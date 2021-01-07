Франківськ нетиповий: 6 місць для знайомства з містом

Франківськ, який ніби навмисно сховався у тіні великих сусідів на Заході країни, став радше пунктом пересадки до гастрономічних насолод Львова чи захопливих краєвидів Карпат, ніж повноцінним об’єктом уваги мандрівників. І дарма, бо варто залишитися тут на довше і він зачарує своєю харизмою.

Невеликий сквер, церква і брукована дорога, на якій з характерним звуком проїжджає транспорт – перше, що бачиш, коли сходиш із потяга у Франківську. Цей пейзаж часто єдине, що встигають помітити туристи за прочиненими дверима вестибюлю вокзалу. Ті, хто все ж вирішують з містом познайомитися, часто обмежуються відомими туристичними місцями. Але на що ж варто подивитися у Франківську?

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких — унікальна архітектурна пам’ятка ХVII століття у центрі Івано-Франківська. Колись тут була резиденція засновників міста, потім військовий госпіталь, а згодом маєток перейшов у приватну власність. Доступ до нього жителі міста отримали лише кілька років тому. Крім окремих наземних фрагментів, добре збереглися і підземелля. Зараз територія палацу слугує майданчиком для проведення різноманітних фестивалів, творчих зустрічей і мистецьких вечірок.

Міський критий ринок

Споруда центрального критого ринку не має аналогів в Україні. Дах звели без жодної опори, а сама будівля має форму кола. Похід сюди — чудова можливість відчути чим живе місто: скуштувати домашню їжу, дізнатися останні новини й послухати місцеві легенди.

Підземний перехід «Ваґабундо»

«Ваґабундо» — мистецький простір під землею у центрі Франківська. Тут можна побачити твори сучасного мистецтва, почитати книжку, випити каву, а якщо пощастить, потрапити на показ фільму чи дискусійний майданчик. Одним із співзасновників є відомий український письменник Юрій Андрухович.

Музей родинних професій Романа Фабрики

Приватний музей, який заснував український журналіст Роман Фабрика. У своєму домі він зібрав атрибути 150 професій його родини за останні 200 років. Серед цікавих експонатів, наприклад, прасувальна машина 120-ти літньої давнини чи антикварні цимбали. Екскурсії проводить сам господар у будь-який день тижня!

Франківський драмтеатр

Перший на Прикарпатті професійний український театр, створений на базі мандрівних театрів Галичини. Заснований у 1939 році, він одразу став помітним мистецьким явищем. Унікальність театру у впровадженні інноваційних експерементальних форматів вистав. Із виставою «Солодка Даруся», за твором Марії Матіос, театральна трупа гастролювала закордоном, а для неоопери «HAMLET» збудували спеціальні декорації у підвальному приміщенні театру! Цього року драмтеатр отримав статус національного.

Вовчинецькі гори

Вовчинецькі гори насправді – пагорби неподалік села Вовчинець, на виїзді із Івано-Франківська. Популярне місце серед місцевих мешканців. Зі схилів Вовчинецьких гір відкривається неповторна панорама міста, особливо у вечірній час.

Олеся Парфан