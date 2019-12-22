Дводенний маршрут по Делі

Індія — казкова країна з безліччю захопливих місць. Як встигнути все оглянути, коли часу обмаль? Відриваємо від серця сплановану дводенну екскурсію столицею.

Щоб зекономити гроші, вам слід купити квиток на знаменитий автобус Hop on Hop off. Він їздить кожні пів години по маршруту, який охоплює зо два десятки туристичних місць. Маючи квиток за 12$, ви можете вийти з автобуса, подивитися на щось, а потім поїхати іншим автобусом. Круто, чи не так? До того ж цей квиток дійсний аж 2 дні!

Якщо ви зупинитеся в готелі на Мейн базарі, ваш ранок буде починатися з першим промінням сонця, тому що вранці ви почуєте пронизливий голос із мечеті, гуркотом барабанів індійські храми запросять людей на ранкову службу — і в ту ж мить вулиці заповняться людьми, собаками, коровами.

Поснідати можна на даху одного з готелів чи просто в місцевому кафе. Іноді готують самі господарі, які з трепетом ставляться до замовлень своїх гостей. Одне з найкращих місць для сніданку — ресторан на даху готелю Metropolis. Тут можна сховатися від настирливого шуму й насолодитися стравами індійської та європейської кухні. Як і всюди, вранці пропонують тости з джемом і молочний чай зі спеціями. Якщо раптом захотілося почати день із індійського страви, обов’язково замовте дав Махане (густий суп), а також апетитне морозиво з карамеллю й родзинками. Ціни трохи вищі ніж в інших місцях. Так, основні страви коштують в середньому 200 рупій (4 $).

Треба обов’язково відвідати одну з найбільших мечетей у світі — Джама Масджид. Дійти з Мейн базару до неї не так складно, на це все вам треба приблизно 25 хвилин. Дорогою ви заодно познайомитеся зі справжнім індійським колоритом.

Перед входом треба буде роззутися й заплатити за право фотографувати та знімати (приблизно 200 рупій = 4 $). Також слід врахувати те, що в п’ятницю з 12:15 до 13:45 вхід для немусульман заборонений. Якщо ви хочете оглянути мечеть із висоти, варто по вузеньких східцях піднятися на вершину одного з мінаретів. Щоправда спочатку потрібно буде знайти білетера й заплатити 20 рупій (0,4 $).

Далеко нікуди вам йти не доведеться, місце розташоване навпроти мечеті. Це райське місце називається Червоний форт, і це справді рай, його побудували за образом раю в Корані. Місце вражає своєю величністю та розмірами. Слід оглянути кожен візерунок, бо такого ви не побачите більше ніде. Також ви зможете побачити жителів Форту — маленьких бурундучків. І навіть взяти їх до себе на руки.

Вартість входу — 250 рупій (5 $), для дітей до 15 років — безкоштовно. Врахуйте, що в понеділок форт закритий для відвідування.

Час обідати. Вам просто обов’язково треба відвідати місцеве кафе Changezi Chicken, щоб відчути атмосферу Старого Делі. Ви його одразу побачите, а яскраво-рожевий неоновий напис немов затягне до входу. Що там можна скуштувати? Однозначно фірмову страву «чангезі чикен» — шматочки ніжної курки, рясно приправлені карі й соком лайму. Врахуйте, що для однієї людини ціла порція (full chicken) — це занадто, краще розділити її на двох. Пообідати в цьому колоритному містечку можна на 300 рупій (6 $).

Після смачного обуду можна одразу ж поїхати й до президента. Вийдіть із кафе, поверніть праворуч та пройдіть пару хвилин до автобусної зупинки Delhi Gate. Звідси на автобусах 502, 26 або 53 вас довезуть до National Stadium. Що там є? Там розташована тріумфальна арка — «Ворота Індії». Побудована після Першої світової війни. Поблизу воріт зустрічає почесний караул у різнокольорових беретах, а поруч ходять туристи, вибираючи ракурс для фотографії. Поряд з аркою дуже багато торгівців, які продають дрібнички: мильні бульбашки, фотографії та листівки. Будьте уважні: біля входу вас можуть зупинити суворі індуси й будуть змушувати давати гроші за відвідування пам’ятки. Не звертайте уваги на цих вуличних шахраїв і спокійно проходьте до арки, солдатів і вічного вогню.

На сьогодні перший пункт відвідування — гробниця Хумаюна. Він був імператором із династії Моголів. Мудрий правитель любив астрономію та астрологію. Одного разу коли він виходив із бібліотеки, почув заклик до молитви, Хумаюн розгубився, заплутався у власному довгому халаті та скотився по сходинках. Удова на його честь побудувала мавзолей, який дуже схожий на Тадж-Махал. Щоб туди дістатися, вам потрібно сісти на метро та доїхати до станції JLN Stadium (метро коштує 15 рупій), звідти можна пройтися пішки, це займе близько 20 хвилин.

Вхід для іноземця коштує 200 рупій, це приблизно $5. Але якщо ви вмієте гарно робити макіяж, то можете замаскуватися під індуса й зайти туди за 10 рупій.

Можна довго гуляти по території, дивитися на вітражі всередині гробниці, насолоджуватися тінню дерев та шумом фонтанів.

Наступне місце — сад п’яти почуттів. Сюди приходять для того, щоб відчути гармонію з природою. Упродовж дня тут спокійно й тихо, а от зранку ви зустрінете абсолютно всіх любителів фітнесу в Індії.

Щоб дістатися парку, вам потрібно дійти до станції метро Saket, звідти пересісти на рикшу. Вуаля — 10 хвилин і ви на місці. До речі, вхід у парк безкоштовний.

Сподіваємося, що матеріал буде Вам корисний і одного разу, мандруючи цією дивовижною країною, ви нас згадаєте.

Каріна-Іванна Рискіна