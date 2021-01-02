Подорож до Єрусалима. Поради досвідчених

Єрусалим – головний центр трьох релігій, юдаїзму, християнства й ісламу. Це місто привертає увагу великої кількості туристів та паломників з усього світу. Але туристи мають враховувати місцеву культуру, місцеві звичаї, специфіку, аби не потрапити в «пригоди» під час відпустки.



Мандрівниця Юлія Ваглай розповіла нам про свій досвід подорожі та помилки й надала декілька рекомендацій, які допоможуть туристам.

У Єрусалимі розташована найбільша кількість святих місць, серед яких Храм Гробу Господнього, Стіна плачу, Голгофа, Гетсиманський сад. Місто унікальне ще й завдяки особливій культурі, що сформувалася на цій території. Відвідувачі багато говорять про енергетичну наповненість міста. Існує навіть Єрусалимський синдром – вид манії величі, при якій турист уявляє і відчуває, що він володіє божественними і пророчими силами, є втіленням певного біблійного героя, на якого покладена місія з порятунку світу.

Під час подорожі до міста передбачити все й відразу неможливо. Але не припускатися типових помилок туриста – реально.

Чи готувалися Ви до подорожі заздалегідь?

Готувалася ретельно, але, як виявилося, недостатньо добре. Перед поїздкою читала багато історій, і мабуть, була вже готова сама проводити екскурсії. Я уважно вивчила маршрут. Додаток Google Maps мав допомогти дістатися з Тель-Авіва до Єрусалима (так, ми не шукаємо легких шляхів, автобусні тури не для нас). Окремо дослідила особливості дрес-коду, бо ж святе місце.

Яким має бути одяг?

Скромним та легким. Обов’язково прикривати плечі, коліна, живіт. У святих місцях також голову. Не варто одягати короткі майки, блузки з відкритим декольте чи відкритими плечима, спідниці вище колін, шорти. Взуття має бути зручне та легке. Я обрала довгу сукню і футболку, взула босоніжки.

Як Ви дісталися до міста і які були перші враження?

Будучи типовими бюджетними, але самостійними туристами, ми вирішили поїхати до Єрусалима автобусом, керуючись лише Google Maps. До міста дісталися двома автобусами. А далі на трамваї. Місцеві жителі на зупинці з радістю допомогли розібратись із системою оплати. І от ми на місці. Єрусалим дійсно красивий! Всі будівлі побудовані з дотриманням стилю й кольорової гамми. Тут дозволений лише один колір фасаду. Усе це, у цілому, виглядає дуже гармонічно. Старе місто шумить і живе бурхливим туристичним життям. Велику частину займає місцевий ринок і виглядає він дуже колоритно.

Які місця вдалося відвідати?

Ми були в Храмі Гробу Господнього – у головній святині християнського світу. Відповідно до Євангелія, на цьому місці був похований Ісус Христос після розп’яття й на третій день воскрес. У комплекс храму входять: кафоликон – православний храм у храмі; Гроб Господній – похоронне ложе Спасителя й головний вівтар; Голгофа – пагорб, де розіп’яли Ісуса Христа; Кувуклія – каплиця; Камінь миропомазання – освячена копія плити, на яку був покладений Ісус. У храмі за склом можна знайти ще тріщину в скелі, яка утворилась від останнього подиху Сина Божого.

Також були біля Стіни Плачу, що є рештками муру Другого храму, який зруйнували ще в І столітті до нашої ери. Сьогодні стіна має окремі частини для чоловіків та жінок. У щілини між камінням люди вкладають записки з власними бажаннями.

Опісля ми пройшли по Via Dolorosa (Шлях скорботи), купили сувенірів і пообідали в місцевій забігайлівці. Мені все подобалося, доки ми не почали збиратися їхати додому.

Яка пригода сталася на зворотному шляху?

Спочатку, ми блукали вузькими вуличками Старого міста в пошуках виходу. Усе наче поряд, але ми постійно робили кілька зайвих кіл. Місцеві милі дітлахи запропонували нам допомогу і пообіцяли провести. Після кількох поворотів, ми виявились не там, де треба, а вони просили грошей за навігацію.

Врешті вихід ми знайшли, дійшли до зупинки й сіли на трамвай. Через кілька хвилин стало зрозуміло, що він їде в інший бік. Ми вийшли бозна-де. Подивилися на карту – до необхідної зупинки 20 хвилин пішки. Тож вирішили прогулятися. Зробити ще невеличкий екскурс нетуристичними вулицями. Це була велика помилка. Район – лише для місцевих. За всю нашу «прогулянку» ми не зустріли жодного туриста, довкола були лише ультраортодоксальні євреї. Вулиця людна.

Дивилися на мене, як на інопланетянку. Абсолютно всі. Один хлопчик не велосипеді оглядаючись, ледве не врізався в стовп. А бабця кричала вслід. Думаю, прокльони. Це був якийсь шлях сорому.

У довгій сукні і футболці я відчувала себе голою. Бажання було одне – швидше звідси втекти.

Що стало причиною?

Для кращого розуміння нагадаю, як одягаються жінки в юдаїзмі: закриті руки, довга спідниця, обов’язково колготи, закрите взуття, на голові може бути перука, хустина чи головний убір, типу берета. Тому можна зрозуміти, який шок викликала моя футболка і босоніжки.

Чим закінчилася історія?

До головної автобусної станції ми потрапили в час-пік. Автовокзал переповнений, черги шалені. Ми ледве виїхали з міста. Враження двоякі. Гарне місто, але зовсім далекий для мене менталітет. Цікаво було б взяти екскурсію і прогулятися з гідом. Що й слід було зробити першого разу.

Які б Ви могли дати поради для відвідувачів святих місць?

Біля Стіни Плачу жінкам слід прикрити голову. Одяг має бути за коліна та з рукавами. Чоловіки можуть одягнути одноразову кіпу. Жінки і чоловіки моляться біля Стіни окремо. Чоловіки в лівій частині, жінки – у правій. Відходячи від стіни, не можна повертатися до неї спиною, принаймні, перші декілька метрів.

У Храмі намагайтеся поводити себе так, щоб не порушувати спокій того, хто молиться. Також краще утриматися від протискування крізь людей «до цілі». За стандартом, не кричати, не робити зауваження іншим (хіба що в делікатній формі), не вести теревені. У храм не можна заходити з тваринами. Не слід прикладатися до ікон із об’ємними сумками, ставати спиною до вівтаря.

Іноді доводиться бачити туристів, які фактично споглядають храм через екран смартфона. Якщо вам дуже кортить, то краще зробити лише кілька фото (без спалаху), а далі варто відключитися від буденних справ і зануритися в енергетику місця. Через смартфон вона погано передається. І до того ж ви можете завдати дискомфорту іншим людям.

Декілька загальних порад для подорожей на Святу Землю

Візьміть у поїздку із собою закордонний паспорт та страховий поліс. Зберігайте документи в надійному місці. Також зробіть кілька ксерокопій та фото паспорту, перепустки. Якщо Ви їдете з дитиною до 18 років, візьміть оригінал свідоцтва про народження.

У громадських закладах при вході можуть попросити пред’явити до огляду сумку. Не хвилюйтеся – це нормальна практика.

Не забудьте взяти із собою необхідні вам ліки, особливо якщо маєте хронічні захворювання. Про всяк випадок захопіть знеболювальні, лейкопластир, засоби від розладів шлунку.

Пам’ятайте, що в суботу шабат, що починається із заходом сонця у п’ятницю. У цей день не варто планувати поїздку, оскільки транспорт та магазини не працюють.

Вивчіть назву й адресу готелю, у якому проживаєте, або носіть із собою візитну картку. Це допоможе вам у випадку, якщо втратите дорогу.

Пийте багато води через «не хочу».

Для придбання речей на ринку завчасно зніміть гроші із картки. У супермаркетах, великих торгових центрах, ресторанах дозволено розплачуватися кредитною карткою. На ринках і в приватних магазинах можете торгуватися, оскільки нерідко у такому випадку, знижують ціну. Перед поїздкою обов’язково варто уточнити, чи діє ваша карта на території країни.

З героїнею інтерв’ю спілкувалася

Анна Ваглай