Відпочинок на каліфорнійському узбережжі, що може бути краще? А може, все ж таки Yellowstone national park у штаті Вайомінг? Пропонуємо вашій увазі ТОП-місця, які просто необхідно відвідати.

Найбільші Californian beaches: для кого вони

Санта Моніка. Каліфорнійський Санта Моніка біч підходить для волейболістів та серфінгістів. Не дивно, що там тренувався сам губернатор Каліфорнії. Пляж 3,5 кілометри в довжину. Щороку там проводиться фестиваль, де кожен відвідувач може насолодитися сонечком, місцевою їжею та напоями.

Sunset (ні, це не назва готелю в Туреччині з оллінклюзив) ― це пляж із дрібним золотистим піском і кришталево чистими водами. Ідеально підходить для дайвінгу, серфінгу ііііі, увага, волейболу! Для «лінивого» відпочинку є спа, шезлонги й масажі.

Один із найширших пляжів Каліфорнії. Якщо побуваєте там хоча б раз, однозначно захочете повернутися ще раз. Б’ємось об заклад?

Malibu Lagoon (таааак, там є ті самі рятувальники, або ж не ті, але є). Океан тут і справді бурхливий, може дати вам жару та трошки погратися на нервах. Сам пляж можна поділити на 3 частини.

Перша. Підходить для серфінгістів-початківців. Хвилі спокійні та тихі.

Друга. Слава великим хвилям! Можна «ризикнути життям» і піти вплав або ж просто подивитися, як ризикують інші й нервово в куточку спостерігати за змаганнями.

Третя. «Зона відчуження». Дикий світ, енімал пленет, називайте як хочете. Там немає шезлонгів, кафе, ресторанів і кіосків із фаст-фудом. Там є лише сильні вітри, скелясті виступи, метушливі туристи в гонитві за класними фотками й краса. Неперевершена краса, дивлячись на яку, від страху завмирає все.

Yellowstone national park

Парк отримав назву «супервулкан». Землетруси там відбуваються майже кожен день. Звісно, вони майже не відчутні. Але 60 років тому там з’явилося нове озеро ― «озеро Землетрусу».

Озеро Ранкової слави різнокольорове, по краях воно зелене та жовте. Температура озера знизилася майже вдвічі через те, що туристи кидають монетки на щастя. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Парк — дім для ведмедів, американських бізонів, також тут мешкають олені й навіть пуми.

Знаменитий гейзер «Old Faithful» — старий та вірний. Багато десятиліть раз на півтори години можна спостерігати досить велике виверження.

Купатися в місцевих термальних озерах не можна. Температура води мінімум 60 градусів і до того ж кислотна. Щоправда місцевих тварин це не зупиняє, і таблички з написами їх взагалі не цікавлять, то ж самі розумієте, що іноді там відбувається.

Ціни: $25 за пропуск на тиждень, $24 за місце для намету на добу.

Сподіваюсь, що ви теж полюбляєте активний відпочинок і мрійливо будете насолоджуватися неперевершеним світанком або заходом сонця, а може й те, й інше з намету.

Каріна-Іванна Рискіна ⠀