благодійників та філантропів з усієї Іспанії. На фасадах будівлі можна роздивитись історію життя Ісуса Христа: від народження до смерті.

Гора Тібідабо

Це найвища точка Барселони, що розташована на висоті 500 метрів над рівнем моря. На горі знаходяться Храм Святого Серця, ботанічний сад та найстаріший в Іспанії парк атракціонів.

Фотомозаїка в Старому місті

Здалеку стіна нагадує пристрасний поцілунок двох закоханих, але якщо придивитись ближче, то можна побачити фрагменти сотень фотографій. Художник Жоан Функубьерта попросив жителів Барселони надіслати йому світлини, що зображують найщасливіший момент їхнього життя. Зібравши докупи близько 4000 фрагментів, він зобразив поцілунок, що побачив світ 2014 року.

Фортеця та парк Монжуік

Ця будівля знаходиться над морським обривом, а в парку можна відвідати Військовий музей та справжній сад кактусів. Але найбільше гостей міста приваблює фонтан, що грає мелодії класичної музики.

Набережна

Найбільш популярне місце відпочинку серед туристів та пересічних барселонців. Тут можна позасмагати на пляжі, покупатись або просто провести затишний вечір, спостерігаючи захід сонця.

Що робити в Барселоні?

Прогулятись найдовшою вулицею

Її називають Ла Рамблою і це найдовша пішохідна вулиця Барселони, що сягає близько 1,3 км. Прогулянку краще почати від моря, а потім спуститись до фонтану Каналетес, що є одним із символів міста.

Завітати до ринку Бокерія

Це найбільший ринок смаколиків Барселони, де можна купити свіжі овочі, рибу та солодощі. Продавчині, одягнуті в національний іспанський одяг, можуть зробити знижку, якщо з ними добре поторгуватись.

Поласувати національною іспанською кухнею

Якщо ви приїхали в Барселону, то неодмінно скуштуйте паелью з морепродуктами, а на десерт — крема каталана. Також в Іспанії є дуже великий асортимент вина, але досвідчені туристи рекомендують спробувати ігристе cava.

Сподіваємось, ви відчули атмосферу цього міста, і вже складаєте валізу і купуєте квитки, бо Барселону точно варто відідати.

Павлова Ірина