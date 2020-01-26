Івано-Франківськ: місто смаку та історії

Станіслав, Станиславів, Франківськ або просто «Франик» — Івано-Франківськ називають по-різному і туристи, і місцеві жителі. Але всі вони впевнені в одному — сюди хочеться повертатися знову і знову за красою, комфортом і смаколиками.

«Архітектура — це застигла музика», — говорив німецький філософ Фрідріх Вільгельм Шеллінг. Місто увібрало в себе більшість стилів. Тут Вам бароко, і неоготика, і ар-нуво, і конструктивізм — всього не переслухати. Застигла музика міста почала формуватися з 1662 року, коли Станіслав отримав магдебурзьке право. Тоді ж і починається спорудження міста-фортеці, яке мало захищати від набігів кримських татар і бути опорним пунктом на Галицькій землі для родини Потоцьких.

Що подивитися

Фортецю будували за наказом засновника міста, графа Андрія Потоцького, за останнім словом новітньої фортифікації. Це був шестикутник, на краях якого розташувались бастіони — зовнішні п’ятикутні укріплення. Творцем укріплень був військовий інженер Франсуа Коррассіні. Сьогодні зберігся тільки один реконструйований бастіон, який є галереєю. Там є сувенірні крамнички, магазини і ресторани.

Поруч із Бастіоном розташовується ще одна пам’ятка того часу — Колегіальний костел Непорочного Зачаття Діви Марії XVII століття, що був усипальницею Потоцьких. Зараз тут розташований художній музей, що містить унікальні зразки образотворчого, народного та сакрального мистецтва краю.

Наступна будівля — Кафедральний собор Святого Воскресіння. Фасад собору увінчаний величними скульптурами і меморіалами митрополитів та єпископів. А у самому храмі на туриста чекають фрески та ікони.

Як і кожному місту, що отримало магдебурзьке право, Станіславу збудували ратушу. Однак через пожежі і війни остання ратуша — аж четверта. Через те, що це найвища споруда міста (висота 16-поверхового будинку), тут відкривається надзвичайний вид з оглядового майданчика. Цікавим зразком промислової архітектури є будівля пивзаводу, який побудовано у стилі бароко. Зараз тут знаходиться фастфуд, хоча власники будівлі обіцяли зробити музей пивоваріння.

У Івано-Франківську всі пам’ятки архітектури зосереджені у центрі, тому навіть просто безцільно прогулюючись Стометрівкою або вулицею Шевченка, Ви будете натрапляти на будинки просякнуті історією.

Де поїсти

Івано-Франківськ — справжня мрія для туриста-гурмана. Адже в місті поєднуються усі три важливі складники: смачна їжа, гарна подача і затишне місце. Тут можна і посидіти тихо у сімейному колі, і запланувати ділову зустріч, і просто погомоніти у барі з друзями.

Manufactura — це маленьке європейське кафе з великим асортиментом гофр. Тут їх більше тридцяти: солоні і солодкі, з морозивом або з вершками, м’ясом чи овочами… Обирати буде з чого. Звісно, можна замовити сніданок, гарячі страви та інші десерти, якщо гофри не смакують.

Fabrica — італійський ресторан з українськими, переважно фермерськими, продуктами. Для прикладу: немає піци з морепродуктами, але є піца з гірською фореллю; паста не з печерицями, а із карпатськими грибами.

Delikacia — кафе-кондитерська, де снідати можна не тільки вранці. Тут подають авторські коктейлі, каву свіжого обсмажування і запашні трав’яні чаї. А десертів, звісно, справжнє розмаїття. Спробуйте «Наполеон» і еклери.

Mondays café&store — це простір, де поєднуються користь і смак. Тут тільки здорова їжа, від якої не з’явиться кілька зайвих кілограмів. Заклад також пропонує фреші.

Лілія Левицька