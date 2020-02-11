Як обрати партнера для подорожі

Вдало обраний партнер у дорогу зробить половину подорожі. Поганий — зіпсує будь-яку подорож. З появою інтернету обрати попутника стало в рази легше, але в більшості людей акцент цінностей змістився, і не завжди в кращу сторону. Як результат, проблем з пошуком партнера для подорожі тільки додалося.

Стикаючись із багатьма видами попутників, іноді намагаєшся зрозуміти причини, через які людина шукає суспільство собі подібних саме в подорож. Навіщо взагалі потрібен партнер у подорожі? Начебто просте запитання, а для когось узагалі очевидно і є аксіомою. Як навіщо?

Коли питаєш безпосередньо, не кожен правдиво відповість — багато ретельно маскують справжні причини і бояться своїх комплексів. Для більшості партнер у подорож або в тур так само обов’язковий, як ранкова кава. Отже, які можуть бути причини пошуку попутника?

Одному страшно

Більшість, а це приблизно 90 відсотків усіх подорожніх, просто бояться їхати поодинці в незнайому країну. Найпоширеніші страхи: страх невідомості, страх незнання мови або звичаїв. Нове місце у більшості викликає страх, який, мабуть, закладений у нас генетично, відсотків 20 цей страх долають і чудово відчувають себе в чужому місці, іншим для подолання потрібен попутник. Мова взагалі не проблема, завжди можна знайти спосіб порозумітися! Слушна порада — не боятися, у будь-якій країні, навіть у найбільш дикій, на ваш погляд, часто не так погано, як здається на перший погляд.

З попутником дешевше

Часто це дійсно так, але не завжди. Крім того, ще частіше здешевлення поїздки тягне за собою купу інших незручностей. Перш ніж займатися економікою подорожі, варто виписати в дві колонки негативні сторони подорожі з попутником. Наприклад, Вам доведеться завжди бути разом — спати, їсти, гуляти і т.д. Не всіх таке влаштовує.

З попутником комфортніше

Є з ким поділитися емоціями та обмінятися враженнями. Багато хто не може самотужки дивитися на красу — суспільство обов’язково. Іноді потрібно обговорити варіанти маршруту і так далі. Ну що ж, буває. Якщо мета — це комфорт, то підходьте до вибору супутника так само, як і до вибору супутника життя. Результатом може стати як зіпсована відпустка, так і повне захоплення пригодою.

З попутником безпечніше

На Вас можуть чекати як реальні небезпеки, наприклад, трекінг по Гімалаях, довгий перехід на яхті або у Сахарі, так і щось менш екстремальне, як от втрата документів. Для таких цілей попутник повинен бути надійним, фізично здоровим і не скиглієм. Коротше таким, з яким можна йти у розвідку.

З попутником веселіше

З цієї причини попутників шукають ті, хто їде не відкривати нові місця, а радіти життю, веселитися і просто гарно проводити час. Для них компанія набагато важливіша, ніж побачене, а вечірні посиденьки цікавіші за саму подорож. Таким людям часто все одно куди їхати — головне весело!

“Постарайтеся рідше подорожувати таким чином. Ще краще — скоріше забути про такий стиль пізнання світу. Ну а якщо вже зовсім не під силу або дійсно по-іншому розслабитися Ви не можете — шукайте дійсно ненав’язливих, веселих і товариських людей. Їх, до речі, не так вже й багато”, — ділиться знаннями експерт з подорожей Терещенко Антон.

Із попутниками розібралися, тут головне визначитися, навіщо він Вам, і чесно, в першу чергу собі самому, відповісти на це запитання. Після того, як ми визначилися, чи потрібен нам попутник, можна приступати безпосередньо до вибору партнера (напарниці) для поїздки.

Чим менше людей подорожує з тобою, тим краще

Ідеально — одна людина. Масовість — ворог хорошого подорожі. Хоча, можливо, Ви знайшли свою компанію однодумців, коли “всі і вся” на одному диханні. Однак у великій компанії більше відволікаєшся на внутрішні проблеми самої компанії, ніж на об’єкти інтересу. Але якщо мета — весело провести час, то компанія — ідеальний варіант.

Рівні матеріальні можливості

У попутників вони повинні бути приблизно однаковими. Не кожен може дозволити собі харчуватися у ресторанах і відвідувати всі платні пункти маршруту. Якщо вже зібралися в поїздку з менш забезпеченою людиною, готуйтеся за нього іноді платити або відмовлятися від запланованих речей, які приносять Вам задоволення, але дорого коштують.. Це рано чи пізно призведе до конфліктів, як до прихованих так і відкритих, як до дрібних так і до великих. Тут виключення бувають, але це скоріше виключення.

Спільні інтереси

У попутника повинні бути такі ж інтереси, як і у Вас. Якщо у Вас на першому місці смачно поїсти, а у попутника — похід в музей або на футбол, то вам не по дорозі. Хтось любить полежати на пляжі, а хтось більше 10 хвилин лежати не може. Одному подавай храми і церкви, а іншому клуби і бари. Хтось з книжкою біля басейну готелю, а хтось може цілий день просидіти в пляжному барі.

Спільні цілі

Не плутати зі спільними інтересами. Мета — поняття стратегічне. Наприклад, мета поїздки в Камбоджу — побачити Ангкор. А інтереси — це те, чим можна займатися в проміжках між бродінням по храмам Ангкора. Один отримує кайф від готельного басейну, попиваючи дешевий місцевий ром. Іншому подавай ходіння по базарах — ближче до народу, так би мовити. Хтось катається на лижах, а хтось їх терпіти не може, зате шаленіє від спа-процедур.

Однакова фізична підготовка

Це важливо. Уявіть, що ви зібралися в гори і з’ясовується, що Ваш попутник більш ніж півгодини йти пішки не в змозі. Якщо не пішки — тоді багато переміщатися на авто, у багатьох дуже сильна тяга до зміни місць. Тут уже банально необхідно бути витривалим, інакше зіпсуєш відпустку не тільки собі, але і попутникам. Знай свої фізичні можливості!

Емоційна складова

Ми повинні бути на одній хвилі з попутником і підходити одне одному. Потрібно вміти підлаштовуватися одне під одного і прощати незначні дрібниці. Повірте, навіть Ваш старий друг може виявитися невдалим попутником. Наприклад, Ви любите посперечатися, навіть аргументуючи, причому альтернативної думки не припускаючи, а Ваш попутник такий самий. Всю відпустку проведете в суперечках, чи воно вам потрібно?

Порядок денний

Когось вкрай дратує очікування. Не всі можуть півранку чекати, поки попутники закінчать вмиватися, вдягатися, їсти свій сніданок або фотографувати одне одного у всіх позах на тлі Пізанської або Ейфелевої вежі. Враховуйте режим: є жайворонки, які рано встають і рано лягають спати. Багацько з людей — сови, повна протилежність. Будувати якісь плани буде проблемно, якщо ви навіть на годині підйому порозумітися не зможете.

Уміння підкорятися

Два попутника-лідера навряд чи зможуть довго подорожувати. Всі люди діляться на провідних і ведених. Більшість людей — ведені. Буває зустрічаються два-три лідери в одній подорожі. Чи не кожен лідер може стати на час поїздки веденим і довіритися більш досвідченому попутникові. Це важливо. Намагайтесь поступатися або м’яко і аргументовано переконувати партнерів у правильності ваших слів або намірів.

За весь час поїздок Ви можете зустріти кілька десятків різних попутників. Хтось з них — Ваші друзі, інші — люди, з якими знайомитесь перед подорожжю або безпосередньо вже в ній. Хто знає, як Ваші стосунки складуться надалі. Є можливість завести гарних друзів на довгі роки. Отож, доки не спробуєте подорожі поодинці і з супутниками, не зрозумієте, що подобається Вам найбільше.

Дмитро Фомін