Венеція – музей на воді

Романтика, магія, натхненність – усе змішалося в найвідвідуванішому місті Італії – Венеції. Лише після одного візиту вам захочеться не просто повернутися до італійської перлини, а залишитися там назавжди.



Собори, палаци, канали, провулки, які утворюють цілі лабіринти, прогулянки на гондолах і ще багато дивовижного, що назавжди залишить слід у вашому серці.

З урахуванням того, що Венецію щороку відвідує 15 мільйонів туристів – бронювання готелю за день чи два до подорожі набуває статусу «місія нездійсненна». Рекомендуємо вирішувати питання проживання заздалегідь, по можливості – за два тижні, а найкраще – за місяць, коли є можливість не лише відштовхуватися від зовнішнього вигляду готелю, а й від його вартості та місцерозташування. Багато залежить від сезону запланованої поїздки. Середня вартість номеру в затишному готелі в «гарячий» сезон за 3 ночі – 800 євро, тобто – приблизно 24 тисячі гривень.

У місто можна дістатися потягом, який курсує кожні дві години з Болоньї. Вартість одного квитка вам може обійтись від 18 до 30 євро, або ж 540-900 гривень. Після приїзду не забудьте придбати квиток на морський пароплав за 7 євро – 210 гривень, аби заощадити гроші на подорож до найближчих островів. Звичайно, можна скористатися послугами катерів-таксі, але це досить дороге задоволення, яке вартуватиме від 110 євро– 3300 гривень. Головним ритуалом у місті каналів для багатьох туристів стала поїздка на гондолі, що розкриє потаємні куточки різностилевої архітектури, яка щороку втрачає свою цілісність, але таки зберігає велич. Така романтична прогулянка водною стихією коштує 80 євро, або ж 2400 гривень.

Вхід майже в усі туристичні місця – безкоштовний. Платні архітектурні шедеври вартують своїх грошей, адже саме вони створюють той славнозвісний італійський шарм: готичні собори, деякі з яких будували століттями, барокові палаци, наповнені всілякими коштовностями та картинами відомих художників, арки у візантійському стилі, вулички- лазівки, де, можливо, ховався Казанова від своїх численних коханок та їх чоловіків.

Наш «маст сі» лист: Площа й Собор Святого Марка, палац Дожів, музей Коррер, Палац Святої Софії, острови Мурано й Бурано, церква Санта Марія делла Салюте, музей Да Вінчі, Собор Санта-Марія Глоріоза деї Фрарі, а також Міст зітхань. Останнє місце, до речі, складно оминути, якщо ви гуляєте пішки Венецією.

Крім запропонованих нами архітектурних пам’яток, тут знаходиться багато сувенірних і ювелірних крамниць, де кожен знайде річ на згадку про подорож. Все місто – ніби старовинний музей, експонати якого, здається, оглянути й осягнути повністю неможливо. З кожним приїздом до Венеції, ви відкриватимете для себе нові факти та місця. Мабуть, у цьому її привабливість.

У місті майже на кожному кроці є крамнички, вуличні кафе, кав’ярні та ресторани. Задовольнити свої гастрономічні бажання не складно – італійська кухня славиться різнобарвністю страв. Їжа тут – не лише смачна і ситна, але й корисна, адже виготовляється з продуктів високої якості. Дві кульки лимонного морозива, гігантський кусок піци-салямі вам обійдуться в 4 євро – 120 гривень. Щоб наїстися на весь день, ви можете придбати цілу піцу в пекарні чи магазині за 7-12 євро – 210-360 гривень чи замовити в ресторані у два рази дорожче. Також рекомендуємо спробувати лазанью, канелоні, пана коту чи тірамісу, які вважаються класичними італійськими кулінарними шедеврами.

Італійці говорять, що серед провулків, каналів і мостів люди знаходять своє призначення. Ця філософія пояснює, що ніхто не знає, куди вас приведе це місто, як і ваші бажання.

Ярина Грунська