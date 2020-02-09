Італія: північ VS центр

Що відомо про Італію? Це колиска моди, піци й морозива. Переважно туристи їдуть до Риму оспіваної Шекспіром Верони. А що ви знаєте про інші куточки країни? Ми порівняємо відпочинок у найвідоміших містах – Римі, Вероні та у менш популярних – Феррарі та Остії.

Спокійна й тиха Феррара

Почнемо з північного боку. Тут, за 340 км від Риму, розташована Феррара. ЮНЕСКО оголосила історичний центр міста надбанням людства. Місто відоме своїми історичними та культурними пам’ятками, найвідоміші з яких – замок герцогів д’Есте, Кафедральний собор та Діамантовий палац. У центрі мало автомобілів, проте є безліч велосипедних доріжок. Їх більше, ніж тротуарів. Недарма Феррару називають містом велосипедів. Тут на них їздять як прості робітники, так і люди в ділових костюмах, що поспішають назустріч.

У місті нечасто можна зустріти людей, які б ішли пішки за продуктами. Якщо італієць бачить жінку з великими пакетами, то неодмінно запропонує свою допомогу. До того ж, народ тут дуже відкритий: вони легко можуть зробити комплімент зовсім чужій людині. От ідеш вулицею, а тобі незнайома людина каже «Bella» (красивий). І здається, що у них з обличчя ніколи не сходить усмішка.

Тут, як і в багатьох інших італійських містах, є маленькі базарчики, на яких торгують новим одягом. Наприклад, джинси можна придбати за 10 євро, кардиган за 8 євро. А якщо вміти добре торгуватися, то все це може вийти ще дешевше.

«Здається, що в Феррарі все просякнуте духом Відродження. Тут приємна, спокійна атмосфера, трохи туристів і дуже багато велосипедистів. Пам’яток для такого невеликого міста тут вистачає», – ділиться враженнями туристка Оксана.

Вічний Рим

Наступна зупинка – Рим. Тут ставлення до туристів зовсім інше: на вас не звертатимуть увагу та не осипатимуть компліментами, як у Феррарі. А на вулицях столиці звідусіль чути українську чи російську мову. Відомо, що тут безліч туристів, тому всі на них заробляють. Навіть звичайні магніти коштують від 3 євро .

Щодо пересування, то машин тут значно більше, а велосипедів, навпаки, мало. Квиток на громадський транспорт коштує 1.50 євро на 100 хв. незалежно від виду.

«У Римі прекрасно все: від стародавньої історії до красивих дверних ручок. Сюди потрібно приїжджати, щоб гуляти, смачно їсти, фотографувати все і постійно вигукувати: «вау!». Тут чудово губитися, самостійно розбиратися в карті, заходити в магазинчики, кафе і ресторани, їсти піцу, сир, пити запашну каву! Я точно знаю, що ніхто не може встояти перед італійським морозивом», – розповідає мешканка Дарина.

Романтична Верона

На північному сході розташована Верона. Місто визнане спадщиною ЮНЕСКО завдяки своїй архітектурі. Здається, що це місто ніколи не спить. Навіть пізно вночі тут багато людей. Вони гуляють вуличками, фотографуються чи просто стоять біля кав’ярень та п’ють ігристі вина. У цьому місті неймовірна атмосфера часів Монтеккі й Капулетті.

Сонячна Остія

Остання зупинка – Остія. Це найближче від столиці місто з виходом до моря. З визначних місць – церква Марії Цариці світу та набережна-променад. Людей з велосипедами тут можна зустріти нечасто, а усі стоянки переповнені автомобілями.

Тут бізнес процвітає навіть на пляжі, де придбати можна все: від креветок до пляжного купальника. Та не поспішайте погоджуватись на оголошену ціну. Якщо добре поторгуватись, то можна купити необхідну річ удвічі дешевше! Тут все місто прокидається ввечері: саме тоді всі гуляють набережною чи сидять у кав’ярнях, співають у караоке.

«Мені подобається Остія за чисті піщані пляжі й напівдзеркальну воду. Дуже багато місцевих приходять сюди відпочивати. Це говорить про те, що можна сміливо тут купатися і нічого не боятися», – Владислав, турист.

Чим ближче до півночі, тим більш привітні люди, більше велосипедів та спокійніше навколо. Можливо, це пояснюється кількістю відпочивальників, можливо, менталітетом місцевих жителів, а можливо, чимось зовсім іншим. Але в цьому вся Італія. Ця країна приваблива в будь-яку пору року та в будь-якій частині. Недарма безліч туристів щороку приїжджає помилуватися її красою.

Іванна Підборська