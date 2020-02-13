Неаполь: бюджетний варіант Італії

Неаполь навряд чи буде найбільш бажаним місцем для нетривалого відпочинку в Італії. Тому, як правило, туди приїжджають уже «на додаток».

Дорога

До Неаполя краще летіти. Авіакомпанія Ryanair пропонує дешеві перельоти з Мілана та Венеції до Неаполя — стандартна ціна за один квиток стартує від 15 євро. Під час акцій можна «зловити» квитки по 5 євро і навіть дешевше. Цей варіант є оптимальним та швидким. Для порівняння: ціни на автобус компанії FlixBus з Мілана до Неаполя стартують від 20 євро (в дорозі 11 годин), а залізничним експресом найдешевше дістатися за 30 євро (в дорозі 5 годин).

Значно швидший і дешевший проїзд до Неаполя з Рима: 10 євро за залізничний експрес (година дороги) або 10 євро за автобус FlixBus (150 хвилин у дорозі). Пряме авіасполучення між містами відсутнє.

Та якщо Неаполь є вашою main destination, найкраще летіти туди з Польщі. Авіакомпанія Ryanair виконує рейси до Південної столиці Італії з Кракова, Вроцлава, Ґданська та Варшави. Середня ціна за квиток в один бік — 15 євро.

Дістатися до Неаполя можна навіть прямим рейсом з України. Авіакомпанія Ernest Airlines тричі на тиждень літає туди зі Львова. Ціна за квиток в обидва боки стартує від 120 євро.

Разом: 80 євро.

Житло

На фоні інших італійських міст, ціни на житло в Неаполі доволі демократичні. Але й вибір житла тут менший. За одну ніч у квартирі в самому центрі міста на Airbnb ви заплатите 30 євро, але можна знайти дешевші варіанти. Окрему кімнату на цьому ж сервісі можна знайти навіть за 15-20 євро.

За двомісний номер в готелі доведеться викласти не менше 30 євро. А ліжко в хостелі коштуватиме від 15 євро. Завжди актуальним є каучсерфінг, який не потребує фінансових витрат на житло.

У Неаполі дуже важливо правильно обрати район проживання. Найкраще жити в серці старого міста, неподалік від Piazza del Gesù Nuovo. Так вам вдасться зануритися у справжній хаотичний темп Неаполя, адже цей район схожий на великий мурашник.

Разом: 30 євро (витрати на одну особу за квартиру на дві ночі).

Транспорт

Міжнародний аеропорт Неаполя знаходиться фактично в самому місті, на відстані 6 км до центру. Можна прогулятися пішки, якщо є час та бажання. Якщо ні, то шатл-бас Alibux довезе вас до залізничного вокзалу — ціна 3 євро. Але ним користуються здебільшого лише туристи.

Місцеві жителі їдуть з аеропорту в центр на автобусі №182 — він відправляється за 500 метрів від аеропорту і довезе вас до потрібного місця. Вартість проїзду — 1,10 євро.

Сідати на автобуси чи тролейбуси у Неаполі категорично заборонено. Через особливості планування міста, автомобільний трафік у ньому абсолютно хаотичний. Будь-де і в будь-який час можна опинитися у довжелезному заторі. Саме тому левова частина неаполітанців пересувається на мопедах — вони здатні не тільки їздити по вузеньких вуличках, але й легко об’їжджають затори.

У Неаполі точно варто покататися на метро — тут одні з найгарніших станцій у світі. А також на фунікулері: цей вид транспорту є майже основним для мешканців, що живуть у верхній частині міста. У Неаполі є чотири лінії фунікулерів, кожна з яких складається з 4-5 зупинок. Нагадують фунікулери метро, адже є закритими.

Одноразовий квиток на один вид транспорту — 1,10 євро. Єдиний квиток на 90 хвилин — 1,60 євро. Добовий квиток на усі види транспорту — 4,50 євро.

Разом: 7 євро.

Їжа

Піца. Оскільки прийнято вважати, що саме в Неаполі почали готувати піцу, її тут обов’язково слід скуштувати. Кількість піцерій в Неаполі нереально підрахувати. Вони тут на кожному кроці. Найвідоміша піцерія — Gino Sorbillo, яка розташована на Via dei Tribunali, 32. Тут завжди черга і завжди повен зал людей. «Маргарита» коштує 4 євро, а за «Маринару» віддасте 3 євро.

Інша популярна піцерія — L’Antica Pizzeria da Michele. Її відомою зробили книга та фільм «Їсти. Молитися. Кохати». Черги тут десь такі ж як у Gino Sorbillo, але вибір страв значно менше. У меню тільки два види піци, які інколи змінюються. «Маринара» у цій піцерії коштує 4 євро, як і «Маргарита».

У Неаполі всі заклади включають до чеку вартість обслуговування. Тому до будь-якого свого замовлення додавайте, як мінімум, 3 євро.

Лайфхак: аби не витрачати час у чергах піцерій, а також аби уникнути збору за обслуговування, беріть піцу з собою. Її приготують за 5-10 хвилин, а ви матимете змогу поїсти не в переповненому закладі, а на одній із неаполітанських вуличок або ж у квартирі чи на набережній з панорамою Везувію.

Десерти. Улюбленим десертом місцевих жителів є ромова баба, яку можна придбати ледь не усюди. Ціна на неї стартує від 1,50 євро, а її вартість залежить від розміру та начинок. Також варто спробувати морозиво у мережі Casa Infante — за морозиво з двома кульками віддасте 3 євро. Рекомендують обирати найбільш дивні смаки: вони, як правило, найсмачніші.

Разом: 50 євро.

Культурна програма

Чудова набережна з панорамою Везувію, вузенький і шалений старий центр, сучасні райони з висотками, історичні замки та музеї — усе це тісно переплетено в Неаполі і виглядає дуже навіть автентично.

У старому місті можна прокладати маршрути, але краще просто ходити — тут легко заблукати, але також досить легко знайти щось нове, чого не планували побачити. У центрі багато церков, кожна з яких приваблює по-своєму. Вхід у церкви вільний. Обов’язково відвідайте Неаполітанський собор та церкву святого Джузеппе.

Археологічний музей стане відкриттям для кожного туриста. Вхід — 12 євро. Вихідний — вівторок. Також рекомендуємо відвідати замок Сант-Ельмо. І хоча в самому замку немає нічого особливого, можливість подивитися на Неаполь з висоти пташиного польоту коштує 5 євро за вхід.

Якщо у вас є достатньо часу та бажання, варто відвідати Помпеї. Дістатися туди можна на електричці з Неаполя (3 євро за квиток), а за вхід на саму територію міста доведеться заплатити 13 євро. Неподалік також розташований Везувій: можна навіть піднятися до кратера вулкана. Їхати потрібно тією ж електричкою, а вартість підйому – 10 євро. Якщо є бажання відвідати обидві точки (Помпеї + Везувій) краще взяти добовий проїзний на електричку.

Разом: 30 євро.

Загальний бюджет: 200 євро.

Вероніка Гармаш