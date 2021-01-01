Казка під назвою Комо

Озеро Комо у переважної кількості людей асоціюється виключно з елітним відпочинком. Так, це справді таке місце, де живуть відомі голлівудські зірки та успішні бізнесмени, але ж і просто відвідати цей мальовничий куточок Європи може кожен турист. Не обов’язково мати мільйони, достатньо мати тільки бажання.

Коротко про головне

Озеро Комо розташоване недалеко від італійського міста Мілан. Тому якщо Ви зупинилися там, то Вам буде неважко дістатися до Ломбардії. Це озеро третє за величиною в Італії, його площа – 146 км², а глибина досягає 410 метрів.

В античні часи саме тут мали вілли Вергілій та Пліній Молодший, а в наш час там живуть мільярдери. Тут знімали такі фільми як «Зоряні війни», «Дванадцять друзів Оушена» та «Казино Рояль».

Туристичний сезон у Комо розпочинається у травні та закінчується у жовтні. Увесь цей час у районі озера стоїть чудова погода з температурою повітря від +22 до +28°C.

Як доїхати та де жити?

Найкращий і найдешевший варіант – потяг. Він відправляється з залізничної станції Milano Centrale та їде до головного вокзалу міста Комо – Como Station San Giovanni. Час у дорозі займає всього 40 хвилин. До речі, квиток на потяг коштує 5€ в один бік. Також Ви можете взяти машину напрокат. Приблизна відстань до точки призначення становить 55 кілометрів.

Ціни на житло в цій місцевості трохи завищені, проте це виправдано. Майже в кожному готелі Ви можете насолоджуватися видом на озеро, пороми та гористу місцевість. Ціни починаються від 30€, а далі Ви можете обирати за бюджетом та вподобаннями. Також, якщо готель – задорого, варто обрати хостел.

Що подивитися?

Найперша моя порада – проїхати морем на поромі. Так, здається нічого особливого, адже навіть у Києві можна проплисти Дніпром. Я теж так думала, але ця подорож виявилася неймовірною. До того ж пором зупиняється біля різних маленьких містечок, тому Ви можете вийти, прогулятись і повернутись назад. Дивовижна гориста місцевість не залишить байдужим нікого.

Якщо Ви приїхали в теплий період часу, то зможете навіть скупатися в озері. Найкращий пляж Лекко – Orsa Maggiore. Піщаний пляж, обладнаний шезлонгами, лежаками та парасолями. Також тут можна орендувати човен і спробувати такі розваги як вейкбординг чи водні лижі.

Цікаві факти

Озеро Комо раніше мало назву Ларіо, що означає «поглиблене місце». В околицях озера знаходяться численні містечка та села – Белладжо, Лекко, Колико та інші. Там можна відвідати визначні історичні місця, насолодитися красою міст та побачити вже сучасні пам’ятки, наприклад, Віллу Балб’янелло, на якій був знятий один з епізодів фільму «Зоряні війни».

Нерухомість на озері Комо – надійне вкладення коштів, адже навіть криза не впливає на маєтки в Італії. Саме тому Джордж Клуні вирішив не продавати свою віллу, хоча йому так докучають журналісти.

На честь озера Комо був названий динозавр Ларіозавр. Протягом 60 років місцеві мешканці бачили «чудовисько озера Комо», яке вони прозвали Ларрі.

Це місце варто відвідати, адже тут є на що подивитися. Тож плануємо нашу подорож до Італії та вирушаємо насолоджуватися краєвидами озера Комо!

Валерія Проценко