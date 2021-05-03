Маршрут вихідного дня

Після напружених робочих буднів єдине що хочеться, це вирушити у відпустку.. Проте, не кожен може собі дозволити тривалий відпочинок. А від цього, однозначно, не варто відмовлятися.

Якщо ви мешканці центральної України, то ми знайшли для вас нову туристичну місцину, де ви зможете відволіктися та розвіятися від міської метушні. Головне тепер — обрати день та зазирнути до прогнозу погоди. Ми добре підготувалися, тому обрали саме ту локацію, де ви точно не були.

КАЗКОВА ХАТКА що на Житомирщині

Запам’ятовуйте: Старий Солотвин — Мисливський, або, як його ще називають, Рибальський будиночок.

До пункту призначення зручно дістатися електричкою — необхідно доїхати до селища Рея, а звідти годину пішки. Автівкою буде швидше — головне дістатися Житомира, а потім звернути на Бердичів.

Розташована на Острові кохання, хатинка, вражає своєю колоритністю кожного туриста, бо знаходиться в надзвичайно мальовничому куточку.

А тепер: чому хатина “казкова”? Відповідь на таке довгоочікуване запитання ви отримаєте, коли прибудете туди(усі секрети не розкриваємо, але фото говорять самі за себе).

Це ідеальне місце для романтичної вечері, можливість побути наодинці зі своїми думками та усамітнитися(щоправда лише у будні, адже у вихідні сюди приїздить багато туристів), бо локація знаходиться на річці та має містичний, і водночас, чаруючий вид.

Місцеві мешканці стверджують, що в будиночку досі витає душа рибалки, який покінчив життя самогубством через нерозділене кохання. Також ходить легенда, що в річці, яка оточує острів, живуть лісові мавки. Розповідають, що вони тільки те й роблять, що чекають кого б то звабити. Тому будьте обачні зі своїми думками та контролюйте реальність:)

Острів створений штучним шляхом у 1970-тому році, а хатину звели у 85-тому. Побудована з дерева, на якому вирізьблено та розфарбовано багато різноманітних візерунків. Від будиночка на берег веде вузький дерев’яний місток, який, на жаль, у поганому стані. Потрапити всередину не вийде — двері зачинені, але вигляд зовні повністю це компенсує. Раніше острівець був улюбленим місцем рибалок та мисливців. Вони залишались там для перепочинку та схову під час дощу, аж поки острівець не став туристичним місцем та не набрав популярності. Найкраща пора року для візиту — осінь, хоча чому б не завітати до казки під час буяння та цвітіння навесні?

Можна приїхати зі своїм наметом і заночувати під зоряним небом, прямісінько навпроти острова з будиночком. Уявили вже? Відпочинок серед природи точно вийде вдалим та піде на користь! Також це, беззаперечно, прекрасна локація для фотосесій та сімейного відпочинку.

Не забувайте, що важливою складовою якісного відпочинку є не тільки місце, але й весела компанія.

Єлизавета Кушнір