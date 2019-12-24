Світ різдвяних ярмарків: від класики до екзотики

Різдво на порозі, більшість європейських міст уже давно вбралися у святкові декорації, а ятки з гарячими напоями та смаколиками чекають на усміхнених відвідувачів. Різдвяні ярмарки — це найкраще місце для того, щоб відчути атмосферу свята, придбати подарунки рідним та розважитися. Саме тому пропонуємо вам добірку найкращих ярмарків Європи та світу.

Нюрнберг, Німеччина

Недарма цей ярмарок стоїть на самому початку нашого списку, оскільки він є найбільш автентичним втіленням духу Різдва. Ярмарок у Нюрнбергу має назву “Крісткіндлесмаркт”, що дослівно означає “ринок немовляти Христа”. Це найкраща та найпопулярніша різдвяна локація у всій Баварії та, можливо, навіть у світі. Її історія бере початок ще з середини 17 століття: це був ярмарок дитячих іграшок та солодощів, який тривав усього три дні. Зараз ринок працює протягом 4 тижнів, тому прихопити звідти частинку свята зможе кожен. Щороку цей ярмарок на ринковій площі Нюрнберга збирає більше 2 млн відвідувачів.

Страсбург, Франція

Саме тут розташовано найбільший та найстаріший ярмарок Франції — він щозими чекає на гостей ще з 1570 року! Більше 300 кіосків із їжею, напоями та сувенірами розташувалися на центральній площі міста Place Broglie біля кафедрального собору. Крім традиційного Christkindelsmärik, у Страсбурзі проводять й інші спеціалізовані ярмарки: Ринок “Аромати Ельзаса”, Ринок Волхвів та Ринок Бределів (традиційних пирогів з Ельзаса).

Торонто, Канада

Традиція проводити різдвяні базари в Торонто ще дуже молода — цьогоріч триває лише десятий ювілейний ярмарок. Але місцева влада подбала про те, щоб він був просто чарівним! Розташована ця локація в міському тематичному різдвяному парку Distillery Historic District. Крім типового різдвяного меню, серед розваг на відвідувачів чекатиме велике оглядове колесо та ялинка висотою більше 15 м. Щороку організатори намагаються залучити багато гостей, збільшуються витрати та покращується сервіс, однак і на вартість вхідного квитка це також впливає. Торонто — одне з небагатьох місць, де вхід на різдвяний ярмарок не безкоштовний (12 доларів за квиток).

Краків, Польща

Найстаріший різдвяний ярмарок Польщі, що розташований на головній площа міста. Його неодноразово було визнано CNN і Times одним із найгарніших в Європі, тому він може сміливо конкурувати зі святковими локаціями інших міст. Краківський базар відомий своїми місцевими смаколиками (радимо спробувати осципек на грилі та галицький глінтвейн), а також шерстяними виробами, характерними для цього регіону. Найбільш очікувана подія — Хода Керол або Дзіади.

Таллінн, Естонія

Центром цього святкового ярмарку на Ратушній площі є перша в Європі різдвяна ялинка. Вона стала з’являтися тут ще з 1441 року! Ярмарок у Таллінні — це ціла різдвяна країна, що прикрашена тисячами декорацій та вогнів. Цьогоріч його визнано найкрасивішим в Європі. Тут вам запропонують широкий вибір виробів ручної роботи: від ковбаси чи капусти до різдвяного печива та пуншу з глінтвейном. Наймолодші відвідувачі теж не нудьгуватимуть, оскільки для них є каруселі та святкова програма. А в затишній хатці на кожну дитину чекатиме Дід Мороз, готовий вислухати та виконати будь-яке світле бажання. На відміну від інших європейських країн, цей ярмарок працюватиме до 7 січня.

Гельсінкі, Фінляндія

Найстаріший та найпопулярніший ярмарок Фінляндії проходить саме тут, на Сенатській площі. Більше сотні яток неподалік від Гельсінського собору працюють з кінця листопада та пропонують гостям безліч різдвяних прикрас ручної роботи та традиційних делікатесів — рибу, м’ясо та солодощі. Щодня тут можна зустріти Санта Клауса та покататися на безкоштовній каруселі, оформленій у старовинному стилі. Незвичайним символом святкування є жінка в білому одязі, яка символізує Святу Люсію і щороку 13 грудня спускається сходами собору на площу.

Загреб, Хорватія

Протягом кількох років це місто працювало над тим, щоб стати популярним туристичним напрямом на цей час. І в нього вийшло — у 2017 році ярмарок у Загребі було визнано найкрасивішим в Європі. Щороку тут відбувається більше 300 подій за 40 днів. Центром святкування є площа Йосипа Елачича. Тут можна придбати: натуральну косметику з лаванди, пряники у формі серця — “лицитар” (символ міста), а також навіть устриці з шампанським. У Загребі є цікава традиція: у святковий період тут із багатьох балконів звучать мелодії Баха та різдвяних пісень від місцевого оркестру філармонії. Особливо атмосферно це виглядає на головній вулиці Ткальчичева.

Відень, Австрія

У Відні є цілий комплекс різдвяних локацій, однак найбільше з-поміж них вирізняється ярмарок на Ратушній площі, який називається “Віденська різдвяна мрія”. Це найбільш гарна та яскрава країна Різдва у цьому місті, а також найбільший ярмарок подарунків, зокрема, ялинкових прикрас. Перед площею є великий каток, де можна не лише покататися, а й пограти в айсшток — баварський керлінг. На самому ярмарку радимо скуштувати традиційний імбирний пряник. Кажуть, він навіть смачніший, ніж австрійський торт “Захер”.

Бірмінгем, Велика Британія

Франкфуртський ярмарок у Бірмінгемі починається на площі Вікторії та простягається вздовж усієї пішохідної вулиці міста. Тут так весело й шумно, що вдень часто не чутно дзвону Біг-Брама (аналог лондонського Біг-Бена). Символом цього ярмарку є різдвяний лось. А сама локація виконана в німецькому стилі: сосиски, страви та грилі та пиво. Також тут є багато яток з англійським елем та глінтвейном, оскільки в Бірмінгемі прохолодніше, ніж у Лондоні. З тієї ж причини тут можна придбати в’язані теплі речі. Якщо вас не зацікавлять смаколики та декорації, то ринок ремесел місцевих майстрів точно не залишить нікого байдужим і вам обов’язково захочеться зробити подарунок своїм рідним.

Куско, Перу

Так, навіть у такій далекій від Європи країні святкують Різдво. Тут теж є свій ярмарок, який не зовсім схожий на звичні нам різдвяні локації. Він розташований на головній ринковій площі міста. Перуанські майстри щороку продають свої вироби на ринку Santuranticuy. Серед них є і традиційна вулична їжа, і товари релігійного змісту, і прикраси з бурштину, срібла й золота, і шкіряні вироби ручної роботи найвищої якості.

Сподіваємося, що тепер і ви маєте різдвяно-новорічний настрій або навіть плануєте подорож до однієї із запропонованих країн, щоб побачити святковий ярмарок на власні очі. Бажаємо щасливого Різдва!

Анастасія Нікуліна