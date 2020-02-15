Норвегія – загадкова країна вікінгів

Норвегія постає в нашій уяві країною загадковою та майже зовсім невідомою. Але кому б не хотілося пройти “стежкою тролів” та дізнатися більше про частинку прекрасної Скандинавії? Які ж вони — жителі півночі? Що справді потрібно побачити і скуштувати? І що варто знати тим, кому важливий відпочинок без несподіванок.

Які вони, люди півночі?

Серед наших земляків поширена думка, що норвежці — суворі, замкнені в собі люди, поведінка яких кардинально відрізняється від поведінки наших співвітчизників.

Начебто мешканці Норвегії неохоче йдуть на контакт та з осторогою ставляться до чужоземців. Це нерідко лякає туристів, які починають переживати, що їх подорож може виявитися не такою чудовою, як хотілося б, через замкненість норвежців та їх невміння (або небажання) говорити будь-якими мовами, окрім норвезької. Поспішаю запевнити вас, любі читачі, що ці думки є хибними!

Норвежці — вихований та доброзичливий народ, які добре ставляться до гостей. Окрім того, майже всі місцеві жителі чудово розмовляють, пишуть і читають англійською. Діти вивчають мову з 5-6 років або навіть раніше. Будь-яка дитина старша 10 років здатна порозумітися з вами, якщо ви заговорите до неї англійською.

Люди тут добрі та довірливі, а їхні стосунки будуються на взаємній повазі, тому двері багатьох будинків зовсім не замикаються — жителі не схильні думати погано про інших або воліти зробити щось лихе сусідам.

До особливостей національного характеру також можна віднести незворушність і здатність спокійно реагувати на все, не підвищуючи голосу навіть у складних ситуаціях. Норвежець доволі довго “придивляється” до співрозмовника, стримує емоції та ніколи не дає оцінку подіям “на перший погляд”. При цьому і з почуттям гумору, і з швидкістю реакції, на противагу відомим стереотипам, у місцевих жителів все в порядку.

Повага до старших — повсюди, зберігається підкреслено ввічливе, шанобливе ставлення до старшого покоління, яке можна побачити навіть серед “неформальної” молоді. Традиції в Норвегії мають дуже велике значення. До королівської родини ставляться з великою повагою, тому іронічні зауваження на адресу монарха не прийнятні у жодній формі. Норвегія — це країна, де правнуки вікінгів точно знають, що велич Королівства залежить не від розміру його території, а від людей, що живуть у ньому.

Норвезькі фіорди

Фіорди — це вузький, довгий залив, який з’явився завдяки тому, що вода заполонила долини. Незвичайної краси природа, яку можна досліджувати як водним транспортом, так і пішки, подорожуючи маленькими селищами.

Анна Удовиченко, мандрівниця: “Норвегія відома своєю природою, тому ми апріорі не планували відвідувати міста. У планах було поїздити по фіордах та горах. Тому ми й обрали північ країни. Найбільш я запам’ятала подорож на пасажирському човні. Ми придбали квиток в обидва боки вартістю 25 євро (на 1 людину) і допливли до острова Vorteroy. 5 годин плавання по Норвезькому морю, по тим самим фіордам. Природа Норвегії цим і унікальна. І, чесно сказати, я не бачила нічого більш вражаючого. Це варто того, щоб проїхати три тисячі кілометрів.”

Пляжний відпочинок

Так-так, ви все правильно прочитали. Купатися влітку в Норвегії також можна, але не тим, хто боїться прохолодної води, бо вона зазвичай не досягає температури вище 20°C. Якщо вас прохолодною водою не злякати, то можете вирушати до південно-західних міст Норвегії, де не тільки чудові пляжі але й гарні краєвиди.

Смаколики Норвегії

Будь-якого туриста ледь не в першу чергу зазвичай цікавить, чим би таким особливим та незвичним поласувати в країні, до якої він подорожує. Норвегія може здивувати сусідством зовсім тривіальних та геть незвичних для середньостатистичного українця страв. Основу норвезької кухні складають риба та інші морепродукти. Найбільш популярна тріска “торск” усіх видів, подається вона зазвичай зі свиними шкварками, гороховим супом, свіжою картоплею, смаженим беконом, гірчицею або козячим сиром). Популярним є солоний оселедець “бокнафіск” з картоплею в мундирах та зі шкварками, “фіксмельє” — рублена печінка тріски с риб’ячою ікрою, лосось «лакс» в маринованому, копченому чи смаженому вигляді, смажені камбала та палтус. Не з меншою охотою туристи куштують різноманітно приготовану форель, щі-уху з фрикадельками та яйцем, варені креветки “рекер”, тушений в молоці морський гребінець із селерою та часником та багато чого іншого. До речі, до традиційних страв належить і китове м’ясо.

Анна Удовиченко, мандрівниця: “Одна з причин відвідати Норвегію — гастротур. Риба там, навіть за нашими мірками, дуже дешева, але в сто разів смачніша. Фрукти і овочі там також частково дешевші за українські. Це пов’язано з тим, що по воді доставляти продукти дешевше.”

Величезну роль у житті норвежців відіграє молоко — його тут споживають на душу населення найбільше у світі. Різноманітні молочні продукти вживаються повсюди й у величезній кількості. Снідають обов’язково своєрідним місцевим делікатесом — козячим сиром зі специфічним запахом. Він має кілька сортів, кожен зі своїм смаком, а колір варіюється від звичайного жовтого до темно-коричневого, майже шоколадного. У багатьох гарячих блюдах норвежці вживають сметану, часом додаючи її замість прянощів.

Широко вживаються і м’ясні продукти: смажені свинячі реберця, баранячі й овечі голови “смалховт”. Лосятину та оленину споживають норвежці у всіх видах. Каші та інші страви з круп взагалі займають важливе місце на столі. Їх подають завжди й усюди, не цураючися вводити навіть у меню висококласних ресторанів. Широкий асортимент продукції з картоплі, використовуваної в якості як самостійних страв, так і в якості гарніру.

Випічка домашнього пирога — частина норвезьких кулінарних традицій. У кожній області пироги роблять за власними рецептами. Те ж саме стосується і хліба, тому домашні кондитерські в Норвегії користуються більшою популярністю, ніж звичайні булочні. Дуже популярні картопляні хлібці “лефсе” та хрусткий хліб “кнеккбред” з тонкого тіста, що чимось нагадує лаваш. На десерт зазвичай подається традиційна випічка: різні кекси, булочки з фруктовими наповнювачами, яблучна запіканка з сухарями і сметаною, традиційні млинці “свелл”. Улюблений напій норвежців –— кава. Її п’ють у будь-який час доби і у величезних кількостях. Також широко вживаються різні настоянки з трав, кефір і йогурти, своєрідні компоти з фруктів (особливо популярні яблучні напої з медом) і чай.

З алкогольних напоїв найбільш популярні пиво “Rignes”, віскі, горілка, джин і різні лікери. Чисто норвезьким напоєм вважається “аквавіт” — своєрідний самогон з картоплі з кмином, витриманий в дерев’яних бочках. Його належить пити злегка підігрітим. Найвідоміший сорт — “Ліньє-АКЕВ”, який в обов’язковому порядку повинен проплисти у трюмі корабля до Австралії і назад, тобто два рази перетнути екватор. Вважається, що тільки тоді “аквавіт” отримує дійсно потрібний, справжній смак. А найбільш зимовим є напій “глегг” (“грог”) , який вариться тільки у цю пору року з червоного вина з кардамоном, гвоздикою, родзинками і мигдалем. Разом з ним подають імбирне печиво.

Полювання на північне сяйво

Одне з найвідоміших місць, де можна побачити північне сяйво — місто Тромсе. Це вже настільки популярний напрямок, що вам запропонують не лише насолоджуватися сяйвом, але й рибалити, пити глінтвейн, або ж взагалі зупинитися в “іглу-готелі”, де все зроблене з льоду.

Практичні поради туристам у Норвегії

Безпека. За статистикою Норвегію прийнято вважати однією з найбільш благополучних та безпечних країн з невисоким рівнем злочинності (посідає 54 місце в рейтингу злочинності у світі). У вечірній час у Норвегії дуже спокійно. Можливо, це пояснюється тим, що у крамницях продаж алкогольних напоїв, зокрема, пива, заборонений. І дійсно, тут вкрай рідко можна побачити п’яну людину на вулиці, тому ви вільно можете гуляти ввечері зі своєю родиною, не переймаючись, що трапиться якась неприємність.

Алкоголь. У цій країні заборонено вживати алкоголь у громадських місцях, так само, як і курити. Управління машиною в нетверезому стані призводить до накладання дуже великих штрафів.

Сувеніри та подарунки. Якщо ви хочете придбати дорогий неповторний подарунок, то ювелірні вироби будуть, мабуть, найкращими. Норвезьке золото має високий стандарт якості, адже ювелірні традиції цієї країни пройшли шлях у дві тисячі років. Також приємним сувеніром будуть фігурки маленьких тролів. Це невеличка традиція Норвегії: місцеві жителі вірять, що тролі живуть у горах і що вони не іграшкові, а справжні. Також чудовим дарунком будуть в’язані вироби, наприклад, норвезькі вовняні светри, які високо цінуються у Скандинавії.

Ліки. У країну можна ввозити лише ті препарати, які можуть знадобитися для особистого використання. Важливий момент: на будь-які ліки у вас має бути рецепт від лікаря. Номер швидкої допомоги у Норвегії — 113.

Пересування на авто. Згідно з законами Норвегії, ближнє світло завжди має горіти, незалежно від часу доби (це пов’язано з частими змінами погоди). Не забувайте за паски безпеки, якщо будете їздити без них, то штрафу у великому розмірі не оминути. Також варто зауважити, що у Норвегії всі паркінги платні, а паркуватися просто так, де завгодно, не можна. Аби орендувати автомобіль вам знадобляться: водійські права міжнародного зразка, сплачене страхування та кредитна карта або грошова застава. Щодо таксі, то зловити його просто на вулиці досить важко, тому його зазвичай замовляють заздалегідь. До речі, підсаджувати пасажирів водії можуть лише з дозволу клієнта, що знаходиться в автомобілі.

Пересування міським транспортом. Дуже вигідно придбати Oslo Kard. Ця картка надасть вам безлімітний проїзд різноманітними видами громадського транспорту, а також дозволить відвідати міські музеї, проте коштувати це буде недешево. Oslo Kard на 1 день вартує близько 20 євро, на 3 дні — приблизно 35.

Розпорядок дня. У Норвегії день розпочинається доволі рано: місцеві звикли прокидатися о 6-й ранку, а лягати спати — о 9-10-й вечора. Робочий день стартує близько 10-ї години ранку і закінчується о 16-й. Багато супермаркетів працюють з 9.00 до 17.00, рідко — до 20.00. До речі, на вихідних працюють лише ресторани та крамниці.

Діана Федченко