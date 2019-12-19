Відпустка на Юкатані, або Відпочинок у Мексиці

Півострів Юкатан вже став головним туристичним напрямком Мексики. На цьому вельми невеликому півострові можна знайти цікаві колоніальні міста, вражаючі стародавні піраміди, мальовничі природні парки, чудові пляжі, унікальні сеноти. У цій статті представлений перелік топ-10 місць, які варто відвідати під час подорожі півостровом.

Канкун

Курортне місто Канкун розташоване на півострові Юкатан та входить у топ 5 кращих курортів світу, і це не дивно, адже на цьому курорті найкращі білосніжні пляжі та блакитне Карибське море. Місто складається з двох частин: традиційного Центрального району і Готельної зони – протяжної пляжної смуги, поряд з якою туристів чекають висотні готелі, нічні клуби, магазини і ресторани. Але все ж таки зірка цього курорту – це тепле Карибське море з прекрасними кораловими рифами, де можна зустріти китових акул та поплавати з морськими черепахами. Поряд із пляжем, весь час пірнають у море пелікани, ловлячи рибу. Це видовище ніколи не набридне. Відпочиваючи там, час ніби зупиняється і ти справді відчуваєш себе на релаксі.

Сенот Ік-Кіль

Чим ще може пишатися Мексика, так це сенотами (природними печерами, які схожі на великий колодязь, заповнений водою). Сенот насправді вражає своєю таємничістю і надзвичайною красою. Складно описати емоції, коли плаваєш у прозорому озері з рибами, а подивившись вгору, бачиш неймовірну картину- коріння рослин з поверхні так дивно спускається до самої води, що ти майже можеш доторкнутися. Також обов’язково потрібно побувати у печері сеноту, де можна поплавати серед сталактитів і сталагмітів. Занурившись, ти ніби опиняєшся в іншому підземному світі. Вважається, що той, хто скупається у священній воді печери, зможе отримати душевну гармонію, почерпнувши її у самої природи. Неможливо повірити, але вчені дослідили, що сеноти утворилися 65 млн років тому в результаті падіння астероїду, який знищив динозаврів!

Піраміди Чичен-Іци

Приблизно в 120 кілометрах на південний схід від міста Меріда знаходяться руїни стародавнього міста Чичен-Іца. Це найвідоміша археологічна пам’ятка періоду Майя і держави Юкатана. Найбільшою серед них є Храм Кукулькана – піраміда з 9 ступенів висотою в 24 метри. Дивно, що в дні осіннього і весняного рівнодення сонячні промені падають на парадні сходи піраміди так, що світло і тінь від перил утворюють зображення семи рівнобедрених трикутників, що сплітаються у химерний візерунок, який нагадує змію довжиною 37 метрів! До речі, місто визнали одним із нових семи чудес світу. Неймовірно побачити масштаби стародавньої цивілізації на власні очі!

Плантації агави

Текіла – улюблений алкогольний напій мексиканців, а також, як не дивно, назва міста у Мексиці. До історії текіли в даний час притягнута стара легенда, що оповідає про виникнення виробництва алкоголю з агави. І відповідно до неї бог послав з неба блискавку, яка потрапила в агаву. Рослина розкололося, його середина закоптилася і запеклася, і з неї став витікати сік. Через деякий час жителі довколишнього племені відчули аромат, що виходить від агави, яка постраждала від удару блискавки. Вони вирішили спробувати цей сік та він так сподобався їм, що ацтеки взяли його за дар богів. Більшість видів агави виростають в дикій природі в високогірних районах Мексики і прилеглих регіонах. Саме в Мексиці можна побувати на плантаціях блакитної агави і побачити весь процес виробництва. А також продегустувати та придбати текілу найвищої якості!

Колонії фламінго

Мексика чарує своєю дикою природою. На Мексиканській затоці є цікаве містечко, де зимують фламінго. Це містечко Селестун, яке знаходиться на косі, відокремленої від основної землі довгою вузькою протокою, лагуною. Так ось саме ця лагуна і все, що її оточує, належить до заповідника, де живе понад 200 видів різних птахів та інших тварин. Є ексурсії, які пропонують подорож річкою. Під час такої екскурсії можна побачити величезну колонію рожевих фламінго та білих пелнканів. Цікаво, що екскурсоводи дають можливість підплисти на човні і намаленькій відстанні спостерігати за ними у диких умовах. Також поряд, на березі, живуть крокодили та інші дикі тварини.

Мангрові ліси

Ще одне казкове місце, яке слід побачити-мангровий ліс. Середня висота таких дерев порівняно невисока – 10-15 м, тому мангрові ліси часто називають ще мангровим болотом. Це складна унікальна екосистема. Серед переплетених коренів у воді знайшли своє середовище проживання багато видів устриць, молюсків, раків та риб. Річка, де переплітаються корені мангрових дерев – це дуже захопливе видовище, яке можна побачити на півострові Юкатан. Пропливаючи цими коридорами заростей, ти опиняється наче у якомусь фентезі фільмі. Це водночас страшно і цікаво, та хочеться туди повернутися.

Антична Меріда

Меріда – одне з найстаріших міст Мексики. Туристів приваблює сонячна погода, яка панує тут практично цілий рік. Протягом декількох сотень років це місто було культурним центром майя. Під час будівництва перших поселень, іспанськими колоністами використовувалися камені, що залишилися від античних споруд. Історичний центр Меріди прикрашають прекрасні старовинні споруди, серед яких можна виділити Головний Собор. Як і будь-яке старовинне місто, Меріда може похвалитися багатим арсеналом археологічних артефактів, оглянути які може будь-хто.

Еко-тематичний парк Шкарет

Шкарет – природний парк, який поєднує не тільки еко багатства країни і регіону, а й скарби культурних традицій Мексики. Серед безлічі підземних річок, природних басейнів, коралових рифів і чудових парків розташований розплідник метеликів і папуг Ара. За збереження природного середовища мешкання для регіональної фауни парк Шкарет потрапив на сторінки Книги рекордів Гіннеса. На території екозони регулярно проводяться національні фестивалі, церемонії, традиційні мексиканські свята. У затишних кафе і ресторанах можна покуштувати мексиканської кухні. Для відпочинку туристів передбачені пляж і затоку для купання. Відвідувачі парку Шкарет можуть зайнятися дайвінгом, поплавати з дельфінами, прогулятися під водою в спеціальному шоломі, проплисти по підземній ріці, насолодитися красивим нічним шоу.

Черепахи Акумаля

Щоб зробити селфі з морською черепахою, приїжджайте в Акумаль – черепашачий рай, розташований між місцем Плайя-дель-Кармен і Тулум. У перекладі з мови майя Akumal – «Місце, де живуть черепахи». Тут можна поплавати з маскою і трубкою і побачити черепах, скатів, каракатиць, баракуду. Взагалі в заповіднику три види черепах, в тому числі зелені черепахи, великоголова і третя дрібна (працівник парку сказав, найменша в світі). Будь-хто може плавати з черепахами в Акумаль абсолютно безкоштовно. Але якщо у людини є зайві гроші, то, зрозуміло, знайдуться люди, які з радістю допоможуть їх витратити, організувавши «снорклінг з черепахами разом із гідом».

Готельний комплекс Grand Bahia Principe

Готель є частиною комплексу, що складається з декількох готелів – Grand Bahia Principe Coba, Grand Bahia Principe Tulum, Luxury Bahia Principe Akumal. Всі вони розташовані на узбережжі Карибського моря. Гості можуть користуватися всією територією і ресторанами. Готель складається з декількох триповерхових корпусів і вілл. Це ідеальне місце для сімейного відпочинку в Рів’єра-Майя. Готель, який вражає своєю кількістю різноманітних тварин, які проживають на території поряд з туристами. Там під вікном твого номеру можна спостерігати за файними тваринками-носухами, з якими всі люблять гратися. На алеях до тебе підходять єноти та випрошують їжу. Під балконами бігають зайці Агуті. А на пляжі, біля туристів, гріються на сонці ігуани. Таке точно не скрізь зустрінеш! В такому готелі можна цілком насолодится відпочинком і водночас мати можливість побачити екзотичних тваринок.

Загалом Мексика – неймовірно гарна і цікава країна, на території якої зосереджена маса визначних пам’яток – як історичних, так і природних. Тут витає дух волелюбності і життя б’є ключем. Тут передозування всього: кольору, смаку, музики, посмішок, емоцій. Це країна, де в повній мірі можна зануритися в колиску стародавньої цивілізації, а Карибське море назавжди змінить вашу свідомість!

Переглянути інтерактивну карту із зазначеними дестинаціями можна тут.

Альона Малюкова