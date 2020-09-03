Де відпочити восени у Карпатах

Осінні Карпати мають особливий магнетизм. Мальовнича природа, походи в гори, сезон грибів, приємний клімат… Принади цього краю можна перераховувати безкінечно. Ми підібрали топ-5 місць для відпочинку у Карпатах восени.

Місто Коломия, Івано-Франківська область

Коломия – одне із найстаріших міст Галичини, що розташоване на лівому березі річки Прут.

Невеличке й затишне, але доволі поважне, адже є адміністративним та одночасно районним центром Прикарпаття. За останні роки Коломия перетворилася на потужне туристичне місце, куди з’їжджаються гості не тільки з усієї України, а й з-за кордону.

Візитівкою міста є унікальний Музей писанки, споруджений в оригінальній формі великого пасхального яйця висотою 14 м. Експозиція музею наразі налічує понад 12 000 писанок і декоративних яєць з колекцій з різних регіонів України та країн світу. Також музей має цікаву традицію: відомі політичні діячі, які завітали до цього місця, за допомогою розтопленого бджолиного воску і писачка залишають свій автограф на поверхні білого яйця. А далі майстри його прикрашають, створюючи оригінальну писанку.

Обов’язково потіште себе місцевими скарбами. Щочетверга рано-вранці у Коломиї влаштовують базар вишиванок, на якому ви зможете придбати сорочки з вишивкою ручної роботи, автентичні сувеніри і традиційні карпатські частування.

Місто Рахів, Закарпатська область

Рахів – найбільш високогірне місто України, розташоване уздовж річки Тиси між гірськими хребтами. Тільки-но уявіть: перепад між верхньою і нижньою вулицями міста становить цілих 800 метрів!

Осінній відпочинок у Рахові неможливо уявити без відвідування Карпатського біосферного заповідника, який був створений для збереження природних комплексів Українських Карпат. Тут панує цілюща атмосфера: дивовижна тиша, казкові краєвиди, чисте гірське повітря, відлуння трембіти. Проїхавши усього 13 км від міста у сторону Ужгорода, ви потрапите у село Ділове. Просто край дороги тут розташований геодезичний знак, що символізує географічний центр Європи. Усміхніться і зробіть фото на згадку!

Традиційно на початку вересня Рахів перетворюється на справжню столицю бринзи – тут влаштовують фестиваль. На ньому ви зможете пізнати усю гуцульську гостинність і силу народних звичаїв. На вас чекатиме дегустування сиру та страв національної кухні, виступи фольклорних колективів і розповіді про життя чабанів на полонинах.

Селище Верховина, Івано-Франківська область

Верховину називають центром гуцульської культури. Цей край зберігає безліч легенд: про дівчину Марічку, яка рятувала село від ворогів, про скарби Довбуша, що заховані далеко в горах і багато інших. Тому не полінуйтеся помандрувати природними та архітектурними пам’ятками Верховини, аби насолодитися красою пейзажів і місцевими оповідками.

Одним із таких місць є дім-музей легендарного кінофільму «Тіні забутих предків». У цьому будинку під час зйомок відомої екранізації твору Михайла Коцюбинського протягом семи місяців жив і працював кінорежисер Сергій Параджанов. Цей фільм потрапив у двадцятку найкращих світових стрічок і приніс митцю феноменальну славу. Зараз в експозиції музею представлені речі, що так чи інакше пов’язані з кінострічкою. Це світлини, предмети побуту, національний одяг. Родзинкою колекції є весільна ґуґля – традиційний український верхній одяг із каптуром. Саме у нього був одягнений головний герой кінострічки Іван Миколайчук.

Мукачево, Закарпатська область

Українська «міні-Європа» – саме так називають Мукачево усі, хто хоч раз був гостем міста. Порівняння з Європою не є випадковим, адже невеличкі затишні вулиці Мукачева дійсно мають спільні риси з Прагою або Краковом.

На центральній площі міста зосереджені основні пам’ятки. Пройдіться пішохідною зоною і озирніться навколо. Ось височіє ратуша, яка вже встигла стати головною візитівкою Мукачева, трохи далі кафедральний костел Святого Мартина – покровителя міста, поруч – готична каплиця Святого Йосипа, прикрашена середньовічним розписом. Обов’язково відшукайте пам’ятник сажотрусу! Подейкують, що зустріч з ним неодмінно принесе удачу.

Якщо виникне бажання відпочити від міської метушні – вирушайте до замку Паланок. Велич фортеці вражає, недарма її вважають перлиною архітектури західної України! Розташована на висоті 68 м на вершині згаслого вулкану, вона займає майже 14 тисяч квадратних метрів. Фортеця поділена три рівні: Верхній, Середній і Нижній замки. На території розташовано музей історії, пам’ятники колишнім власникам, оглядові майданчики та цікаві крамнички.

Аліна Сандига