Івано-Франківськ – перлина Галичини

Агов, друзі! Подорожуючи Західною Україною, приділяєте увагу лише Львову? Яка втрата! Дозвольте представити Вам Івано-Франківськ! Це місто вражає поєднанням модерну та традицій, бетону та лісів, замків та скляних багатоповерхівок.

Місто, назване на честь Івана Франка, чарує так само, як і твори відомого поета. Багато хто порівнює Івано-Франківськ зі Львовом або ж Чернівцями, та кожне місто має свою історію, свій характер та своє обличчя. Тож навіщо обирати, що краще, коли можна побачити все? Отже, до Вашої уваги – добірка найкращих місць Івано-Франківська для одноденної поїздки.

Міська ратуша

Почати свою подорож варто з символу Івано-Франківська. Сучасна міська ратуша з’явилась у 1935 році. Це вже перебудована споруда, адже її автентична попередниця, на жаль, не збереглась. Свого часу ратуша була символом розвиненого міста. Тільки отримавши магдебурзьке право, у місті з’являвся магістрат, який обов’язково знаходився у ратуші. Нову будівлю, четверту за рахунком, звели поляки. Вона збудована у стилі конструктивізму, що не характерно для споруд такого типу.

Зараз у середині міської ратуші розташований краєзнавчий музей. Тут представлені різноманітні експозиції та гарна колекція етнографічного матеріалу, де можна порівняти одяг, прикраси та предмети побуду українців із різних куточків Прикарпаття.

Особливу любов містян завоював оглядовий майданчик на міській ратуші. Висота будівлі становить майже 50 метрів, тому з неї відкривається чудовий вигляд на місто. Варто поглянути!

Вовчинецькі гори

Вовчинецькі гори також відомі як «Івано-Франківський Голлівуд». На схилі гір знаходиться напис «IVANO-FRANKIVSK», що імітує тотожний напис у Лос-Анджелесі. Висота гір сягає 300-350 метрів над рівнем моря. З них відкривається неймовірний краєвид на місто.

У давні часи цей масив мав назву Бійна гора. А все тому, що тут колись відбувся страшний бій між козаками та польськими загонами Потоцького. Про гору існує багато містичних розповідей. Місцеві мешканці кажуть, що вночі тут блукає нечисть – вуж з людською головою, крилата змія та таємничий чорний пес. А на Івана Купала чути дзвони й співи гріховних монахів.

Музей мистецтв Прикарпаття

Цей музей називають єдиним у своєму роді. Його експозиційна зала розташована у найдавнішій архітектурній споруді міста – костелі Непорочного Зачаття Діви Марії ХVII століття. Свого часу в крипті цього храму була усипальниця засновників Івано-Франківська – Потоцьких.

До збірки музею входять зразки галицького іконопису, твори західноукраїнських митців, українських художників другої половини ХХ століття, а також польських, австрійських, німецьких та італійських майстрів ХVIII-XX століття. Гордістю експозиції сакрального відділу є три фігури путті відомого скульптура Іоанна Георгія Пінзеля. А ікону святої Параскеви П’ятниці, що представлена у музеї, можна побачити у культовому фільмі Параджанова «Тіні забутих предків». Хіба таке можна пропустити?

Вірменський собор

Вірменський собор є пам’яткою архітектури національного значення. Знаходиться він всього за кілька метрів від ратуші. У середині XVIII століття цю церкву збудувала вірменська громада. До того на її місці знаходилась невелика дерев’яна церква, яка зберігала чудотворну ікону Діви Марії.

В історичній літературі досі триває дискусія: як правильно називати цю сакральну споруду – церквою чи костелом. Вірменська апостольська церква є однією з найстаріших у Європі. Це особлива релігійна гілка, яка не відноситься ані до православ’я, ані до католицизму. У середині XVII століття Львівський вірменський архієпископ прийняв унію з Римом. На підставі цього деякі історики всі вірменські споруди Західної України називають костелами.

Собор виконаний у стилі бароко. Інтер’єр храму прикрашений скульптурами та фресками, які створили живописці Ян Солецький та Матвій Полейовський. Зараз храм належить православній автокефальній церкві та називається Покровським кафедральним собором, але в народі все ж закріпилася назва Вірменський собор.

Стометрівка

«Стометрівка» або ж «Сотка» – так в Івано-Франківську називають пішохідну частину вулиці Незалежності від Вічевого майдану до вулиці Івана Франка. Це найпопулярніша вулиця міста, де відбуваються всі основні події. Гуляючи «Стометрівкою», можна відвідати кав’ярні, ресторани, книгарні та крамниці.

Насправді протяжність вулиці сягає близько 500 метрів, проте назва Стометрівка дуже полюбилася мешканцям міста. Існують різні теорії, чому саме таке найменування поширилося.

В Івано-Франківську багато цікавих та таємничих місцин. Пов’язано це з багатою історією міста чи особливою любов’ю місцевих до надзвичайного – сказати важко. У кожної пам’ятки існує якась трагічно-містична історія. Тож завітайте до Івано-Франківська, щоб познайомитися з ними самостійно!

Ірина Сітнікова