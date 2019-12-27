Карпати: Як ідеально спланувати мандрівку

Карпати — універсальний варіант відпочинку в Україні. Найпопулярнішим місцем для туристів залишається Говерла. Найвища гора України є справжнім must visit кожного, хто не збирається проводити в Карпатах більше одного дня й обирає простий маршрут для своєї прогулянки. Але є багато інших цікавих місць, які запам’ятаються Вам назавжди.

Втім, справжні поціновувачі гірських пригод обирають інші місця для мандрів. Одним з найбільш популярних маршрутів залишається Боржава — мальовнича полонина, мандрівка на яку зазвичай починається у селі Воловець Закарпатської області.

Ця полонина — справжній рай для не надто досвідчених мандрівників, тому що це досить легкий маршрут, на якому практично неможливо заблукати.

Боржаву недарма називають одним з найкрасивіших місць у Карпатах. Перед мандрівниками розгортаються неймовірні краєвиди, гори, вкриті лісами, які виграють усіма відтінками зеленого: від смарагдового до ніжно-зеленого. Іноді навіть можна прокинутися на вершині гори та не побачити село в долині та інші полонини, адже усе застелене ковдрою з білих хмар. Дорогою Ви будете проходити мальовничі місцини, зокрема варто побачити водоспад Шипіт, де влітку часто збирається молодь на фестивалі.

Загальна протяжність маршруту складає приблизно 40 кілометрів. Таку відстань цілком можливо пройти за три дні, проте для любителів більш спокійних подорожей з розміреним темпом можна розтягнути маршрут і на п’ять-сім днів. Мандрівка пролягатиме досить високими горами Плай (1 330 м), Великий Верх (1 598 м), Стій (1 681 м), Гимба (1 491 м).

У мандрівці необхідно час від часу робити привали. Проте не впадайте у крайнощі: дуже часті зупинки ще більше виснажують організм. Оптимально робити привали щогодини на 10-15 хвилин. Якщо робити привали рідше, потрібно й відпочивати довше, але півгодини буде цілком достатньо. Найкраще місце для привалів — біля джерела, де можна відпочити у прохолоді та набрати питної води для подальшої дороги.

Важливо обрати правильне місце для ночівлі, знайти більш-менш рівну територію для намету, дрова для вогню і приготування їжі, а також питну воду. Чудовим місцем стане полонина біля закинутої сироварні. Тут є джерело, рівні ділянки, а зовсім поруч — ліс.

Харчування

Велике значення у подорожі має правильна їжа, адже саме Ваш раціон забезпечить сили й змогу рухатися далі.

Довгий термін придатності та ситність — основні критерії у виборі продуктів. Так, взяти свіже м’ясо замість тушківки буде поганою ідеєю, тому що воно швидко псується. Паштети також не рекомендують брати на довготривалу подорож, хіба що Ви з’їсте його у перші години мандрівки. Найчастіше туристи ночують поруч із джерелом, куди кладуть продукти як у своєрідний природний холодильник.

Для приготування перших страв рекомендують брати супи у брикетах: вони легкі та швидко варяться. Свіжі продукти не варто брати взагалі. Наприклад, картоплю можна замінити легшими, але такими ж ситними крупами.

Не набирайте продукти, без яких можна обійтися: солодкі води, чіпси чи тістечка. А от шоколадки та батончики доцільно взяти із собою, адже вони забезпечать Ваш організм силами у подорожі. Також можна запастися горішками та сухофруктами, які точно стануть у пригоді.

Схили Боржави вкриті пухнастим килимом чорниці, тому щоліта тут їздять десятки вантажівок з людьми, які її збирають і продають унизу, у навколишніх селах. Для туристів це також чудова можливість підживитися.

Вода — найважливіше у мандрівці, тому що організм від тривалого навантаження і довгої дороги виснажується і зневоднюється. Так, поруч із сироварнею є джерело, де можна зробити привал і набрати питної води для подальшої подорожі. Крім того, тут росте чебрець, з якого можна зварити поживний і смачний чай.

Поблизу сироварні місцеві жителі й досі нерідко випасають овець, а це чудова можливість купити у них молоко чи сир, щоб не спускатися у село за продуктами.

Спорядження

Першим і важливим кроком перед будь-якою мандрівкою є ретельний вибір спорядження та одягу. Успішність Вашої мандрівки частково залежить від того, наскільки якісно буде продуманий цей момент.

Приділіть достатньо уваги рюкзаку: він повинен бути зручним та не натирати плечі. Також наплічник має бути містким: 30-літрового буде замало для такої мандрівки, а от на 80 літрів — завеликим. Оптимальний варіант — 60-65 літрів; туди поміститься спальний мішок, необхідний одяг, взуття і, звісно, їжа. Скільки б не важив Ваш рюкзак, не несіть нічого у руках, адже Ваша спина впорається із навантаженням набагато краще. У цьому випадку вага розподіляється на все тіло, а не лише на руки.

Важливо, щоб рюкзак був туристичним, бо звичайний міський варіант зовсім не придатний для гір, а туристичний зроблений з урахуванням усіх необхідних клапанів, кишень та додаткових секцій. Обираючи наплічник, зверніть увагу на додаткові функції, такі як рейнкавер, спеціальний дощовик, який іде у комплекті. Тоді Вам не потрібно буде докупляти його окремо чи мокнути у разі зливи, які, до речі, дуже часті в горах.

До вибору взуття також потрібно поставитися серйозно. Звичайні кросівки чи кеди — це точно не для туристичного походу. А от черевики та мандрівні сандалі — ідеальний варіант. Важливо, щоб взуття дихало та не промокало, добре сиділо на нозі та не натирало, а також фіксувало кістку (це рятує від вивихів та переломів стопи). Комфортне взуття — запорука вдалої подорожі, адже долати десятки кілометрів у черевиках, які натирають ногу, буде пекельно болісно.

Навіть для досвідчених мандрівників будь-який похід — це все одно екстремальна ситуація для організму, який звик до зручностей цивілізації. Будь-який дискомфорт відчувається набагато гостріше саме у горах. Приділіть достатньо уваги своєму гардеробу; непромокальна куртка-вітрівка, теплий светр, кілька пар футболок з натурального матеріалу — усе це обов’язкові речі для будь-якого туриста. Подбайте про зручну білизну та кілька пар змінних шкарпеток. Важливо взяти головний убір (кепку чи панамку), адже більшість часу Ви будете крокувати під палючим сонцем і можете легко заробити сонячний удар.

Також не забудьте взяти пластиковий або металевий посуд (щоб не розбився), казан для приготування їжі, термокружку, яка довго тримає температуру. Сірники потрібно тримати в поліетиленових пакетах, щоб вони не відвологнули. Не забудьте про ніж; найкращим варіантом буде розкладний з різними додатковими функціями: пилкою, відкривачкою для консервів, пінцетом.

Важливим моментом є аптечка. Візьміть з собою усі необхідні медикаменти для походу: активоване вугілля, аспірин, лейкопластирі, пентанол для опіків, таблетки від болю у горлі та кашлю, антисептичні засоби, мазі для м’язів. Варто прихопити спреї від комарів та мошок.

Намет — дуже важливий елемент Вашого спорядження. Якщо у мандрівку вирушили двоє людей, необхідно брати з собою саме двомісний намет, адже більший буде набагато важчим, а це — зайві кілограми для Ваших плечей та більша ймовірність сильно втомитися. Обов’язково купуйте намет із тентом, тобто додатковим цупким шаром зверху, який надійно захищає від дощу.

Спальник повинен бути легким та компактним. Температурні характеристики мають відповідати вимогам Вашої мандрівки: нема потреби брати зимовий спальник у літній похід чи навпаки.

Тепер Ви майже готові до нестандартної та безпечної мандрівки Карпатами. Залишилось лише придбати квитки!

Ірина Лесишин