Тустань: мандрівка в українське середньовіччя

Фортеця Тустань – справжнє підтвердження могутності українського буття.

Тустань – унікальна пам’ятка давньоруської архітектури домонгольського періоду, що розташована поблизу села Урич Сокальського району на Львівщині.

Чим цікава Тустанська фортеця

Тустанська фортеця – це оборонна споруда, заснована племенами Білих Хорватів. За часів княжої доби вона була митницею на кордоні Галицько-Волинського князівства з Угорщиною. Укріплення контролювало Великий шовковий торговельний шлях з Китаю в Португалію, та соляний шлях, що проходив з Галичини в країни центральної Європи.

Тустанській фортеці більше тисячі трьохсот років. І хоча зараз туристи можуть побачити лише залишки та 3Д реконструкцію споруди, все ж міць твердині вражає. Середньовічні будівельники змогли вміло використати географічне розташування фортеці, зробивши її неприступною. Передусім від ворожих нападів град обороняли прямовисні скелі. Нападнику важко було наблизитися до Тустані, адже з висоти його було видно як на долоні.

Унікальна архітектура середньовіччя

До Тустанського граду входять такі скельні утворення як Камінь, Гострий Камінь та Жолоб. Кожна скеля пронизана отворами, у які вставлялися дерев’яні конструкції. Нині таких пазів залишилося близько чотирьох тисяч. Крім цього відвідувачі Тустані можуть побачити рештки рукотворного муру, печери та підскельні коридори.

На окрему увагу заслуговує тридцятиметрова криниця, якій більше тисячі років. Якщо вкинути у неї камінь, він летітиме близько п’яти секунд. За це місцеві прозвали криницю бездонною. Ще одним досягненням тогочасних будівельників є велетенська цистерна з водою, запасів якої вистачало на 23 дні.

Вузькими стежками до Тустанських скель

Відновитися після шумного та метушливого міста допомагає контакт із природою. Такий заспокійливий ефект має підйом на Тустанські камені. З висоти відкриваються чарівні краєвиди Східних Бескидів. Саме у цій частині Карпат і розташований історико-культурний заповідник «Тустань».

Неподалік від фортеці туристів зустрічає музей «Тустань». Він містить не тільки артефакти фортеці, у ньому також зібрані експонати із давнього села Урич. Це зокрема портрети місцевих мешканців та речі, які їм належали.

Неповторний колорит бойківської кухні

Якщо ж Ви зголодніли, то підкріпитися можна прямо у музеї, там готують традиційні бойківські страви. Місцева кухня не тільки смачна й ситна, а й надзвичайно екзотична. Де б іще Ви мали нагоду скуштувати тушковану лободу, банош зі шкварками та книшами, запечені галушки з грибами, мачанку з домашнього сиру або картопляний пиріг буляник?

Зважайте також на те, що в Тустані Ви смачно пообідаєте, витративши максимум 200-300 гривень, що Вам навряд чи вдасться зробити, наприклад, у Львові. Буде помилкою не скуштувати бойківської наливки. Її тут роблять з ожини, лісової малини, суниці та навіть з ягід черемшини.

Фестиваль української середньовічної культури

Аби краще уявити, як функціонувала Тустань, та, як її обороняли, варто відвідати етнофестиваль. Його традиційно проводять влітку наприкінці серпня. Фестиваль дає змогу перенестися у середньовіччя й на власні очі побачити лицарські двобої, взяти участь у кінних турнірах, зануритися у вир середньовічної української музики і танців.

Програма заходу також передбачає нічний штурм фортеці, вечір біля ватри, вогняне та лазерне шоу й виставку ремісництва. Квиток на фестиваль коштує від 170 гривень, однак якщо ви хочете скористатися наметовим містечком, душем, а також мати можливість взяти готові дрова для багаття, то доведеться доплатити ще 100 гривень.

Як доїхати

До Урича на час фестивалю ходять автобуси зі Львова, така поїздка обійдеться Вам у 160 гривень в обидва боки. Якщо ж Ви їдете своїм автомобілем, то можете скористатися трасою Київ-Чоп. Коли ж Ви хочете подивитися Тустань в іншу пору року, краще взяти екскурсію зі Львова, таке задоволення коштуватиме близько 250 гривень мінімум. У цю суму входить трансфер, екскурсія Тустанською фортецею та екскурсія музеєм.

Де зупинитися

Якщо Ви плануєте відвідати етнофестиваль, то доведеться кілька ночей провести у наметі. Звісно, ще є можливість домовитися із місцевими і переночувати у сільській хаті, однак ціна ночівлі може стати для Вас сюрпризом. Туристам здалеку можна було б скористатися готелями або хостелами Львова. Хостел у середньому коштує від 200 до 1000 гривень за ніч. За ночівлю в готелі доведеться віддати від 700 до трьох тисяч гривень.

Наймальовничіші краєвиди Тустанська фортеця і селище Урич дарують відвідувачам влітку та восени, однак якщо Вам вдалося викроїти час в інші пори року, не сумнівайтеся вирушайте у мандрівку, адже емоційна розрядка та відпочинок від шумного міста Вам гарантовані.

Евеліна Котлярова