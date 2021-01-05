Карлові Вари – курорт для душі та тіла

Карлові Вари – курортне містечко, що славиться багатовіковою історією, величною архітектурою та цілющими джерелами.



Щороку майже 2 мільйони туристів з 77 країн відвідують Карлові Вари: хтось, щоб фізично оздоровитись в мінеральних багатствах містечка, а хтось, щоб зміцнити моральне здоров’я за допомогою Бехерівки.

Як дістатися?

Плануючи свою подорож до Чехії, краще одразу обрати тур, в який входитиме автобусна екскурсія до Карлових Вар – це найдешевший варіант побувати на курорті.

Існує ще один варіант недорогої поїздки: щодня з 5 години ранку до 8 вечора за маршрутом «станція метро Флоренц – станція метро Дейвицка» вирушають автобуси «Student Agency», дорога займає 2 години, а вартість квитка становить 160 чеських крон.

Секрети міста

Ми звикли чути назву «Карлові Вари», навіть не здогадуючись, яка ж історія у найменування. Одного разу імператор Карл IV вирушив на полювання в тамтешні ліси, в однієї з мисливських собак сильно постраждала лапа. Яке ж було здивування людей, коли через декілька днів кінцівка тварини дивним чином зцілилася і стала функціонувати, як раніше.

Вражений імператор, у якого тоді було розтягнення м’язів, вирішив провести невеличкий експеримент і опустив свою ногу у воду. Крім зцілення травми, він відчув неймовірну бадьорість у тілі. Тоді правитель вирішив спорудити біля підземного джерела ратушу, а пізніше – ціле місто в 1370 році. Оскільки воно прославилось саме мінеральними джерелами, мешканці вигадали оригінальну назву водяним цілителям – «Ванни Карла».

Всього в Карлових Варах є 19 мінеральних джерел з широким температурним спектром: від 41 градусу до 73 градусів Цельсія. Воду з усіх джерел можна пити, використовуючи сувенірні склянки, які можна купити в будь-якому тамтешньому магазині. Найпопулярніший гейзер курорту – Вржидло. Він вражає своєю потужністю: вода виривається з двокілометрової глибини і здіймається на тринадцять метрів над землею, а температура становить 73 градуси Цельсія, тому джерело вважається найгарячішим серед інших.

Королівський кришталь

Структура кришталя Людвіга Мозера підкорила серця своєю прозорістю і сяянням багатьох високопоставлених осіб, як в Чехії, так і далеко за її межами.

Чеське скло та кришталь ще з давніх-давен були невід’ємними атрибутами розкоші в кожному будинку, тому підприємство Мозера з виготовлення прозорого багатства могло позмагатися своєю витонченістю з іншими старовинним заводами скла. Мозер зробив акцент на якості та ексклюзивності своєї продукції, яку пізніше стали називати «Кришталь королів».

До музею ви можете завітати за адресою – Капітана Яруша, 46/19. Розташований він практично в центрі міста. Під час екскурсії музеєм ви дізнаєтесь про початкові етапи видування виробів, а от подальша обробка скляних виробів залишиться для відвідувачів за кадром.

Цілюще «джерело»

Тринадцяте цілюще «джерело» – так жартома називають пряну лікерну настоянку. Винахідник Йозеф Бехер за спеціальністю був фармацевтом. Експериментуючи з рецептом, він вивів формулу біттера, який був лікарським засобом від шлункових захворювань. Спочатку настоянку продавали виключно в аптеках у вигляді крапель. Сьогодні бехерівка – відомий у світі алкогольний напій, який не вважається засобом для лікування, проте у невеликих кількостях все ж володіє низкою корисних властивостей.

Євгенія Маліневська