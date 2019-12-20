Подорож слідами Золотої лихоманки

Напевно, кожна людина у світі хоча б раз чула про «золоту лихоманку» в Америці. І про появу джинсів Levi’s завдяки їй, певно, теж.

Хочемо розповісти Вам про містечко, яке справді варто відвідати. Воно знамените своїми золотими шахтами (і курортом для сноубордистів теж). Місто Брікенрідж, у штаті Колорадо. Це містечко було засноване в 1859 році.

Типовий день працівника на шахті, уявіть…

Чоловіки приходять на роботу, переодягаються і йдуть працювати від 8 до 10 годин на добу. У середньому їхня зарплата — $3 на день. І це їх влаштовує, адже заробітна плата в лікаря на ті часи —$1,5.

Після закінчення зміни вони знову переодягаються і йдуть на перевірку до господаря шахти. І просто-таки починають перед ним стрибати й танцювати. Навіщо? Щоб він міг перевірити чи не винесли робітники золото.

Думаєте працювало? Виносили ще й як! Ховали його в густу бороду, деякі навіть ковтали. Життя було суворе. Наприклад, незаміжній жінці не можна було перебувати на території Брікенріджа, щоб не бентежити чоловіків. Якщо шахтар гинув, жінці та його дітям давали 3 дні, щоб залишити місто. Діти (тільки хлопчики) йшли працювати на шахту з 4-х рочків. Платили їм по 50 центів на день. Вони виносили руду або ж водили віслюків. У підлітковому віці хлопці починали працювати підривниками. Кожен вибух складався з 10 залпів. І якщо якісь шашки не спрацьовували, юнаки мали лізти туди знову й підірвати ті місця. Саме в ці моменти вони часто підривалися самі. Коли починались вибухи, матері рахували. Якщо 10 — усе добре. Якщо менше, то шанси, що їхня дитина повернеться з роботи — 50 на 50. Ось так і жили люди в маленькому містечку Брікенріджа. До речі, зараз там проводять класні екскурсії.

Джеймстаун – заснований завдяки «Золотій лихоманці» в середині 19 століття. Це місто було житлом для багатьох золотокопателів і аферистів. Всього в місцевих шахтах знайшли золота вартістю близько півтора мільярда доларів на теперішній курс. Наразі населення в місті близько 3 тисяч, тут усього декілька вулиць, а більшість кафе, ресторанів, магазинів працюють ще з тих давніх часів. Щодо інтер’єру, то якщо вас цікавить минула епоха, вам просто необхідно зануритися в той «Дикий захід». Однією з головних пам’яток містечка є старовинний залізничний вокзал кінця 19 століття. Станція є ланкою знаменитої залізниці Сієрра. Тут розташований невеликий залізничний музей. Ця залізнична гілка працює й нині, і саме ви можете прокататися потягом місцевими горами чи лісами неймовірної краси. До найближчого великого міста Сакраменто приблизно 2 години їзди.

Ці місця гарні в будь-яку пору року, вони також містичні та містять особливу енергетику. Тут відчувається страх та жага до грошей і заможного життя. А ще вони будуть цікаві людям завжди, адже містять у собі безліч нерозкритих таємниць.

Каріна-Іванна Рискіна