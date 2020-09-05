Кольмар – місто лелек

Перетнувши кордон Франції, туристи зазвичай прямують до найпопулярніших міст країни – Парижа чи Ніцци, але не лише ними славиться край нескінченної романтики та свіжих багетів.



Існує місцева легенда, що всі лелеки, які відлітають у вирій, насправді прямують у маленьке містечко на сході Франції – Кольмар. Принаймні так стверджують містяни, які приваблюють цим фактом мандрівників.

Кольмар – відображення шани до історії міста, його архітектури, культури та традицій, що проявляється в найрізноманітніших аспектах. Мешканці міста ніколи не перебудовували чи реконструювали фасади будинків, намагаючись залишити їх оригінальний вигляд. На думку французів, вони мають зробити все, щоб зберегти атмосферу затишного містечка за часів його створення: вузькі вулички, дороги, змощені бруківкою, маленька річка, що пролягає через усе місто, сімейні кав’ярні, магазинчики із сувенірами, доброзичливі мешканці та юрба туристів.

У місті лелек є чимало комфортних готелів, де вас порадує не лише зовнішній вигляд, а й ціни та розташування. Наш вибір – Hotel Turenne, середня вартість одного номера для двох на дві ночі вартуватиме приблизно вісім тисяч гривень. Сама будівля розташована в історичній частині міста, неподалік Собору Святого Мартіна. Храм виконаний в готичному стилі та вважається однією з вагомих історичних, культурних й архітектурних пам’яток Європи. Його відвідування не становить великих труднощів: прохід зазвичай вільний і безкоштовний. Характерною особливістю пам’ятки є прокладений довкола канал.

Цікавим відкриттям для нас став музей іграшок, де найрозважливіші дорослі знову відчувають себе дітьми. В музеї можна знайти першу модель ляльки Барбі, маріонетки, іграшки на моторах, різноманітні копії моделей потягів, які захоплять своєю різнобарвністю та реальністю хлопчаків і дівчат. Особливо популярними стали м’які іграшки у вигляді лелек.

Для того, щоб задовільнити свої гастрономічні бажання, варто завітати на найбільший міський ринок, який розташований в будівлі колишнього великого сараю для худоби, сьогодні така родзинка приваблює багатьох туристів. Ви можете придбати популярні французькі продукти – найбільш продаваним продуктом є вино. Воно, крім лелек, є візитівкою не лише міста Кольмар, а й краю Ельзас.

Найсмачнішу місцеву каву варять в Cafe Patisserie Dussourd, велика філіжанка капучіно чи лате вартуватиме чотири євро – 120 гривень, а ось солодке вам обійдеться значно дешевше – від 2 євро, тобто 60 гривень: еклери, пана кота, торт « Шварцвальд».

Якщо головне завдання для вас – скуштувати класичну французьку кухню, то «La Soi» – саме те, що ви шукаєте. Традиційна французька випічка з великим вибором начинки: від солоної до солодкої. Середня вартість такого тарту від семи до п’ятнадцяти євро – 210 – 450 гривень. Цікавий факт: заклад має мішленівську зірку. Незважаючи на те, який заклад ви оберете, завжди замовляйте келих вина, адже у Франції, найбільшій країні-виробнику, букет завжди розкривається особливо і неповторно.

Мешканці Кольмара практично всі стали ріднею. Не дивлячись на те, що населення міста налічує майже 70 тисяч осіб, зазвичай їх пов’язують далекі родинні зв’язки. Містяни дуже чуйні: якщо ви в місті проїздом і не маєте місця ночівлі чи потребуєте допомоги з транспортним засобом, вони без вагань підтримають вас.

Про Кольмар можна говорити багато, адже це абсолютно унікальне місто з власною історією, атмосферою і традиціями. Ще одна порада: не користуйтеся послугами гіда, спробуйте пізнати місто самостійно чи за допомогою містян.

Ярина Грунська