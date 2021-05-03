Італія – країна гарячого сонця та яскравого колориту. Кожного року тисячі туристів зі всього світу відправляються туди, щоб познайомитися з багатобарвною історією, смачною їжею та особливою атмосферою, що відчувається у кожному куточку країни.

Перш за все, коли приїжджаєш в Італію, впадає в око її незвичність та особливість. Саме про цю країну можна сказати, що її не сплутаєш ні з якою іншою. Таке відчуття, що потрапляєш у минуле: вулички різних міст нібито переносять Вас у Середньовіччя. Історичність пронизує все навколо. Мощені вулиці, фасади будинків, пам’ятники – вся нова та стара архітектура виконана в одному стилі та передає дух Італії.

Венеція – диво на воді

Гадаю, не буде перебільшенням сказати, що Венеція – це одне з найпопулярніших міст Італії. Навіть Рим поступається місцем перед її фарбами. Місто досить невелике та неначе створене з кришталю. Іноді навіть доторкнутися до нього страшно, таке воно повітряне та мальовниче.

Є реальний світ, а є Венеція, і єдине як вони перетинаються – це натовпи приголомшених туристів. Місто живе коштом туризму. Блукаючи його чарівними вуличками, мене не покидала думка: як же тут живуть самі венеціанці? Вузенькі тісні дороги, де неможливо розминутися, облуплені старі будівлі, що забороняється ремонтували та оновлювати на сучасний лад, замість транспорту – гондоли та річний трамвайчик. Все для туристів і, здається, нічого для мешканців.

У Венеції Вам доведеться багато ходити. Тому що, як би дивно це не звучало для нас, жителів звичайних міст, там немає ні машин, ні громадського транспорту. Єдине виключення: вапоретто – річний трамвайчик. Одна з найважливіших речей, яку Ви повинні зробити в Венеції – покататися на ньому. Річний трамвай для туристів – це найкраща можливість оглянути Великий канал, який розділяє місто навпіл.

А ще Вам потрібно обов’язково побувати на Сан-Марко – головній міській площі Венеції. Сан-Марко є релігійним, адміністративним та туристичним центром міста. Головне пам’ятайте, що на центральній площі не можна годувати голубів! Їх там величезна кількість. Вони спокійнісінько ховаються собі від жари в маленьких фонтанчиках та сидять на кожному ліхтарі. Для того, щоб голуби не псували фасад, їх строго забороняється годувати. Покаранням у разі порушення для Вас стане штраф у 200€.

Любителів сувенірів Венеція порадує не звичайними магнітиками на холодильник (хоча й вони також будуть), а знаменитим венеціанським кришталем та мереживом, якими вона здавна славилася.

Італія досить дорога країна для відвідування, а Венеція – це взагалі одне з найдорожчих міст світу. З цих самих міркувань, якщо Ви віддаєте перевагу більш бюджетному відпочинку, Вам краще оминати будь-які ресторани та кафе. Хостели також будуть занадто дорогими, тому не варто залишатися у Венеції на ніч. Найкращий варіант – це приїхати зранку швидкісним поїздом та ввечері повернутися назад. Це не займе багато часу, але значно зекономить Вам кошти. І головне! Візьміть з собою фотоапарат, бо в Венеції Вам неодмінно захочеться багато фотографувати.

Сірміоне – чарівний куточок озера Гарда

Сірміоне – відоме курортне містечко, що знаходиться на озері Гарда. Воно прославилося своїми термальними джерелами з унікальними лікарськими властивостями. Внаслідок маленьких розмірів має незначну кількість пам’яток архітектури. Одна з найголовніших – це замок Скалігерів, замок на воді.

Вхід до фортеці Скалігерів можна здійснити за допомогою розвідного мосту, який зберіг первісний вигляд крізь багатовікову історію. Внутрішнє умеблювання замку втратило середньовічний вигляд і від загального виду майже нічого не залишилося. Бокові вежі будівлі об’єднані переходами, а спеціально для туристичних цілей використовується так звана вежа мастей (висотою трохи менше ніж 50 м), яка відкриває величезні горизонти для огляду.

Проте найдивовижніше, найзахоплююче в Сірміоне не джерела, не архітектура, а місцеві краєвиди. Лежачи на пляжі, омитому криштальною водою, Ви з легкістю можете споглядати високі затуманені гори, які добре видніються з берега.

Верона – місто, прославлене Шекспіром

Якщо є речі, які не потребують представлення, то це саме Шекспір. Серед безлічі його геніальних робіт є одна, що найбільш полюбилася читачеві – історія Ромео та Джульєтти. Завдяки культовій трагедії Верона стала легендарним містом, яке досить успішно конкурує з Венецією та Римом. Вона також славиться численними пам’ятками Середньовіччя та Ренесансу. Верона навіть була включена в список об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Найвідоміша пам’ятка міста – це, звичайно ж, будинок Джульєтти, у якому нібито проживала шекспірівська героїня. Але насправді дім існує з XVIII ст., тому зрозуміло, що ніяка Джульєтта в ньому не жила.

На початку 2000-х років у будинку відкрили музей з балконом, шлюбним ложе та костюмами героїв.

У дворі стоїть пам’ятник Джульєтті, вилитий з бронзи. Подейкують, що якщо потерти їй праву грудь, то людину очікує удача в коханні. Ця знаменита чутка привела до того, що на потемнілому від років пам’ятнику є одне світле, затерте до блиску місце – грудь Джульєтти. Туристи стоять у довгій черзі, щоб саме так, потираючи, сфотографуватися.

У якийсь момент прийшла мода писати Джульєтті записки та клеїти їх на стіну будинку. Проте листів стало забагато, тому віднедавна це заборонили робити. Замість цього люди почали писати на стінах.

Аліна Хомченко