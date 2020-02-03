Як подорожувати студенту? Лайфхаки

Студентське життя можна описати саме так: багато енергії, але грошей — обмаль. У соціальних мережах часто трапляються фотографії дивовижних та омріяних куточків нашої планети, але кошти не дозволяють подорожувати за межі власного міста? Не потрібно впадати у відчай! Розповідаємо, як можна подорожувати світом без зайвих витрат.

Куди вирушаємо?

Найбільш фінансово сприятливими країнами для студентів є Туреччина, Філіппіни, Малайзія, Єгипет, Румунія і Болгарія. За даними сайту clutch.ua саме тут ціни на житло, їжу та громадський транспорт є прийнятними для більшості студентів. А можна ще й заощадити трохи коштів на транспорті, якщо подорожувати до країн, які межують з Україною: найчастіше туди налагоджені прямі маршрути з українських обласних центрів.

Де ночувати?

Найдешевшими місцями, де можна переночувати і перевести дух, є хостели. Тут можна зупинитися лише за декілька доларів. Але будьте готові до нових знайомств, бо хостел, як правило, передбачає спальне місце в загальній кімнаті без додаткових зручностей. У сучасному світі чи не в кожному туристичному місті величезна кількість хостелів на будь-який смак, тому підібрати собі відповідний не складає труднощів.

Шукати житло можна в будь-якому місці з доступом до інтернету. Сайт www.booking.com дозволяє подивитися кімнати, погортати усі відгуки, порівняти ціни і забронювати бажаний хостел.

Звісно, усі завзяті мандрівники чули про таке явище як CouchSurfing. Кожен охочий може зареєструватися на спеціальному сайті (www.couchsurfing.com), основною метою якого є надання один одному допомоги та ночівлі під час подорожей. Сьогодні сайт налічує більше 7 мільйонів користувачів у 256 країнах. Але тут також не без нюансів. Інколи люди, в обмін на ночівлю, просять допомогти: прибрати квартиру або сходити за продуктами, але найчастіше від тебе вимагають лише дружелюбність та вміння підтримати розмову.

Який вид транспорту обрати?

Найкращим видом транспорту, звичайно ж, є літаки. Вони допоможуть долетіти будь-куди за декілька годин, але ціни на них бувають шаленими для жителів нашої країни, а для студента — тим паче. Але є вихід із ситуації: якщо дістатися наземним транспортом до бажаного місця неможливо, то вам допоможуть lowcost-авіакомпанії. Вони працюють за певною технологією, що дозволяє максимально знижувати ціни на квитки, наприклад, прилітають не до головного аеропорту, а того, який розташовано далеко від міста.

Завзяті мандрівники пропонують користуватися спеціальними пошуковими сайтами, де вам знайдуть усі можливі шляхи і рейси, якими ви можете дістатися до місця призначення, а ви вже обираєте найзручніший або ж найдешевший. Часто квитки даної категорії розкуплені на місяці вперед. Такий вид транспорту радять людям, які планують свої подорожі заздалегідь або мають гнучкий графік і не підлаштовуються під певні дати. Сайти, де можна знайти квитки: azair.eu, airixo.com, skyscanner.ua, momondo.com.

Найбільш поширеними видами транспорту є потяги й автобуси. Ціни на квитки сильно не відрізняються. У таких видах наземного транспорту є свої переваги і недоліки, наприклад, в автобусі можна розглядати пейзажі за вікном, а в поїзді, напевно, буде зручніше спати.

У 2018 році в Україні налагодили пряме залізничне сполучення з такими країнами як: Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина та Румунія. Тепер для українців подорожувати потягом стало простіше.

Якщо ж грошей немає зовсім, то можна взагалі безкоштовно дістатися місця призначення. Як? Автостопом! Такий спосіб пересування вже давно не є екзотикою, він широко популярний не тільки в Європі та Америці, а й у нас. Тут також не без мінусів: ніколи не знаєш, який водій відгукнеться. Але безперечний плюс: автостопом можна дістатися в будь-яку точку абсолютно безкоштовно. Такого не може гарантувати жоден вид транспорту, окрім цього.

Отже, економ-варіант подорожі завжди можна спланувати. Варто лише не лінуватися і підготуватися до отримання нових вражень. І тоді можна заощадити на всьому: від житла до транспорту.

Діана Федченко