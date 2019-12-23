Свій серед чужих у Німеччині

Незнання закону не звільняє від відповідальності. Це всім давно відомо, тож перед тим як їхати в іншу країну, треба все ж спочатку досконало вивчити її законодавство. До того ж слід бути обізнаним із місцевими так би мовити поняттями. Щоб бодай не видатись місцевим невихованим туристом. Наша редакція зібрала все, що треба знати перед поїздкою до Німеччини, аби тамтешні жителі прийняли Вас за свого та щоб, бува, не довелось заплатити кругленьку суму за правопорушення чи ще куди гірше – опинитись за ґратами.

1. Німецькі штрафи

Так, у Німеччині існує ціла низка правопорушень, які в Україні не караються законом. Наприклад, у Дюссельдорфі оштрафували 86-річного пенсіонера, який присів відпочити на зупинці. Причина — використання зупинки не за призначенням, адже чоловік не чекав на автобус. У деяких регіонах Німеччини дійсно можуть оштрафувати, якщо людина просто так сидить на станції або зупинці. Однак тут існують винятки. Пенсіонеру платити 35 євро не довелося, тому що він страждає на деменцію та хворобу серця, тож йому був потрібен відпочинок.

Також у Німеччині не можна пити пиво біля метро. Цього правила рідко дотримуються, однак алкоголь у громадському транспорті багатьох міст Німеччини справді заборонений. В автобуси, метро та трамваї можна заходити з пляшкою пива чи вина, однак відкорковувати та розпивати їх не можна. Це стосується, наприклад, Берліна, Кельна, Мюнхена, Нюрнберга, Гамбурга, Штутгарта та Дуйсбурга. На швидкісні потяги ІСЕ та IC це правило не поширюється.

Бананову шкірку, яблучний недогризок і навіть ягідні кістки не варто кидати на землю: за такий проступок загрожує штраф від 10 до 20 євро. Випалити цигарку на вулиці, а потім кинути недопалок на асфальт — це теж не найкраща ідея. За це можуть оштрафувати на 20 євро. Спеціальні смітники, до речі, у Німеччині повсюди. Жувальна гумка, яку випльовують, також вважається сміттям, яке кидають у непризначеному для цього місці. Такий проступок штрафується від 10 до 20 євро

Не дозволяють їсти в громадському транспорті. Запах кебаба (шаурми) чи картоплі фрі навряд чи сподобається пасажирам громадського транспорту. Саме тому трапези в автобусах, метро та трамваях у деяких містах Німеччини не вітаються. Наприклад, у кельнських автобусах і метро це навіть заборонено. А якщо своєю їжею чи напоями забруднити сидіння, доведеться сплатити штраф 40 євро.

З квітня 2017 року в Кельні заборонили курити кальян на березі річки. Однак тільки в одному місці — на набережній Рейну в районі Дойц. Правопорушникам загрожує штраф від 75 до 150 євро.

Німеччина рясніє яскравими та привабливими клумбами. Однак романтики, які зривають квіти, не пустощами займаються, а завдають матеріальної шкоди. Тобто зібрати букет на чужій клумбі чи нарвати квітів у парку безкарно не вийде — штрафи за це справжні. Але в Німеччині є багато місць, де можна цілком легально зрізати квіти, кинувши монетку в скриньку.

«Wildpinkler» — так у Німеччині називають людей, які не в силах добігти до туалету. З такими речами краще не жартувати, адже у найгіршому випадку правопорушника можуть навіть позбавити волі до одного року. Мінімальний штраф за хуліганство — 35 євро. Якщо ж комусь спаде на думку помочитися на пам’ятник, доведеться сплатити 5 тисяч євро.

За однією з версій, нудизм (по-німецьки “freikörperkultur”) зародився в Німеччині. Це не означає, що всі німецькі пляжі є нудистськими (хоча таких дуже багато), але майже в усіх лазнях і саунах заборонено носити купальники й плавки. Вважається, що це негігієнічно і шкідливо. Непідготовленого туриста це може шокувати, так що варто бути до цього готовим.

У Німеччині заборонено користуватись торрентами. Авторських прав тут суворо дотримуються. За один скачений фільм власнику квартиру або готелю може прийти штраф до 1000 €. Тому торенти варто вимикати.

2. Культура поведінки та спілкування в Німеччині

Пунктуальність — це риса, якою знана Німеччина та загалом західна Європа, і в той же час, це слабке місце для нас, українців. Тож є вибір: або навчитись і виробити в собі цю рису, або, що є більш реалістичним, ставити автоматичні нагадування про кожну зустріч чи дедлайн. На щастя, усі смартфони мають необхідний функціонал «з коробки», а деякі навіть вміють вичитувати потенційні зустрічі з ваших емейлів та смс та самі пропонують створити для вас нагадування. Не відмовляйтесь.

Ввічливість — на перший погляд трохи старомодна річ у наші бурхливі та різкі часи, але не в Німеччині. У цьому сенсі це досить старомодна країна. Тут досі не прийнято перебивати співрозмовника! У той час як у решті світу можливість закінчити речення свідчить про статус співрозмовника, у Німеччині це право визнається за кожним. Навіть сама німецька мова сприяє ввічливості. Ця мова побудована таким чином, що, недослухавши речення до кінця, часто можна не второпати зміст, оскільки він суттєво залежить від останнього слова. Насправді ввічливість тут означає трохи більше. Просто не перебивати — це означає всього‑на‑всього не бути хамом. Щоб мати вигляд ввічливої людини, треба буде докласти додаткових зусиль і навчитись звертатись із повагою. Усі ці «чи не були б ви так ласкаві», «я був би вам дуже вдячний якби» та особливо «Вибачте, що відволікаю, але» дуже доречні при спілкуванні з тамтешніми жителями.

Німецька мова — третя найкорисніша риса в Німеччині після пунктуальності та ввічливості. Важливість розмовної німецької важко переоцінити. Навіть у таких інтернаціональних містах, як Берлін, де люди вміють роками жити та працювати, знаючи лише англійську, німецька мова дозволяє робити все те ж саме, але швидше й із приємністю. На відміну від голландців, які схильні переходити на англійську щоразу, коли чують недосконалу голландську, німці будуть всіляко сприяти. Вони будуть говорити німецькою навіть тоді, коли гарантовано знають, що людина її не розуміє. Ні, це не французи з їх принциповим ставленням до англійської мови — німці просто щиро думають, що так для іноземця найкраще. І в чомусь вони мають рацію: якщо перестати сприймати таку поведінку німців, як вперту обмеженість, тоді розмовна практика дуже допомагає вивченню німецької мови.

Не розглядати і не дивуватись — цю рису можна було б віднести до ввічливості, але варто поговорити про неї окремо. У німецький культурі не заведено публічно дивуватися з того, який вигляд має інша людина. Якщо ви прийдете на роботу в сорочці, піджаку, спортивних шортах та у в’єтнамках босоніж, вас навряд чи хтось запитає про причини такого дрес-коду. Максимум один раз чи двічі мовчки скоса подивляться та й усе. Але висновки зроблять обов’язково. Це країна мовчазних висновків, про більшість яких ви не дізнаєтесь ніколи. Про таке не прийнято ні питати, ні розповідати.

Вивчити місцеві особливості. Це дуже важливо, якщо ви лишаєтесь у конкретному місці на довший час. Німеччина — федеративна республіка. Це означає, що складається вона з земель, кожна з яких може встановлювати власні правила та закони. Відмінності між різними куточками Німеччини можуть бути досить разючими.

Німеччина — це країна велосипедистів, що перемогли. Не варто їздити на велосипеді без ліхтарика, у навушниках чи з телефоном у руках. Звичайно, у такому випадку штрафи значно менші. Але й заплатити 30-50 € буде неприємно. Поліція регулярно ловить таких порушників. Якщо ви водій і не часто їздили країнами ЄС, то цей аспект може бути для вас новиною. Німеччина не найбільш радикальна країна в питанні забезпечення прав велосипедистів та суттєво програє тим же Нідерландам в інфраструктурі чи культурі ставлення, але все ж таки в Німеччині ставлення до велосипедистів принципово інше, ніж в Україні. Тут вони повноцінні учасники дорожнього руху. Велосипедисти можуть триста разів вам не подобатись, заважати і набридати, але сигналити їм, а тим більше підрізати, категорично не рекомендується. І це стосується не тільки велосипедистів. У нагороду за треновану терплячість ви отримаєте казкові автобани — мрію кожного водія.

Німці люблять пиво і вино, а також шанують правила їх пиття. Перш за все це стосується тостів. Два основних правила: треба клацати склянкою з кожною людиною в групі, а також одночасно дивитись людині в очі.

У неділю тут не прийнято шуміти, навіть у своїй квартирі: вмикати пилосос, забивати цвяхи, косити траву. Неділя — це день відпочинку в Німеччині, якщо заважати сусідам, то цілком можливо, що вони поскаржаться на шум. У крайніх випадках справа може навіть довести до суду.

Не можна проявляти будь-які симпатії нацизму. Це табу. Щорічно в новини потрапляють десятки туристів зі всього світу, які не вигадали кращого жарту, ніж закинути праву руку в нацистському привітанні. Цей неакуратний жест карається штрафом у розмірі 1000€ або позбавленням волі. Також заборонене словесне виправдання нацизму, демонстрація нацистської символіки та малювання свастики.

Окрім того, законодавчо не можна заперечувати холокост — за це може загрожувати в’язниця. Щоби зрозуміти, наскільки це болюча тема для німців, достатньо пригадати проект, у якому критикувались туристи, що робили фото на меморіалі холокосту в Берліні.

Інна Лебеденко