Ненав’язливе похитування вагону, кілометри чайних плантацій, спокійна і натхненна атмосфера Шрі-Ланки та гірська прохолода спекотної країни… Елла — це маленьке гірське поселення, з яким «цивілізацію» з’єднує мальовничий залізничний маршрут. Ця дорога — одна з десяти найгарніших у світі.

Дорогою до Елли

Спочатку потрібно придбати квитки на потяг. Дізнатися розклад потягів можна на офіційному сайті Sri Lanka Railways. Сайт має англомовну версію, тож, якщо Ви хоч раз користувалися вітчизняним онлай-сервісом Укрзалізниці, навігація буде зрозуміла навіть інтуїтивно. Купувати квитки треба в залізничних касах, і краще — завчасно.

Ціни на залізничні маршрути у Шрі-Ланці лояльні: квиток на потяг другого класу коштуватиме $1,5. Але пам’ятайте, що семигодинну поїздку в переповненому спекотному вагоні витримають не всі (хіба ви звикли щоліта їздити до бабусі українською електричкою). Квитки краще купувати заздалегідь і на вранішній потяг, тому що серед місцевих мешканців маршрут також дуже популярний.

Коли квитки вже придбані, можна розпочати підготовку до подорожі. Необхідний мінімум, який потрібно буде взяти із собою, складається із засобу проти комах, пляшки води, капелюха, чого-небудь їстівного та теплого одягу. Варто пам’ятати, що з підйомом угору температура стає нижчою, а вологість повітря досягає ста відсотків. На Шрі-Ланці ви не зустрінете бабусь та матусь із дітьми, які закупорюють усі дірки у вагоні, тому потяги їдуть із відкритими дверима й вікнами.

Не розчаровуйтеся, якщо протягом перших тридцяти хвилин з вікна Ви бачитимете тільки рисові поля, бананові дерева і нескінченні села. Найгарніші краєвиди відкриваються пізніше: з’являються перші плантації чаю, поступово зникають селища, ландшафт покриває густий туман.

Транспорт прямує крізь незліченну кількість мостів, кілька тунелів, які полегшують транспортування чаю із плантацій, і зупиняється на станції Хаттон, на якій потяг залишається напівпорожнім: туристи вирушають дивитися на знамениту гору Пік Адама і ексанглійське провінційне містечко Нувара-Елія.

Далі поїзд постійно підіймається вгору. Починається найбільш мальовнича частина маршруту: за всю подорож ні на мить не відведете очей від тих пейзажів! На шляху будуть туманні ліси, височенні гори і найгарніше — нескінченні чайні плантації.

Що зробити під час поїздки?

купити у вагоні-ресторані шрі-ланкійський чай;

повиснути у відкритих дверях і немов летіти;

дати п’ять одній із величезних пальм, які пролітають повз;

махати і усміхатися місцевим жителям.

(Другий і третій пункт є дуже небезпечними, а тому зовсім не обов’язковими.)

«Станція Елла»: де зупинитися?

Після подорожі буде справжнім злочином одразу ж вирушати у зворотному напрямку. Краще запланувати зупинку в Еллі мінімум на дві ночі (один повний день). Це маленьке високогірне село з дзвінкою назвою вважається одним з найкрасивіших місць Шрі-Ланки: тут дійсно унікальний клімат і особлива атмосфера.

Елла розташована між двома гірськими піками — Малим піком Адама і Еллою Рок. Гори, водоспади й пішохідні стежки, прокладені уздовж чайних плантацій, маленькі буддистські храми, неповторний колорит і привітність місцевих жителів, ідеальний місцевий СПА, широкий вибір недорогих гестів і хомстеїв, смачна їжа… Саме це робить Еллу одним з тих чарівних місць, заради яких ми вирушаємо в подорожі до далеких екзотичних країн.

Ідеальним варіантом для відпочинку буде будиночок на пагорбі з терасою, гарним видом і сніданком, який входить у вартість.

Пошуком житла краще займатися заздалегідь. Щоб обрати дійсно хороший варіант, читайте відгуки та не бійтеся ставити власникам запитання.

Залізнична станція розташована внизу, біля головної дороги. До обраного житла краще діставатися місцевим транспортом — тук-туком, проїзд на якому обійдеться вам у долар.

День у Еллі

Коли житло обране, смачні млинці на сніданок з’їдені, а апельсиновий фреш випитий, можна нарешті оглянути місцевість та визначні місця Елли. Околиці міста надзвичайно мальовничі.

Елла ніби створена для прогулянок: ходити вулицями міста приємно і нескладно. Для цього краще виділити окремий день, навіть якщо Ви не плануєте підійматися на вершини Елли, а підйом на кожну з них займе кілька годин.

Гуляти Еллою можна самостійно, але специфіка міста така, що розмітки на дорогах ви не знайдете майже ніде. Проте в місті розташовані інформаційні борди і є брошури із місцевими пам’ятками та відстанями до них.

Оберіть кілька місць, які видаються Вам найбільш цікавими, та порадьтеся з місцевими жителями щодо зручного маршруту: дізнайтеся я якому напрямку гуляти і яким транспортом краще повертатися.

Гарною альтернативою може бути місцевий провідник. Насправді, такий варіант буде найбільш зручним. Гайди в Еллі — це місцеві жителі, досвід спілкування із якими буде цікавою пригодою для любителів екзотичного відпочинку.

Діана Ковальова