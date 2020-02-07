Лицарська фортеця на Житомирщині

Мало хто знає про українські перлини, архітектура яких готова поконкурувати із західною. Так, наприклад, «Замок-музей Радомисль», архітектурна та історико-культурна перлина поліського краю, сьогодні — багатофункціональний історико-культурний комплекс. На його території розташований музей домашньої ікони, ресторан, готель та ландшафтний парк.

Квиток та екскурсія коштують 150 гривень для однієї людини. У багатьох туристів часто закрадаються сумніви: оглянути пам’ятку самотужки чи в супроводі екскурсовода? Обравши другий варіант, ви точно не пошкодуєте.

Густа рослинність стала затишною домівкою для птахів. Романтизму надають містки, водоспади, старовинні скульптури та острівець у вигляді серця. Гуляючи цим місцем, ви відчуєте відголоски вікової історії. Середньовічний інтер’єр, товсті кам’яні стіни… Виникає таке відчуття, неначе ви опинилися тут у добу лицарів. Але щоб відчути всю ту магію замку, варто лишитися там на ніч. Для гостей надають келії. Також Вам може пощастити потрапити на майстер-клас із виготовлення паперу.

У музеї української домашньої ікони зібрані ікони з усіх куточків України. Колекція Ольги Богомолець становить 5000 експонатів. У різних регіонах образи святих зображали по-різному. В одних майстрів вони усміхаються, в інших — з яскравим рум’янцем на щоках. У музеї зібрані ікони з дерева, каменю, вилиті з металу, написані на полотні. Є маленькі дорожні ікони, складні (їх можна було перевозити і не пошкодити) і величезні настінні іконостаси. Найдавніша — ікона Святого Миколая Чудотворця. Вона виконана з шиферного каменю.

Експозиція музею займає п’ять залів. Один з них — обрядовий, в якому проводять реєстрацію майбутніх сімей. У концертному залі завжди грає прекрасна музика. Гуляючи замком, ви побачите старовинні предмети побуту, скрині, залізні праски, прядки, а там, де проходить майстер-клас із виготовлення паперу, є навіть човни-довбанки. Заслуговує особливої уваги скульптура Єлисея Плетенецького. Схиливши голову, він читає книгу, а в руці горить свічка. Це задум господині замку і скульптора Волосенка. Також Ви матимете змогу прогулятися прекрасним ландшафтним парком, в якому є рідкісні види рослин. Замок омиває водойма, біля якої можна побачити видр, бобрів та інших «місцевих жителів».

Якщо ви зголодніли, то маєте можливість відвідати трапезну «Віа Регія», яка своєю атмосферою, старовинним посудом, великими дерев’яними столами та стравами занурить у справжню епоху лицарства. Як у справжніх середньовічних замках, у трапезній є справжня фісгармонія. Під час бенкетів, весіль або інших свят музиканти виконують середньовічні твори, а іноді — музику часів Ренесансу.

Отже, якщо ви хочете хоча би трошки зануритись у середні віки, то «Замок-музей Радомисль» зможе виконати вашу забаганку, залишити неповторні враження та емоційне задоволення.

Вознюк Анастасія