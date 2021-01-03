Крути: місце, де вирішувалася історія України

У 1918 році у Крутах відбулася битва за незалежність України. Десятки молодих юнаків виступили проти режиму більшовиків, за що й були вбиті. Це місце є обов’язковим для відвідування, бо тут ми починаємо розуміти, як багато маємо.

Студенти та курсанти віддали життя за незалежність своєї країни. Сьогодні, 103 роки потому, на місці кривавого побоїща видніється меморіал.

Автором меморіалу став Анатолій Гайдамака. Митець представив його у вигляді пагорбу заввишки 7 метрів. На ньому височіє 10-метрова колона червоного кольору. Своїм кольором вона нагадує колони Київського Університету. Саме його студентами була більшість полеглих у тому бою юнаків.

Цей меморіальний комплекс розташований поблизу села Пам’ятне Чернігівської області. Там можна побачити монумент, могилу-курган та озеро, що за формою нагадує хрест. Меморіал «Пам’яті героїв Крут» був відкритий колишнім президентом України Віктором Ющенком у 2006 році.

Найяскравішою частиною комплексу є музей. Він розташований просто неба, а його експонатами є старі вагони потягів. На схожих поїздах захисники відправлялися на фронт. Усередині них, до речі, знаходяться експонати зброї часів Громадянської війни. Також там можна побачити предмети побуту солдатів та багато іншого.

Таких залізничних вагонів усього п’ять. Експонати у них демонструють розвиток українського національного руху початку ХХ століття. Також можна побачити хронологію Української революції 1917 року, проголошення Української Народної Республіки, дії більшовицької Росії проти ще неукріпленої Української держави.

В одному з цих вагонів знаходяться документи, фотоматеріали та відео, у яких показана боротьба України за незалежність у часи Української революції 1918-1921 років. Не забули й про добу гетьманату Павла Скоропадського та становлення Західноукраїнської Народної Республіки.

Цікавинкою музею є те, що на вагонах зображені документи й трактати старих часів. Так, можна побачити витримки з Переяславського трактату, яким затвердили право України на власне військо.

«Головами ляжемо, але вернемо незаконно забрані в нас права і вольности», – йдеться у трактаті.

Перебуваючи у Крутах, мимоволі замислюєшся над тим, у який час живеш. Ніби починаєш розуміти, якою ціною обійшлася наша свобода тим, хто жив сто років тому. Меморіал навіює на нас дух відповідальності за минуле, теперішнє і майбутнє України.

Заглиблюючись у цю тематику, людина розуміє, що саме вона зараз, як і юні герої у 1918 році, творить українську історію.

Варто зазначити, що меморіал «Пам’яті героїв Крут» розповідає не тільки про події сторічної давнини. Через страшні події на Донбасі, у 2015 році там, у штабному вагоні, було відкрито виставку на честь юних захисників сучасної України. Виставку під кричущою назвою «Герої не вмирають» запровадили у пам’ять про воїнів, що полягли у віці 18-19 років на сході. Вони боролися і загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Катерина Черновол