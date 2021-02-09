Мексика – країна на будь-який смак

Країна – справжній вибух смаків, кольору та неймовірної природи. Тут можна знайти й пляжний відпочинок, й культурний, й гастрономічний, й екстремальний – на будь-який смак. А ще в Мексиці дуже багато сенотів – унікальні печери, всередині яких знаходяться озера з прозорою блакитною водою.

У Мексику їдуть туристи, які бажають поєднати розважальний та пізнавальний відпочинок. Це країна з цікавою історією, багатими культурними надбаннями та традиціями.

Мальовнича природа, білосніжні пляжі та сніжні вулкани, археологічні пам’ятки ацтеків, майя, колоніальні палаци, недорогі товари та послуги – все це сучасна Мексика.

Мексика – не найбагатша країна, але для туристів є першокласні курорти Канкун, Акапулько, Плайя-де-Кармен, Пуерто-Валларта, Косумель, Уатулько та інші.

Клімат

У Мексиці розрізняють сухий (листопад-квітень) та вологий (червень-вересень) сезони. Найкращий період для відвідання цієї країни з листопада по квітень. В цей час середня температура в Мехіко – +22°С, в Канкуні близько +30°С, в Акапулько – +25-27°С. Курорти Мексики – територія вічного літа, температура води не буває нижче +22°С.

Час

У Мексиці три часових пояси. В Мехіко час відстає від київського на 8 годин. Тихоокеанське узбережжя – на 10 годин.

Мова

Державна мова – іспанська, в курортних зонах широко розповсюджена англійська, французька та німецька, в провінціях вони практично не використовуються.

Місцеві етнічні групи говорять на своїх рідних мовах (науатл, майя, отоми, сапотека, пурепеча та ін. – всього близько 59 місцевих діалектів ).

Валюта

Мексиканський песо прирівнюється до 100 центів. Обміняти валюту можна в банках, у більшості готелів, аеропортах (зазвичай найвигідніший курс) або в спеціалізованих обмінних пунктах.

Знак $ використовується як для песо, так і для долара США. Ціни в американських доларах позначені US$ або USD, в песо – NP$. Долари США приймаються практично всюди, хоча не по найвигіднішому курсу.

Транспорт

В Мексиці розвинута сітка внутрішніх авіаліній. Залізниця з’єднує всі основні міста. Міжміські автобуси достатньо комфортабельні, завжди слідують за розкладом.

Міські автобуси (вартість проїзду – 1 песо) є у всіх великих населених пунктах. Туристичні зони обслуговуються маршрутними таксі «пересо». В Мехіко діють 9 ліній метрополітену.

Таксі краще брати тільки з офіційних стоянок (sitios), в іншому випадку є великі шанси стати жертвою крадіжок. Замовити таксі потрібно по телефону, обов’язково отримавши від диспетчера номер машини та номер ліцензії таксиста.

В аеропорту Мехіко потрібно обирати тільки жовті таксі з символікою аеропорту, наперед оплативши за виклик в кіоску Transportacion Terrestre. Вартість проїзду на таксі – 0.75$ за 1км.

В Мехіко є таксі виключно для жінок.

Щоб орендувати машину (від 30$ за добу), необхідна кредитна карточка та мексиканська страхівка (близько 15$ в день). Проїзд по платних дорогах – 5$ майже за 70км. Орендовані машини відрізняються від місцевих кольором номерів. Брати машину в оренду в Мехіко варто тільки при крайній необхідності – у місті великі корки, а стиль водіння місцевих жителів не регульований правилами.

Кухня Мексики

В основі мексиканської кухні лежать місцеві продукти: авокадо, боби, кабачки, солодка та звичайна картопля, томати, кактуси, перець чилі, буряк, риба, м’ясо птахів, ваніль, арахіс та його масло, какао. Проте основне місце в народній мексиканській культурі займає кукурудза у всіх приготуваннях. На десерт подають фрукти, пудинги з начинкою та горіхи.

Один з типових мексиканських складників є сальсас. Це вогненно-гострі соуси, в яких обов’язково стручки перцю чилі та помідори. Мексиканці використовують в їжу близько 80сортів перцю: солодкий темний мулато, чорно-коричневий з фруктовим ароматом пасілья, маленький, надзвичайно гострий серрано, темно-зелений халапеньо.

Туристам, які не люблять гостру їжу, не варто переживати. Їх ніхто не заставить заправляти м’ясо або рис вогняними соусами, його можна і зовсім не використовувати. Але хоча б раз, варто спробувати.

Із національних напоїв варто виділити мескаль, текілу та пульке.

Магазини та сувеніри

Магазини працюють з 10.00 до 22.00. Перерва на традиційну «сіесту» з 14.00 до 16.00.

Найкращими сувенірами з Мексики є вироби з срібла, килими та тканини ручної роботи, пончо та накидки, сомбреро, вироби зі шкіри, кераміка.

Сувеніри з пір’я птаха кетцаль або з панцирів морських черепах, як і будь які археологічні експонати, є незаконними. Окрім штрафу, можна отримати і серйозний термін тюремного ув’язнення.

Найдешевші сувеніри біля пірамід майя. Коли купуєте сувеніри – торгуйтеся.

Розваги

Популярні розваги туристів – спортивна риболовля, особливо на Тихоокеанському узбережжі та в Каліфорнійській затоці, підводне плавання, серфінг, підняття на вершини вулканів Iztaccihuatl, Pico de Orzaba, Nevado de Toluca та La Malinche.

У зимові місяці по всій країні проводяться дводенні джазові фестивалі. Традиційний карнавал проходить в кінці лютого або на початку березня .

Єлизавета Дегтярьова