Клевань — українське селище кохання

Я давно хотіла відвідати Тунель кохання в селищі Клевань, що на Рівненщині. Вперше побачивши його на фотографіях, я була у захваті. Мені не вірилося, що це справжні кадри, а не фотошоп. Тому складаючи черговий маршрут подорожей по Україні, я без жодних сумнівів внесла Клевань в список місць, які обов’язково потрібно відвідати. Заінтригувала? Тоді давайте дізнаватися подробиці.

Звертаю увагу, що є Клевань 1 і Клевань 2. Тунель знаходиться в другому. На вході відвідувачів урочисто зустрічає акордеоніст, продавчині пропонують чай, каву і магніти. Загорнутий в зелено-жовті листя, Тунель виглядав приголомшливо! По обидва боки його оточують густо-насаджені дерева. Сонячні промінчики торкалися землі тільки в деяких місцях, тишу і усамітнення порушували ганяючі по гілках білки і спів птахів. Справжня романтика.

Ступивши на колію, ноги вели мене самі. Підсвідомість і тіло у цей момент існували окремо. Мені здавалося, що я потрапила в казку. Скільки не фотографуй Тунель, охопити повну матрицю на телефон неможливо, отже потрібно їхати.

Тунель кохання тягнеться приблизно один кілометр. Кажуть, що якщо закохані візьмуться за руки, загадають бажання і пройдуть Тунель, воно обов’язково збудеться. Своєю красою і романтизмом Тунель кохання заслужив величезну популярність. Щорічно в Клевань з’їжджається багато туристів з усіх куточків України.

У 2014 році японський режисер Акійоші Імазакі зняв романтичну драму “Клевань: Тунель Кохання”, в якій описав історію українського чуда. Крім цього японська компанія Fujifilm зняла там рекламу. Як бачите, закохуються в тунель не тільки українці.

Біля входу в Тунель кохання ми побачили багато різнокольорових стрічок з іменами закоханих. Весільні пари приїжджають сюди не тільки на фотосесію, а щоб спільно посадити квіти, які символізують їх почуття. Гарна традиція, правда?

Виникнення тунелю кохання

Існує кілька версій. Є більш достовірні, але мені так до душі любовні історії. Вони, як правило, вигадані, але не менш цікаві. Таке романтичне місце не могло залишитися без любовної історії, шкода, трагічної.

За переказами, давним-давно в селищі жила закохана пара. Хлопець та дівчина не могли жити одне без одного і вирішили одружитися. Все було б чудово, якби не батьки нареченої, що заборонили їм бути разом. Від безвиході дівчина кинулася в болото біля колії і потонула. Коханий пішов шукати її і пропав. З того часу його ніхто не бачив. Тепер вони разом назавжди, а їх душі допомагають закоханим зберегти любов.

Ще одна версія бере свій початок з радянських часів. Густа посадка дерев утворилася не випадково, а спеціально. Для того, щоб замаскувати військову базу і прилеглі до неї залізничні колії. Дерева спеціально висадили дуже густо і близько до рейок, щоб з повітряного простору ніхто не міг помітити пересування поїзда, що доставляє продовольчі та бойові припаси на базу.

Третя версія, вважається найбільш достовірною. Ця ділянка залізниці з’єднує село Клевань і Оржівський деревообробний комбінат. Він тягнеться 3 км. З них 1 км закутаний заростями. Так ось, у той час, тут постійно курсував потяг, що доставляв працівників в комбінат. Після того, як рух поїзда припинився, шляхи заросли травою, гілками дерев і кущів, утворюючи зелений тунель.

Зараз творцем тунелю кохання є поїзд, що курсує три рази на день. Він обламує гілки, роблячи з них природну арку. Тому, будьте уважні!

Коли краще їхати в Тунель кохання

Краще відвідати це місце у вересні. У цей час не докучають комарі. Майте на увазі, якщо будете їхати влітку, візьміть засіб від комарів. Щодо натовпів людей: я їх не бачила. Може мені поталанило, і я обрала вдалий час.

Все ж таки, вважаю, що не має значення, у яку пору року відвідати це місце. Головне їхати не в міжсезоння, коли сіро і дощитиме. Бачила зимові фото: вони просто казкові.

Що ще подивитися в Клевані

Селище Клевань, за словами істориків, існувало ще в XII столітті. У той час воно називалося “Коливань”. Багата природа цього краю подобалася російським князям. Вони приїжджали сюди полювати. Один з них побудував тут замок.

Клеванський замок

Крім тунелю кохання в стародавньому селищі Клевань зберігся замок, закладений князем Михайлом Чарторийським у 1458 році. Добудовував спорудження син князя Федір, оточивши його міцними кам’яними стінами і глибоким ровом, який наповнювався водою річки Стубли. Спорудження добре збереглося до нашого часу, але стіни потребують реставрації.

Церква Різдва Христового

Церква розташована біля Клеванського замку, в центральній частині селища Клевань. Храм був побудований 1777 року на гроші сім’ї Чарторийських. У 1844 церква Різдва Христового була доповнена ошатною та величезною дзвіницею.

Благовіщенський костел

Благовіщенський костел є пам’яткою архітектури національного значення. Храм був побудований у 1590 році, князем Юрієм (Єжи) Чарторийським. Він був першим зі свого роду, хто поміняв православну віру на католицьку. Побудова говорила про серйозність його намірів. Спочатку храм був дерев’яним, але до 1610 року його повністю звели в камені, прикрасивши великим вівтарем, розробленим відомим на той час архітектором Карлом Дольче.

Джерело «Безодня»

Не обійшлося в Клевані і без містики. На краю селища знаходилось цілюще джерело під назвою «Безодня». За переказами, колись на цьому місці стояла церква Святої Діви Марії, але після навали татар вона пішла під воду. Вода в джерелі не замерзає, навіть в сильні морози. А іноді під водою люди бачать золотий хрест потонулої церкви.

Як доїхати в Тунель кохання

Машиною:

Від Києва в Клевань близько 350 кілометрів. Найкраще їхати трасою Київ-Чоп. Доїжджаєте до Рівного, потім курсуєте по трасі Н22. Через 27 кілометрів поворот направо (ви побачите табличку). Коли в’їдете в селище, праворуч буде ще один покажчик. Він доведе до залізничної станції.

Своїм ходом

З Києва:

Поїздом Київ-Ковель. Їхати потрібно до станції Клевань. Відправляється з Києва о 19:54, пребуває о 2:39. Від зупинки до тунелю близько 250 метрів. Тільки ось час прибуття не дуже зручне.

З Луцька:

Маршрутки Луцьк-Рівне курсують щопівгодини. Ходять також автобуси.

Електричка Луцьк-Здолбунів відправляється о 6:50 і о 11:05; Ковель-Могиляни о 8:32; Ковель-Здолбунів о 19:20.

з Рівного:

Маршрутки ходять з автостанції біля залізничного вокзалу, а також з автовокзалу на вулиці Київській.

Надія Юнацька