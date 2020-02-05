Убивчий вірус: чому Китай ізолюють від світу

Кількість загиблих від китайського коронавірусу вже майже пів тисячі, а кількість інфікованих наближається до 24 тисяч. Польоти до Піднебесної заборонені з декількох країн світу. Припиняють і прямі перельоти до КНР українські авіаперевізники. Та найстрашніше, що цей вірус уже здолав міжкордонний бар’єр і дістався близько понад двох десятків країн.

Першу смерть від коронавірусу зафіксували наприкінці грудня в одній із найбільших китайських провінцій — Ухань. Там проживають близько 10 мільйонів осіб. Перших хворих об’єднувало те, що вони всі напередодні побували на оптовому ринку морепродуктів. Серед них були і продавці, і просто любителі кажанів, змій та ящірок.

Загадковий вірус мутує і швидко поширюється. І про те, що він може змінитися будь-якої миті, інфекціоністи попереджали завчасно. Цей вірус небезпечний тим, що він здолав міжродовий бар’єр. Тож спочатку вірусологів настрахало те, що він передався людині від тварини. Згодом з’являється припущення, що він може передаватись повітряно-крапельним шляхом. Коли кількість інфікованих перевалила за три сотні, китайське МОЗ дає підтвердження – вірус таки передається від людини до людини.

Китайська влада закрила 18 міст, щоб зупинити поширення смертельного вірусу. І зараз 56 мільйонів людей на карантині. Тим часом вулиці Ухані миють люди в захисних костюмах і поливають їх зі шлангів дезінфікуючими засобами. Сам ринок, який став епіцентром пошесті, зачинили й огородили обмежувальною стрічкою. Спалах вірусу припав на святкування китайського Нового року. Це час, коли туристи масово з’їжджаються до Піднебесної, а самі китайці мандрують. Святкові заходи до Нового року скасували. Та в цей час вірус уже почав ширитись світом. Таїланд, Південна Корея, Індія, Філіппіни, Канада, США, Франція, Німеччина, Сингапур, Малайзія, В’єтнам, Гонконг, Японія, Тайвань, Колумбія, Непал, ОАЕ, Шрі-Ланка, Макао, Австралія — це країни, в яких уже є підтверджені випадки захворювань. Кількість померлих та інфікованих із кожним днем починає зростати все швидше й швидше. Але це, запевняють інфекціоністи, далеко не справжня картина пошесті. Адже офіційні дані завжди значно менші за реальні. Тому припускають, що насправді заражених зараз кілька десятків тисяч. І коли кількість загиблих наближається до пів тисячі, а інфікованих рахують десятками тисяч, з’являється припущення, що китайський коронавірус — наслідок розробки біологічної зброї.

Відрізнити цей вірус від звичайної застуди за першими симптомами неможливо. Кашель, нежить, температура — перші ознаки абсолютно тотожні. Але за лічені дні вірус вкладає хворих не лише в лікарняні ліжка, а й у могили. Нова А-типова пневмонія швидко вражає всі внутрішні органи. І проблема не в тому, що люди звертаються за допомогою надто пізно, а в тому, що лікувати немає чим. У природі існує близько 60 видів коронавірусу. Але цей новий і тому непередбачуваний. Будь-якої миті він може змінити свої властивості. У людини немає від нього імунітету, а тому й вакцини від смертельної недуги теж нема.

Багато людей можуть спочатку не мати жодних симптомів. Однак вірус у цей час уже може поширюватись. Адже інкубаційний період триває від одного дня до двох тижнів. До України з Китаю прибували 5 прямих рейсів щотижня. Їх зустрічали санітарні контролі. Але прямі польоти до Піднебесної скасовують. Україна починає екстрену евакуацію своїх громадян із курортного острова Хайнань. Напередодні з китайського міста Санья прибув передостанній літак. І вже завтра звідти прилетить останній рейс. Літаки за пасажирами летять порожні. Авіакомпанії припиняють польоти до Піднебесної, поки ситуація не стабілізується. За попередніми даними це, щонайменше, до березня. Туристи, які повертаються звідти, розповідають про закриті ресторани, місця для дозвілля й розваг; нині там не проводять екскурсії. І сам острів нагадує пустку. Щойно вони виходили на вулицю — кожні 2-3 хвилини їм міряли температуру. Також їх обстежувала китайська сторона перед вильотом, а українська — перед приземленням. Усіх перевіряють на підвищену температуру.

Всесвітня організація охорони здоров’я кілька разів скликала екстрену нараду. Однак оголосити надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я вони не поспішали. Адже до неї вдаються лише в найсерйозніших випадках. І за всю історію існування було лише 5 таких випадків. На 9-ий день від перших зборів ВООЗ таки зробила це вшосте.

Над розробкою вакцини вже працюють американські та австралійські вчені. Утім, аби її розробити, знадобиться до двох років. Тим часом починають з’являтися повідомлення про зцілених людей. І це вже неабиякий прорив. Адже все активніше починають тестувати схеми лікування нової недуги. Легені насичують киснем через спеціальний пристрій разом із антибактеріальною терапією. До України ж завезли перші 30 тестів для визначення китайського коронавірусу. І обіцяють, що за потреби завезуть іще. А для тих, хто повернеться з епіцентру спалаху вірусу, Уханя, 10 лютого організують карантинну зону. Однак де саме поки що невідомо. Як і те, що робити із хворими, яких немає чим лікувати.

Інна Лебеденко